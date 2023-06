Budapest et Kiev s’arrachent des prisonniers de guerre ukrainiens

La main de l’Église orthodoxe russe

Une heureuse nouvelle en soi, qui s’est rapidement révélée être le résultat de manœuvres moins louables des autorités hongroises. Ces soldats ont en effet été transférés avec le concours de l’Église orthodoxe russe, fervente soutien de la guerre russe contre l’Ukraine, et de la branche caritative en Hongrie de l’Ordre de Malte. Cela “dans le cadre d’une coopération inter-Eglises, à la demande de la partie hongroise”, a fait savoir l’Église orthodoxe russe. Et sans en informer Kiev, qui a été mise devant le fait accompli par Budapest.

Certes, onze libérations, ce sont “onze bonnes nouvelles”, a concédé la diplomatie ukrainienne, mais pour le reste, Kiev y voit un nouveau coup bas porté par son voisin occidental. Pour rappel, à contre-courant du reste des pays de l’UE, Budapest prône un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix, quitte à entériner les gains territoriaux russes. Et le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban ne se prive pas de faire savoir que, de son avis, l’Ukraine ne peut pas gagner la guerre, s’écharpant régulièrement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sans toutefois franchir la ligne rouge qui consisterait à faire capoter les sanctions européennes contre la Russie.

Que vient faire la Hongrie dans cette “libération” ? Partageant avec Vladimir Poutine une même hostilité vis-à-vis d’un Occident bien trop libéral à leur goût, et vraisemblablement adeptes de la théorie du choc des civilisations, les nationaux-conservateurs au pouvoir à Budapest se sont beaucoup rapprochés du monde orthodoxe. Le vice-Premier ministre hongrois, en charge des affaires religieuses, Zsolt Semjén, cheville ouvrière de cette opération, a ainsi été décoré l’an dernier par le patriarche Kiriil de l’ordre “Gloire et Honneur”, tout comme Viktor Orban lors de son 60e anniversaire, le 31 mai dernier.

Une opération tout à la gloire d’Orban

Mais il n’y a pas que cela. Pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, l’opération poursuivait le seul but de “montrer aux Hongrois de Hongrie et d’ailleurs que Viktor Orban est leur seul défenseur”. Car il est apparu que ces soldats, présentés dès le départ par l’Église orthodoxe russe comme originaires de Transcarpatie, sont issus, au moins pour certains d’entre eux, de l’importante minorité de langue et de culture hongroise, qui vit dans cette région de l’ouest de l’Ukraine, au contact avec la Hongrie.

Lundi, le ministre hongrois de la Chancellerie, Gergely Gulyas, a laissé entendre que certains de ces soldats étaient des citoyens hongrois et que les autres avaient obtenu le statut de réfugié. Dans quelle proportion ? Le gouvernement n’a pas répondu à notre sollicitation. Bien que Kiev prohibe la double-citoyenneté, dans les faits, une part importante de la minorité magyare – d’environ cent mille individus – a en effet bénéficié ces dernières années de passeports hongrois.

Hongrois ou non, Kiev défend l’idée que Budapest a plus ou moins kidnappé ses soldats et violé au passage la Convention européenne des droits de l’homme. Dmytro Lubinets, chargé parlementaire ukrainien pour les droits de l’homme a même jugé qu’il s’agit d’“ une opération spéciale contre l’Ukraine [menée] par les services spéciaux russes avec l’implication de la partie hongroise. ”

Budapest réfute les accusations ukrainiennes en faisant valoir que les onze combattants avaient été libérés en Russie, qu’ils ne sont donc pas arrivés en Hongrie en tant que prisonniers de guerre, et qu’ils sont aujourd’hui libres d’aller et venir. La Hongrie n’avait “aucune obligation de consulter le gouvernement ukrainien au sujet des prisonniers de guerre” a réaffirmé Gergely Gulyas jeudi matin. Cela aurait pourtant évité d’envenimer, encore un peu plus, les relations ukraino-hongroises.