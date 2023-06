Les ombres de Siversk, ville martyre coincée entre les soldats russes et ukrainiens : "Ma fille me supplie de la rejoindre mais je refuse"

Côté ouest, l’armée ukrainienne est campée sur les hauteurs des collines, faisant face aux forces russes qui, côté est, tentent d’envahir cette localité depuis le mois de juillet 2022. Au milieu du champ de bataille, quelque 800 habitants – sur une population qui en comptait initialement 11 000 – survivent comme ils peuvent, malgré l’épuisement face aux bombardements quotidiens.

Le centre-ville est complètement défiguré, un immeuble de quatre étages est carbonisé tandis que c’est la désolation dans l’ensemble des rues où cratères et éclats d’obus ont remodelé en profondeur le paysage. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

La survie plutôt que la vie

Le centre-ville est complètement défiguré, un immeuble de quatre étages est carbonisé tandis que c’est la désolation dans l’ensemble des rues où cratères et éclats d’obus ont remodelé en profondeur le paysage. Devant l’une des rares épiceries restées ouvertes, Philippe et Simon, vêtus de leur gilet pare-balles et de leur casque, distribuent de l’eau depuis une citerne installée dans leur camionnette. Ce duo de volontaires allemands vient quotidiennement depuis sa base de Kramatorsk, située à 57km : “Les gens vivent ici depuis un an sans eau courante. Ils ont des puits un peu plus loin, mais c’est dangereux de se déplacer. De plus, la plupart sont des personnes âgées, celles-ci ne peuvent pas marcher très loin alors on se rend en différents endroits de la ville, on a besoin de nous ici” raconte Simon.

Après avoir rempli leurs bouteilles d’eau, les habitants se terrent rapidement dans leurs abris souterrains. Très peu vivent encore dans leur maison ou appartement, par peur des tirs d’artillerie. Dans l’épicerie, on trouve encore quelques produits tels que des biscuits, chips, boîtes de conserve et un peu de charcuterie. Les fruits et légumes frais se font pour leur part rares. Deux rues plus loin, Volodymyr, la soixantaine, profite d’une matinée calme pour aller vérifier l’état de ses salades plantées dans un parterre près de son abri. “Nous recevons de l’aide humanitaire, comme du pain, de l’huile, des pâtes et boîtes de conserve, mais très peu de produits frais, alors nous cultivons nos légumes nous-mêmes”, explique-t-il.

Deux volontaires allemands distribuent quotidiennement de l'eau potable aux habitants de Siversk. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

S’il est encore possible pour les habitants de Siversk d’aller dans la ville de Kramatorsk, il n’est cependant pas facile de trouver un moyen de s’y rendre. L’essence coûte cher tandis que les transports en commun ne font plus étape dans cette ville oubliée. Un peu plus loin, Valentina, 67 ans, revient de l’épicerie. Cette dame a perdu son mari il y a quatre ans et ne souhaite pas quitter Siversk. “Je suis née ici, je mourrai ici !”, s’exclame-t-elle. Logeant également dans une cave, elle passe tous les jours à son appartement par peur que quelqu’un soit entré par effraction. “Je ne veux pas quitter nos biens à mon mari et moi. Ma fille a évacué dans l’ouest du pays, elle me supplie de la rejoindre mais je refuse”, raconte-t-elle. Après cinq minutes de marche effrénée, la sexagénaire rejoint son sous-sol pour s’y reposer. À l’intérieur, un matelas et d’autres affaires s’entassent dans la pénombre. La cuisine se résume à un feu de bois dehors, tandis que la “douche” se prend à son appartement à l’aide d’une bassine et d’une écuelle.

Volodymyr ramasse des salades dans un potager de son quartier. Depuis un an, il vit dans un sous-sol avec sa femme. Ils survivent grâce à l'aide humanitaire mais manquent de fruits et légumes frais. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

À deux pas de la cave de Valentina, deux hommes, également sexagénaires, sont plantés devant leur building où un escalier mène directement à la cave. Ils chargent leurs téléphones grâce à un générateur fourni par l’administration de la ville. “Chaque bloc de building a son générateur mais seulement 20L de pétrole nous sont offerts par mois, c’est vraiment très peu (un groupe électrogène basique consomme 3 à 3,5L d’essence par heure). Avec nos 2050 UAH (50€) de pension par mois, on ne va pas très loin ! Et sûrement pas ailleurs qu’à Siversk où l’on ne peut se payer la location d’un appartement !”, s’indigne l’un d’entre eux. En face, un chemin de terre est entouré de poulaillers à moitié détruits. Une femme y nourrit péniblement une dizaine de poules. “Il me reste encore quelques réserves de graines, mais après je ne sais pas où je trouverai la nourriture pour mes animaux”, s’inquiète la dame qui ne souhaite pas être nommée. “La semaine passée, un missile est tombé tout près, regardez autour de vous, c’est le chaos” ajoute-t-elle, prostrée.

Manque de médicaments

Toujours dans le centre de la ville, l’hôpital de Siversk fait office de point de vie où il est possible de charger son téléphone, faire sa lessive ou manger un repas chaud. Le responsable est nerveux, il n’aime pas que la presse lui rende visite, craignant que cela entraîne des bombardements. “Vous restez à l’intérieur, pas de photos à l’extérieur !”, ordonne-t-il. Dans un coin de la réception faisant office de lieu de vie, deux vieilles dames chargent leurs téléphones pour y jouer à un jeu de réflexion. Habitantes du quartier, elles viennent là tous les jours si la situation est calme. L’une d’entre elles, Sveta, s’exprime : “Nous voulons juste la paix, nous sommes fatiguées. J’aimerais aller au lit sans le bruit des roquettes qui volent au-dessus de nos têtes. Nous ne voulons pas abandonner nos terres aux Russes, mais on veut aussi que tout cela se termine. Nous avons des maux de tête et il n’y a pas assez de pilules ici, il faut se rendre à Kramatorsk, mais c’est trop cher. ”

Dans le centre de la ville, l’hôpital de Siversk fait office de point de vie où il est possible de charger son téléphone, faire sa lessive ou manger un repas chaud. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

En effet, l’hôpital n’est plus en service et plus aucune pharmacie n’est ouverte depuis un an. Victoria, 49 ans, est la seule infirmière de cet hôpital à être restée et se charge de la distribution de médicaments au point de vie. “Il y a deux niveaux de soins, je peux donner des médicaments et administrer des injections, mais si le cas est plus grave, la personne doit se rendre chez le médecin en dehors de la ville où une clinique a été aménagée. C’est là que se trouvent mes collègues. Je suis restée car mes parents sont vieux et ne veulent pas évacuer, alors je m’occupe d’eux et des gens ici”, relate l’infirmière. Avant d’ajouter “qu’il y a des médicaments amenés par les militaires et l’administration de la ville mais ce n’est pas assez”. Si les habitants de Siversk vivent depuis un an sans eau, gaz et électricité, il en va de même pour le réseau téléphonique et internet quasiment inopérant en raison des destructions des infrastructures de la ville. S’il y a un blessé grave, c’est généralement l’armée qui s’occupe de l’évacuation.

Une ONG à la rescousse, matériellement et moralement

Pour tenter de pallier ce manque de médicaments, l’ONG ukrainienne “Base.ua” se rend à Siversk afin d’en distribuer, mais aussi pour évacuer les habitants qui le souhaitent. Munis de leur véhicule blindé, casques et gilets pare-balles, l’équipe de bénévoles part à la rencontre de Nina, 87 ans, afin de la ravitailler en médicaments et bonbonnes de gaz pour cuisiner. Celle-ci vit avec son fils dans un sous-sol depuis qu’un missile a endommagé sa maison. L’appartement de son fils, Gennady, 58 ans, a également été détruit.

Créé officiellement au début de l’été 2022, “Base.ua” est composée d’une dizaine de jeunes volontaires ukrainiens et étrangers pour répondre aux besoins les plus urgents. “Au début, il y avait beaucoup de demandes d’évacuation. Maintenant c’est l’été, les gens préfèrent rester chez eux, alors on met en place un système de distribution de médicaments et, depuis peu, nous avons une clinique mobile pour permettre aux personnes habitant dans des villes et villages isolés proches du front d’avoir accès à des soins de santé”, explique Aton, 33 ans et cofondateur de l’ONG. Nina se réjouit en voyant l’équipe et la remercie infiniment. Rencontrés quelques semaines auparavant, la vieille dame et son fils leur avaient fait part de ce dont ils avaient besoin. “Si nous aidons les gens matériellement, nous leur apportons également un soutien psychologique. Être présent dans une ville comme Siversk fait que les gens ne se sentent pas complètement oubliés, ça joue sur leur moral”, ajoute Anton.

À presque nonante ans, Nina a perdu le fruit des efforts de toute une vie : sa maison. Elle propose de nous la montrer, y voyant l’opportunité de la revoir car depuis le bombardement, Nina n’a vu que des photos de ce qui reste de son bien. Nous prenons la route. L’habitation ne se situe qu’à quelques minutes en voiture de l’abri souterrain, appartenant à des amis, dans lequel elle a trouvé refuge. Face à ce qui subsiste de sa demeure, Nina fond en larmes. “Le missile est tombé ici”, dit-elle en pointant un creux dans la cour de sa maison. “Mon chien est mort et le mur a été détruit”, se souvient-elle, en sanglotant. Ne souhaitant pas s’attarder, Nina rejoint son fils, le cœur lourd, mais en affichant tout de même un large sourire. “Merci”, dit-elle simplement, en retournant s’asseoir à l’entrée de sa cave.