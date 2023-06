S’il s’est vraiment lancé seul dans cette mutinerie, “Prigojine est soit déjà mort, soit une tasse de thé chaud au polonium l’attend à Minsk"

Plusieurs hypothèses circulent sur cette mutinerie, quelle est la plus crédible ?

Il y a globalement deux scénarios possibles. Le premier part du principe que Prigojine demeure le valet et serviteur dévoué de Poutine. Certains analystes de qualité, y compris des analystes russes nous disent qu’il n’y a pas eu de coup de Prigojine, et que tout ça n’est qu’une entente entre Poutine et Prigojine en vue de préparer la réélection de Poutine en 2024 afin d’insuffler l’idée que si la guerre devait être perdue, Prigojine en endosserait la responsabilité. Selon moi, ce scénario se heurte à deux obstacles majeurs. Poutine et Prigojine se sont mutuellement et publiquement menacés. Jusqu’à présent, Prigojine utilisait régulièrement des mots fleuris à l’encontre de Sergeï Choïgou (ministre de la Défense, NdlR) ou Valeri Guerassimov (Chef de l’État-Major, NdlR). Cette fois, il s’en est pris directement à Poutine qui l’a qualifié d’ennemi de la nation en direct à la télévision. On peut éventuellement passer au-dessus de cela, mais, trois jours plus tôt, dans la dernière capsule vidéo de Prigojine, ce dernier avançait que l’Ukraine n’avait jamais menacé la Russie, que les raisons qui ont été avancées pour justifier la guerre étaient mensongères, que la dénazification n’avait jamais existé et que tout cela avait pour unique but de maintenir le pouvoir du Kremlin. C’est tellement vindicatif, que j’ai du mal à croire à un coup monté.

S’il s’agit d’une authentique mutinerie, Prigojine a-t-il agi sur un coup de tête ?

Je ne crois pas, mais envisageons ce cas de figure. Dans sa tête, Prigojine veut a minima devenir ministre de la défense, peut-être calife à la place du calife. Il se dit, gonflé dans son ego et sûr de ses soutiens, “je vais étaler ma force”. Ce dont on peut douter, lui parle de 25 000 hommes, mais je n’ai vu aucune photo laissant penser qu’il y avait 25 000 wagneristes en route vers Moscou. Si c’est ce qui s’est produit et qui a donc échoué, alors Prigojine est mort. Soit il est déjà mort, soit une tasse de thé chaud au polonium l’attend à Minsk. L’autre option est de partir de l’idée que Prigojine dispose de soutiens haut placés et qu’il a tiré les marrons du feu pour un ou plusieurs individus dans les très hautes sphères du pouvoir russe, qui sont en désaccord avec la trajectoire de la guerre. Soit parce qu’ils en veulent plus, soit parce qu’ils considèrent que c’est suicidaire et qu’il faut arrêter. Ils pourraient avoir instrumentalisé Prigojine pour commencer à remuer le pouvoir de Poutine et lui indiquer que seul il ne vaut plus rien, que son pouvoir est faible, qu’il doit composer avec d’autres et que sa suite est déjà en train de se préparer.

Que disent les événements de ce samedi de la situation politique de Vladimir Poutine ?

Quatre éléments indiquent qu’il s’agit d’un authentique camouflet. Le Président russe a maintenu à bout de bras Loukachenko sur son trône à Minsk, et en vient désormais à le remercier pour son rôle de négociateur. Belle promotion pour l’un, belle honte pour l’autre. Il y a ensuite la honte de la réactivité de ses forces armées. À part un tir de missile et des sacs de sable, on n’a pas vu grand-chose. Troisièmement, Poutine affirme depuis toujours tenir tous les organes de sécurité d’une main de fer. Ils étaient où le FSB et le GRU ? Et puis, finalement, ce qui signale selon moi une sorte d’effacement de l’autorité naturelle de Poutine, c’est le traitement réservé à Prigojine : traître à la nation le matin, il part à Minsk et voit toutes les charges qui pèsent contre lui être levées le soi-même. Il quitte Rostov-sur-le-Don en star de rock avec des gens qui l’applaudissent et prennent des selfies. C’est tout de même le signe qu’à un moment donné quelque chose a échappé à Poutine.

Comment expliquer le retournement de situation, la décision de Prigojine de rebrousser chemin ?

Outre – manifestement – des garanties pour sa vie, on ne sait pas ce qu’il a obtenu. On est dans un environnement politique mafieux, donc il y a des questions d’argent. Ces gens ne fonctionnent qu’à l’argent et au pouvoir, ça dicte absolument tout dans leur vie.

Peut-il vraiment rester à la tête de Wagner ?

On voit déjà émerger des vidéos de soldats de Wagner qui crient à la trahison. Moi je me dis que s’il s’agit vraiment d’une tentative personnelle, alors Prigojine va mourir. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu que Wagner va disparaître. Ce n’est pas Prigojine qui a créé Wagner, c’est Dmitri Outkine, un néonazi notoire. À un moment donné, le Kremlin s’est dit que cet outil marchait bien et pouvait lui être utile. Le ministère de la défense a pris la main sur Wagner, l’a armé, financé, et a mis Prigojine à sa tête. C’est un groupe paramilitaire, une organisation semi-étatique. Peskov a indiqué que Wagner était “out” de Russie, il n’a pas mentionné l’Ukraine.

En parlant de l’Ukraine, quel fut l’impact des événements sur la ligne de front ?

Fondamentalement, rien n’a été observé. Les Ukrainiens disent qu’ils sont parvenus à pousser un peu dans la zone de Bakhmout. Mais honnêtement, rien de spectaculaire, quelques kilomètres tout au plus. Il n’y a pas eu de rotation d’unités côté russe. Ils ont continué à attaquer et leurs lignes de défense n’ont pas bougé. Mais Poutine doit désormais montrer qu’il est maître de la boutique, qu’il est fort et puissant. Il va vraisemblablement préparer un coup d’éclat, une campagne de frappe, quelque chose pour étaler sa puissance. Choïgou aussi aura des choses à prouver en tapant sur les Ukrainiens.

Finalement, Vladimir Poutine sort-il renforcé, affaibli ou indemne de cette affaire ?

Il n’en sort certainement pas renforcé. Pour moi il est affaibli, parce qu’il a été la cible, aux yeux du monde entier, d’une mutinerie qui a potentiellement tourné au putsch jusqu’à Moscou. Mais ce n’est qu’un acte dans la grande pièce du théâtre des illusions autour des luttes de pouvoir en Russie. L’affaire est loin d’être terminée. Voyons ce qui se passe avec Wagner, Prigojine et Sergeï Choïgou dans les semaines qui viennent.