À Istanbul, la “Marche des fiertés” n’a duré que quelques minutes. Le mouvement LGBT dans la ligne de mire d'Erdogan

Sur les groupes de conversation, de nombreux messages appelaient à la discrétion. En attendant l’annonce, les manifestants se sont dispersés dans des cafés, pour ne pas attirer l’attention.

En matinée déjà, une forte présence policière bloquait les habituels lieux de contestation, près de la symbolique place Taksim, elle aussi fermée au public. Et les transports en commun étaient à l’arrêt dans les quartiers concernés.

Quinze minutes à l’avance, un lieu de rendez-vous a été donné dans un petit parc du quartier huppé de Nişantaşı. Environ 200 personnes, la plupart très jeunes, s’y sont présentées, hissant un grand drapeau en haut d’un bâtiment. “Du plus haut au plus bas niveau de l’État, vous nous avez pris pour cible. Mais aujourd’hui, nous sommes toujours là. Vous n’avez pas pu nous contrôler et vous ne pourrez pas le faire”, ont déclaré les organisateurs dans leur prise de parole.

Le cortège s’est ensuite élancé dans une rue adjacente en clamant des slogans. Pour Songül, drapeau arc-en-ciel noué au cou, la marche des Fiertés est vitale : “En Turquie il est difficile de vivre pour tout le monde, mais pour les personnes LGBT ça l’est encore plus. Nous sommes ici pour exister, pour créer de l’espace”.

Un éparpillement calculé

Pour éviter d’être bloqué par la police, le défilé s’est dispersé quelques minutes seulement après le début de la marche. Sur les groupes de conversation, où les messages sont postés en turc, kurde, arabe et anglais, les organisateurs conseillaient de se débarrasser ou de cacher les drapeaux ou signes distinctifs. La fête aura été de courte durée.

La police mobile est arrivée rapidement sur les lieux. Elle a encerclé un petit groupe de manifestants, des journalistes et des avocats. Plusieurs militants ont alors attendu près de la scène pour pouvoir témoigner de ce qu’il se passait. Nazli s’est installée à un café à côté quand elle a vu la police arriver. Elle a dû se montrer prudente car être présente à ce rassemblement interdit est “problématique” pour elle, explique cette militante, qui a déjà fait face à des poursuites judiciaires.

Pendant l’après-midi, les forces de l’ordre ont ainsi procédé à des arrestations à plusieurs endroits différents de la ville sans toutefois donner lieu à d’importants affrontements comme cela a été le cas les années précédentes. D’après les organisateurs, environ quatre-vingt-dix personnes ont été arrêtées par la police, ce chiffre n’a pas été confirmé par des sources officielles.

La marche des fiertés à Istanbul est interdite depuis 2015 par le gouverneur de la ville évoquant des raisons de sécurité. En 2014, le défilé avait rassemblé plus de 100 000 personnes à Istanbul.

Une communauté dans la ligne de mire d'Erdogan

L’homosexualité est dépénalisée depuis le milieu du XIXe siècle en Turquie mais elle est régulièrement prise pour cible. Recep Tayyip Erdogan a visé la communauté LGBT tout au long de sa campagne. Lors de son discours de réélection, le 28 mai 2023, il avait affirmé devant une foule de supporters que “les LGBT ne peuvent pas s’infiltrer parmi nous. Nous renaîtrons. La famille est sacrée”. Son alliance avec des partis ultra-conservateurs qui souhaitent faire interdire les associations LGBT fait planer de nouvelles menaces sur les minorités sexuelles.

Eren, militant et avocat, était présent dimanche. Il arborait un t-shirt avec le drapeau arc-en-ciel et l’article 34 de la Constitution turque qui indique le droit d’organiser des manifestations pacifiques sans autorisation. Malgré la courte durée de la marche, c’est une petite victoire, juge-t-il. “Nous avons réussi à marcher parce que la police ne savait pas où nous étions”, se félicite-t-il en riant, expliquant s’être ensuite rendu au poste de police “pour aider les personnes placées en garde à vue”.