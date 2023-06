À Moscou, calme apparent, rumeurs et conflits internes. “Ils ont fait 800 km sans entrave, preuve qu’il est soutenu par beaucoup de monde.”

Un autre passant, un jeune homme qui ne souhaite pas donner son nom, dit “soutenir ce qu’il a fait”. Sans jamais citer le chef de Wagner, il note “qu’ils ont fait 800 km sans entrave, preuve qu’il est soutenu par beaucoup de monde” et estime que le chef de la milice “est un vrai patriote”. Ce jeune, qui assure avoir beaucoup d’amis chez Wagner, espère à demi-mot que cette “révolution” permettra un changement de hiérarchie au sein du ministère de la Défense.

Les médias d’État dressent un rideau d’illusions

Lundi, la journée était chômée pour des questions de sécurité, mais le “régime antiterroriste” a été levé par le maire de Moscou, une façon de clore cette séquence. L’objectif du Kremlin est certainement de continuer à gérer cette querelle au sein de l'” élite”, loin des regards. Les télévisions d’État, qui ont couvert le drame du week-end, ont travaillé, toute la journée, à construire cette normalité. Une vieille interview de Vladimir Poutine a été diffusée dans laquelle il donnait son point de vue sur les traîtres, à qui “il ne pardonne jamais”. Puis le président est apparu, filmé dans un de ses bureaux, prononçant un discours neutre, dans le cadre d’un forum consacré à l’industrie et la jeunesse. Comme ces images, diffusées quelques heures plus tôt par le ministère de la Défense, qui montraient le ministre Shoïgou en plein exercice dans le Donbass, les chaînes de télévision semblent avoir fait usage de “conserves”, ces reportages tournés à l’avance, permettant au président ou à ses ministres de disparaître sans se faire remarquer.

Mais le message est fort, en montrant ou faisant croire que le ministre de la Défense était dans le Donbass, le Kremlin lui a apporté son soutien, tout en le montrant capable de communiquer sur le terrain, tel Prigojine. Il faut entendre que la milice rentrera dans les rangs de l’armée. Le fait est pourtant que les trois hommes de la situation ont complètement disparu de la circulation. Personne ne sait où est Evgueni Prigojine, dont le service de presse n’a plus aucune nouvelle depuis dimanche, alors qu’il était annoncé en exil en Biélorussie. Le président Poutine n’a participé à aucun événement public ni ne s’est exprimé sur la situation depuis samedi matin et son intervention télévisée précipitée. Même chose pour le ministre Shoïgou qui s’est, il est vrai, montré particulièrement discret ces derniers mois.

De nombreuses rumeurs

De quoi multiplier les rumeurs lundi soir : il se disait par exemple que Sergueï Shoïgou n’était plus libre de ses mouvements, qu’il serait accusé de corruption. Quant à Evgueni Prigojine, des chaînes Telegram ont cru l’apercevoir dans un hôtel à 50 euros la nuit, de Minsk. Dans les faits, l’annonce, en cœur, lundi midi, que le FSB n’avait finalement pas retiré ses poursuites pour “rébellion armée” envers le chef de Wagner pourrait illustrer la difficulté des discussions en cours entre les différents acteurs. Poutine s’est juré de ne jamais agir sous la pression, il ne peut donc se débarrasser de son ministre de la Défense. Prigojine doit certainement son salut à ses hommes, fidèles, nombreux et armés, qui représentent un danger pour le Kremlin. Poutine est contraint de négocier, d’autant plus que cette milice lui est nécessaire. Les experts estiment d’ailleurs que la situation n’a pour le moment eu aucun effet sur la présence russe en Afrique. Le président russe est fragilisé, des membres de l’élite lui ont tourné le dos dans ce dossier et Andreï Kartapalov, président du comité de la Douma sur la Défense a confirmé, lundi, qu’il faudrait compter sur Wagner dans le futur : “Ils n’ont blessé personne, ils n’ont rien cassé” a-t-il faussement affirmé.