La fronde de Wagner provoque un embarras réjoui à Pékin

Pékin a tout à perdre d’une instabilité en Russie, a fortiori si elle prenait la dimension d’une guerre civile. Elle affecterait certainement des échanges économiques russo-chinois qui sont enfin devenus substantiels ces dernières années, et plus encore depuis le conflit en Ukraine. Elle pourrait surtout amener un changement de régime à Moscou. Or Xi Jinping a construit une relation étroite, sinon de totale confiance, avec Vladimir Poutine et tout, ou presque, serait à refaire avec son successeur. Dans le pire des scénarios, le nouveau maître du Kremlin pourrait vouloir se réconcilier avec l’Occident et tourner le dos aux communistes chinois.

Si Pékin préfère donc la préservation du statu quo plutôt qu’un pari hasardeux sur l’avenir, l’animosité séculaire entre Chinois et Russes ne peut qu’amener les premiers à se réjouir des déboires des seconds. Par ailleurs, un pouvoir russe affaibli par les dissensions internes ne peut que renforcer l’ascendant que Xi exerce déjà sur Poutine aux yeux de nombreux analystes.

Un communiqué millimétré

La Chine a d’ailleurs pris soin de ménager toutes ses options en qualifiant, comme il se doit, la crise du 24 juin d’affaire intérieure russe. Profitant du passage à Pékin d’un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko, elle a prudemment attendu dimanche soir pour voir comment le vent tournait et publier un communiqué aseptisé dans lequel elle déclare son soutien “à la Russie”, pas à son gouvernement ni à son président, qui ne sont jamais cités.

C’est le ministère russe des Affaires étrangères qui s’est cru obligé d’assurer, dans son propre communiqué, que “la partie chinoise soutient les efforts de la direction de la Fédération de Russie pour stabiliser la situation dans le pays”… Sans doute les médias chinois n’ont-ils pas été autorisés à évoquer le bon accueil réservé par la population de Rostov-sur-le-Don aux miliciens de Wagner quand ils y ont fait leur entrée. Toutefois, c’était moins pour ménager l’allié russe que pour éviter de montrer la popularité d’une révolte contre le pouvoir.

Parce que le coup de force de Prigojyne a aussi ceci d’embarrassant pour Pékin : il a révélé la fragilité de Vladimir Poutine, brisant l’image véhiculée par la propagande, en Chine comme en Russie, de l’homme fort adulé par ses compatriotes. Xi Jinping peut dès lors se voir reprocher de miser désormais sur le mauvais cheval.