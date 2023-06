"Mutinerie et trahison" de Wagner : les justifications boiteuses de Vladimir Poutine pour resserrer les rangs russes

Vladimir Poutine a tout d’abord pris la parole, par surprise, lundi soir, pour convaincre la population que l’épisode Prigojine, qualifié de “mutinerie et de trahison”, était sous contrôle. Dans le même temps, il s’est accordé une faiblesse, à savoir appeler publiquement les miliciens à rejoindre l’armée russe ou Minsk, en Biélorussie, où doivent être établies plusieurs bases destinées à la relocalisation des mercenaires. Suite à ce discours, présenté de manière très optimiste par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, comme “décisif pour l’avenir du pays”, le président russe a poursuivi dans cette dramaturgie, alors que personne n’en demandait autant, en convoquant dans la soirée les différents responsables des services de sécurité. Le début de la rencontre a été diffusé en direct, comme pour donner un caractère urgent et grave à la situation.

Dès mardi matin, Vladimir Poutine a repris son récit des événements, afin de donner le bon rôle à ses hommes. Il a finalement décidé de ne plus glisser sous le tapis l’affaire des militaires de l’armée régulière russe tués à proximité de Voronej lors de violents affrontements avec les miliciens de Wagner. La veille, les familles des victimes, qui doivent se demander en quel nom sont morts leurs proches, avaient il est vrai fourni le nom de leurs proches à des médias russes en exil. Devant le scandale à venir, Vladimir Poutine a donc réuni en dernière minute quelques centaines de soldats, policiers de la route, agents de divers services et pompiers sur la grande place du Kremlin. Une minute de silence en l’honneur des soldats morts dans les affrontements a été observée sur ordre du président.

Un récit boiteux

Il aura fallu attendre plusieurs jours pour que le Kremlin se montre capable de construire un récit à vendre à la population, qui regarde ces querelles entre loups, avec distance. La nouvelle réalité du Kremlin consiste désormais à expliquer que les services de sécurité du pays ont été des héros, impliqués du début à la fin pour faire cesser cette déstabilisation. “Ils voulaient que nos soldats s’entretuent” dans une guerre “fratricide” et “sanglante”, a lancé le président. De leur côté, les miliciens de Wagner impliqués ont été présentés comme des victimes des ambitions d’Evgueni Prigojine, sans oublier des insinuations sur la possibilité de manipulations venues de l’ouest.

La réalité est pourtant toute autre : la population et les militaires ne se sont pas plus opposés qu’ils n’ont soutenu les miliciens en route vers Moscou. Ce sont des troupes spécialement envoyées depuis la capitale qui auront poussé les mercenaires à stopper leur avancée. Le président russe en est conscient. Il s’est ainsi lancé, mardi, dans une tournée de tout ce qui fait la structure du régime russe. Mardi midi, les siloviki, qui assurent la sécurité du pays. Puis dans la soirée, le président devait rencontrer des journalistes des médias d’État, ceux qui font sa propagande. Enfin, il a “accepté” une demande de rencontre des responsables des différents partis de la Douma, qualifiés d’opposition en Russie, par le chef du parti communiste Guennadi Ziouganov. De quoi pousser le chef du Kremlin à se féliciter que “des personnalités publiques, des partis politiques et des organisations religieuses aient adopté une position ferme en faveur de l’ordre constitutionnel”.

À lire aussi

Toutes ces manœuvres ont eu pour objectif de rassurer la population, certainement, mais principalement le reste de l’élite russe, en proie à de profonds doutes. Car la crise a certainement mis en lumière la faiblesse du soutien au président russe. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, impliqué dans les négociations avec le chef de Wagner, a même mis des mots sur cette situation, lors d’une conférence de presse donnée à Minsk, mardi. Il a déclaré, au sujet des élites russes, que “la plupart d’entre eux se sont planqués. Matvienko (présidente du conseil de la Fédération) a eu du courage, Volodine (président de la Douma), le patriarche et deux ou trois autres, c’est tout”.

Le constat de celui qui n’hésite pas, depuis lundi, à se poser comme sauveur de l’intégrité territoriale, tant biélorusse que russe, a de quoi inquiéter le Kremlin. Et l’on peut imaginer que ce dernier va lancer une chasse aux sorcières quand la tension sera retombée. En attendant, Moscou prépare justement la suite. Le FSB a finalement de nouveau refermé l’enquête qui visait Evgueni Prigojine, qui lui, a rejoint Minsk, par avion, en utilisant encore le réseau d’aéroports militaires utilisé par l’armée russe.

Le futur de Wagner se trouverait en Biélorussie où des bases seraient en construction. La démarche a de quoi inquiéter l’Ukraine, qui craint la création d’une nouvelle ligne de front. Elle prouve aussi que Vladimir Poutine négocie en position de faiblesse. Le monstre Wagner lui est indispensable en Ukraine comme en Afrique, et Prigojine bénéficie d’un soutien fort de la part de ses miliciens. Nul doute que le chef de Wagner ne sache en jouer face au Kremlin.