Pythagore, Darwin, Mendeleïev… En Inde, le gouvernement Modi s’attaque à la science

Alléger la charge de travail

Ces changements, décrétés en mai 2022 et confirmés au printemps, visent à “rationaliser les manuels”. Le NCERT est un organisme autonome chargé d’élaborer les programmes scolaires avec les autorités. Il invoque la nécessité d’alléger la charge de travail vu le retard accumulé pendant le covid. Il ajoute que les manuels des classes 11 et 12 enseigneront toujours Darwin et le tableau de Mendeleïev. Problème : d’après le ministère de l’Éducation, 12 % des inscrits ont quitté l’école entre les classes 6 et 9 en 2021. Et 3,5 millions ont échoué à passer en classe 11 l’an dernier. Des générations de jeunes n’entendront donc jamais parler de ces théories. Toutefois, le NCERT a promis, dans un communiqué le 4 juin, que les changements ne seraient appliqués que pour l’année scolaire 2023-2024.

La mesure illustre l’idéologie du gouvernement fondamentaliste hindou du BJP. Depuis son élection en 2014, il martèle la supériorité de l’hindouisme dans le domaine des sciences et remet en cause certaines théories scientifiques occidentales. Le Premier ministre Narendra Modi est convaincu que l’Inde hindoue a inventé, dès l’Antiquité, plusieurs innovations technologiques actuelles. “Nous vénérons le dieu [hindou à tête d’éléphant] Ganesh. À son époque, il existait de toute évidence une chirurgie plastique qui a permis de greffer une tête d’éléphant sur un corps humain”, assurait Modi devant un panel de médecins à Bombay en 2014. En mars 2018, le ministre des Sciences Harsh Vardhan avait prétendu : “Stephen Hawking a déclaré que les Vedas seraient porteurs d’une théorie supérieure à l’équation E = mc2. ” Le physicien britannique n’a jamais tenu ces propos.

La démarche du NCERT rappelle la réécriture des manuels d’histoire mise en œuvre quand le BJP était au pouvoir entre 1999 et 2004. Cette réécriture est “extrêmement importante pour entretenir la cohésion du Sangh Parivar [la mouvance fondamentaliste hindoue dont le BJP est la branche politique]. Ses membres peuvent avoir des désaccords sur des questions politiques ou tactiques. Mais ils s’accordent tous sur la vision d’une Inde hindoue”, écrivait le prix Nobel d’économie Amartya Sen dans un ouvrage paru en 2005.

Dérive fondamentaliste

Depuis 2014, cette exigence de cohésion s’est doublée d’un deuxième impératif : bâtir une Inde débarrassée de la “mentalité coloniale” anglaise. “Les Britanniques ont implanté leur système [éducatif] chez nous. […] Nous devons concevoir une nouvelle politique éducative”, déclarait Mohan Bhagwat, le chef du RSS, l’organisation qui est le cœur idéologique du Sangh Parivar, lors d’un discours à New Delhi en septembre 2018. Cette ambition reflète l’objectif des fondamentalistes : réformer la société de fond en comble pour “modeler un homme nouveau”, “unifier le pays”, et faire de l’Inde une puissance qui “guidera l’humanité sur le chemin de la discipline”, avait expliqué Mohan Bhagwat.

Pour le Sangh Parivar, la théorie de l’évolution de Darwin est d’autant plus dangereuse qu’elle contredit ses croyances religieuses sur la création du monde. Il lui préfère la théorie du “dessein intelligent”. Celle-ci “prouve que le monde physique et les espèces vivantes sur terre sont intelligemment conçus et ne sont pas le fruit d’une évolution naturelle fondée sur des combinaisons hasardeuses”, prétendait le magazine Organiser, un hebdomadaire anglophone contrôlé par le RSS dans un article paru début juin.