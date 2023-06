À Nanterre et dans de nombreuses villes françaises, une soif de revanche et de justice : “Il a été tué gratuitement, pour rien”

Plutôt calme en début de soirée, l’atmosphère s’est ensuite tendue dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine, déjà théâtre d’affrontements entre habitants et forces de l’ordre la nuit précédente. Les violences urbaines se sont également propagées dans d’autres villes de France comme Toulouse et Lyon, obligeant dans certains cas les forces de l’ordre et les pompiers à battre en retraite face aux tirs nourris de mortiers d’artifice utilisés par les émeutiers. Des commissariats, mais aussi des écoles ont été pris pour cibles, de nombreux véhicules incendiés.

De nouvelles explosions de colère et de violences ont eu lieu jeudi après-midi. Le gouvernement français redoutait une nouvelle nuit d'émeutes. ©AFP or licensors

Jeudi, les autorités craignaient de voir ce scénario se répéter et la situation dégénérer, comme ce fut le cas en 2005 lors des émeutes de Clichy-sous-Bois suite à la mort de deux adolescents qui tentaient d’esquiver un contrôle policier. Le gouvernement avait alors été contraint de déclarer temporairement l’état d’urgence. Quelque 40 000 policiers et gendarmes étaient ainsi mobilisés jeudi soir pour tenter de ramener le calme.

À lire aussi

”Justice pour Nahel”

À 14h, une marche blanche organisée pour rendre hommage à la victime s’est élancée depuis la cité Pablo Picasso à Nanterre, à quelques pas de l’endroit où Nahel a perdu la vie. Vêtue d’un t-shirt sur lequel on pouvait lire “Justice pour Nahel”, la maman du jeune garçon, juchée sur une camionnette a pris la tête de ce cortège auquel environ 6000 personnes s’étaient jointes.

”Je le connais ce petit, c’est mon voisin. Ça aurait pu être mon fils”, nous confie Sarah, une mère de famille. “Une infraction routière, ça justifie pas la mort. C’est révoltant. Il faut que ça s’arrête, on a déjà perdu assez de vies comme ça. On perd nos jeunes, on paye le prix, très cher. Les appels au calme ? Mais après le calme, il y a la tempête… Les policiers sont là pour nous, on a besoin d’eux parfois. Il faut trouver des solutions, cette marche, c’est parce que notre seul pouvoir ce sont les mots. On ne veut rien casser ni brûler. La France, c’est mon deuxième pays, je vis ici, alors ça me révolte”, poursuit-elle dans un flot de paroles à travers lesquelles perce son émotion.

"C'est important d'être là aujourd'hui. Je réponds présent à l'appel de la mère de Nahel. On ressent de la colère, de l'incompréhension. Sans cette vidéo accablante, on n'aurait peut-être jamais su la vérité."

Dans la foule, essentiellement des jeunes de banlieue, mais aussi des mères de famille. Les slogans anti-police fusent : “Tout le monde déteste la police”, “Police partout, justice nulle part”, “Police assassin”, illustrant la profonde rupture de confiance entre une partie de la population et les forces de l’ordre, tandis que des médiateurs reconnaissables à leur t-shirt rouge s’escriment à éviter les débordements.

”Il faut que le monde entier sache ce qu’il se passe en France, pour tous les jeunes tués par la police qu’on ne voit pas car il n’y a pas de vidéos”, s’égosille une jeune femme dans le micro de la sono qui accompagne la manifestation.

Deuil, amour et paix

Dans le cortège, d’autres femmes brandissent des roses blanches. “En signe de deuil, d’amour et de paix, nous explique Myriam. Même si je ne connais pas Nahel, je suis touchée. On fait partie du même environnement, de la même communauté. J’élève aussi mon garçon seule, alors je comprends la douleur de la maman. La méchanceté gratuite de la police, les injustices, les bavures policières, j’en ai vécues. Je sais ce que c’est.”

Dans la manifestation, les slogans illustrent la profonde rupture de confiance entre une partie de la population et les forces de l’ordre. ©AFP or licensors

Mégane, 20 ans, ne dit pas autre chose : “Je suis venue pour soutenir la famille. C’est important de se rassembler pour rendre hommage à ce garçon, qui a l’âge de mon petit frère, sans que ça déborde. La France entière est émue. Il a été tué gratuitement, pour rien, il n’y avait pas lieu de tirer. Il y avait peut-être du racisme chez ce policier, on ne sait pas encore. Il faut que cette marche se termine dans le calme et la paix, pour ne pas aggraver la situation”, espère-t-elle.

Mais il n’est pas certain que ce vœu se réalise. Vers 15h30, des échauffourées ont éclaté avec les forces de police présentes pour encadrer le cortège. L’annonce de la mise en examen du policier auteur du tir pour “homicide volontaire” et de son placement en détention provisoire, n’avait visiblement pas encore suffi à apaiser tous les esprits.