Mis en cage depuis toujours, un chimpanzé aperçoit le ciel pour la première fois : sa réaction est aussi triste que magnifique (vidéo)

Après son calvaire, Vanilla a été recueillie au sanctuaire Save the Chimps à Fort Pierce, en Floride. Avant son arrivée, elle n’était jamais sortie d’une cage d’un mètre carré ou d’un enclos de la taille d’un garage. Elle a vécu dans le célèbre laboratoire (fermé depuis 1997) jusqu’à l’âge de 2 ans, explique le New York Post. Elle a ensuite fait partie d’un groupe de singes transféré en Californie, où elle a été confinée dans un enclos un peu plus grand, mais le refuge a fait faillite en 2019.

Le Dr Andrew Halloran, primatologue chez Save the Chimps, a immortalisé les premiers pas de Vanilla à l’air libre. Accueillie par une énorme étreinte du mâle alpha Dwight, Vanilla a quitté son enclos, regardé le ciel et est partie explorer la nature et son nouveau chez elle.