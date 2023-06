Si un policier tue un jeune “parce qu’il pète les plombs ou parce qu’il se sent en danger, on part dans une nouvelle spirale de violences”

À quel point la colère qui engendre ces violences est-elle profonde et donc durable ?

Comme toujours, cette colère ne date pas d’aujourd’hui, les choses se sont accumulées et on peut se demander comment elles n’ont pas explosé avant. Un certain nombre d’économistes, de sociologues et de chercheurs tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps. Alors que le Covid a durement frappé les quartiers les plus pauvres sur le plan sanitaire et économique, on parle de remettre en cause le revenu minimum et les allocations de chômage. Il y a eu les gilets jaunes, les manifestations contre les retraites, d’autres catégories de la population se sont révoltées. Les gens des quartiers, eux, sont passés après parce qu’il y avait d’autres priorités. Dans certains quartiers, on n’a pas vu de mouvements clairs et favorables de la part du gouvernement depuis bien longtemps. D’ailleurs, le fait que les troubles se déplacent désormais dans le centre de certaines villes marque un changement. On passe d’une logique un peu suicidaire où on détruit les bâtiments de son propre lieu de vie à une révolte plus large, politisée, en s’attaquant aux endroits où les gens sont supposés être plus favorisés.

L’appareil répressif s’est-il encore durci ?

Disons qu’il y a un recours un peu trop facile et fréquent à la police de la part du pouvoir politique lorsqu’il veut mettre le couvercle sur un débat. On l’a vu lors des manifestations des gilets jaunes, on le voit maintenant avec les banlieues : on ne discute plus et on envoie la police. Il y a, en France, l’idée de plus en plus présente que “montrer qu’on négocie, c’est montrer qu’on est faible”. Dès qu’un politique évoque cette possibilité, il y a quelqu’un à sa droite qui lui rétorque “vous êtes trop laxiste, vous êtes trop fainéant, vous n’osez pas agir”. Comme si le vrai courage était de faire des déclarations martiales et d’envoyer les policiers au carton. Même ces derniers jours, la droite et l’extrême droite ont directement reproché au ministre de ne pas être assez violent.

À lire aussi

La police française est-elle trop violente ?

On est dans un cercle vicieux, depuis des années avec une police française qui se replie sur elle-même. Ça fait vingt ans que la police est coincée dans la logique “toujours plus de force”, “autorisation de tirer”, en pensant que ça va améliorer les choses, ce qui est faux. Quelque part, le gouvernement est coincé : l’enjeu le plus important, aujourd’hui, c’est de calmer le jeu pour éviter qu’il y ait des affrontements avec des morts. Si un policier tue un jeune parce qu’il pète les plombs ou parce qu’il se sent en danger, on part dans une nouvelle spirale de violences. Mais si les autorités demandent aux policiers de lever le pied, elles doivent s’opposer à l’extrême droite, et aux syndicats policiers qui brandissent en permanence la menace de débrayer et de laisser le gouvernement se débrouiller tout seul.

Emmanuel Macron a rapidement tenté de calmer le jeu, condamné le policier. De quoi faciliter un retour au calme ?

Je ne suis pas certain que ses déclarations pèsent auprès de ces jeunes, parce que la parole présidentielle est discréditée. Ce même Emmanuel Macron avait dit il y a huit mois que les violences policières n’existaient pas. Un jour on vous dit blanc, un autre on vous dit noir. Le problème est toujours le même : la vraie réponse ne se fait pas sur le court terme. Dans un premier temps, il faut faire des annonces urgentes, appliquer très vite des idées pour améliorer la vie dans les quartiers et apaiser les esprits. Et puis surtout, réfléchir à plus long terme, et là, on voit que les gouvernements ont du mal. Il y a pas mal de recettes pour soutenir les quartiers et créer des opportunités pour les jeunes qui traînent depuis des années dans les placards des ministères. Il faudrait un gouvernement qui ait enfin le courage de mettre en place un plan à très long terme qui profitera politiquement à ses successeurs. Emmanuel Macron va-t-il avoir le courage de lancer ce chantier-là alors que c’est son dernier mandat ?