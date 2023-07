"J’ai vu une ombre. Un homme. Il a tiré": la communauté arabe est sonnée par une explosion de meurtres en Israël

“Les secours ont mis du temps à venir, parce qu’ils voulaient s’assurer qu’il n’y ait plus de tirs. Quand on a emmené leurs corps, je me suis réfugiée chez les voisins. Je n’ai plus jamais remis les pieds dans la maison”, confie cette femme mince d’une cinquantaine d’années, en remettant son hijab modeste. Douze ans, plus tard, elle habite encore à Umm al-Fahm, grande ville arabe du nord d’Israël, posée sur la ligne verte. Mais la tragédie ne l’a jamais quittée, des barres d’acier solides aux fenêtres en attestent.

Plus préoccupant que le conflit israélo-palestinien

Des histoires comme celle-ci, toutes les familles de Palestiniens citoyens d’Israël en ont. C’est d’ailleurs, selon toutes les études d’opinion, leur première source de préoccupations, loin devant le coût de la vie et le conflit israélo-palestinien. Le nombre d’attaques est en augmentation constante depuis une vingtaine d’années, mais il a explosé l’année dernière avec 116 homicides dus au crime organisé en 2022, soit 75 pour-cent du nombre total d’homicides dans le pays. Cette année, on a déjà dépassé la centaine.

À lire aussi

Comme en témoigne l’expérience de Siham Haykel, le problème n’est pas nouveau. Il résulte d’un mélange complexe de facteurs historiques, économiques et sociaux. Une purge de familles criminelles juives réalisée au début des années 2000 a mis les marchés dans les mains de leur sous-traitant arabes, qui donnent de l’emploi à des jeunes souvent privés d’opportunités et discriminés par le reste de la société.

Aujourd’hui, le crime organisé approvisionne le pays en drogue, prostitution et armes – mais dans la communauté arabe, il fournit aussi des services essentiels, notamment protection et prêts. C’est une des causes majeures de la nette augmentation cette année, selon Fida Shehada, coordinatrice de la campagne populaire pour lutter contre le crime. “Beaucoup de personnes ont dû emprunter pendant la pandémie, explique cette ancienne conseillère municipale de la ville mixte de Lod, urbaniste de formation. Mais les Arabes israéliens ont du mal à obtenir des prêts à la banque, donc on emprunte à la mafia. Les gens ont du mal à rembourser, alors on leur envoie un message. Souvent, on tire sur un membre de leur famille.”

Les Arabes doivent se protéger eux-mêmes

Mme Shehada se démène et organise des manifestations, sans grand succès : les gens ont peur. “La police dit que la communauté ne collabore pas. Mais c’est d’abord parce qu’ils savent que les ressources de la police vont à la protection des juifs. Les Arabes doivent se protéger eux-mêmes. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui, avec le nouveau gouvernement”.

Dans la communauté et dans la presse, on n’hésite pas à mettre l’explosion du nombre de victimes sur le compte du nouveau ministre de la Sécurité nationale, l’incendiaire Itamar Ben Gvir – qui ne renie pas avoir scandé ‘Mort aux Arabes’par le passé. C’est lui qui a ajouté ‘national’à son titre, ce qui en dit long : en hébreu, nation égale religion et groupe ethnique. “Il est là pour protéger la sécurité des juifs, ressent Fida Shehada. Moi, en tant qu’arabe, je peux mourir et il ne se passera rien.”

À lire aussi

En juin, Benyamin Nétanyahou a créé un comité interministériel pour examiner la situation. On n’y croit pas trop : cette dernière instance d’une ribambelle d’initiatives molles ne compte qu’un seul Arabe. Pour les représentants de la communauté, c’est d’autant plus rageant que le gouvernement précédent avait mis en place un plan et “qu’on avait commencé à voir des résultats” dit un employé de la municipalité de Umm al-Fahm.

“C’était un plan qui paraît simple, mais demandait la bonne personne au bon endroit” explique David Tzur, ancien commissaire du district de police de Tel-Aviv. Les différentes agences de police, de renseignement et d’investigation s’asseyaient autour d’une table toutes les semaines, sous l’égide de Yoav Segalovich, ancien chef de l’équivalent israélien du FB.I” La police avait commencé à remonter les réseaux de blanchiment d’argent, en particulier. Mais le chaos gouvernemental a mis un terme à l’expérience, les réunions hebdomadaires ont cessé – et la confiance est au plus bas.

Les promesses de Nétanyahou

Après le massacre, Mme Haykel s’est jetée dans le militantisme. “Je suis allé manifester à Tel-Aviv, j’ai même rencontré Nétanyahou, qui m’a promis qu’il allait faire quelque chose. Rien.” Elle raconte les actions absurdes des policiers : “Ils m’ont finalement dit qu’ils savaient qui avait tué mes enfants et mon mari, mais qu’ils n’avaient pas assez de preuves. Ils m’ont proposé de me donner les noms ; pour en faire quoi ? Je ne cherche pas la vengeance, à faire pleurer une autre mère. Je veux la justice, c’est tout”. Historiquement, moins d’un tiers des meurtres mènent à un procès. Cette année, on frise les 10 pourcent.

À lire aussi

Les vues sont imprenables des coteaux d’Umm al-Fahm. Il y a quatre noms ici, quatre clans qui s’étendent un peu partout dans la région. Pieuse et militante, Umm al-Fahm inquiète les autorités israéliennes, qui la mettraient bien en Cisjordanie ; ici, comme à Jénine, à une vingtaine de kilomètres à peine, l’identité palestinienne vit. Le laxisme des autorités israéliennes face au crime n’est donc pas fortuit, opine Ihab Mahamid, avocat engagé. “C’est une stratégie. Leur objectif est de maintenir les Arabes israéliens empêtrés dans la violence. Ça les empêche de s’engager dans une lutte politique aux côtés de leurs frères palestiniens.”