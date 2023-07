À Montpellier, comme partout en France, les élus appellent la population à se mobiliser: “Cette violence doit cesser, elle nourrit la haine”

“Que la majorité silencieuse se réveille”

Partout en France – à Paris, à Nanterre où le jeune Nahel a été tué lors d’un contrôle de police, comme en Alsace, en Bretagne ou en Provence-, des milliers de personnes ont répondu présentes à cet appel. À l’instar de Patricia, jeune retraitée de l’enseignement : “Les élus sont, comme les professeurs, en première ligne face à la montée des incivilités et des violences. Il faut que la majorité silencieuse se réveille, on ne peut pas se laisser bouffer par une minorité de jeunes qui cassent tout ! ” s’insurge-t-elle, tout en regrettant que “la place ne soit pas noire de monde aujourd’hui”. Il faut dire que le délai donné pour se rassembler a été très court et l’horaire choisi, en fin de matinée un jour de semaine, rédhibitoire pour beaucoup.

Au micro, Fanny Dombre-Coste, première adjointe au maire de Montpellier, le socialiste Michaël Delafosse, retenu à Paris, prend la parole. “Si les circonstances de la mort du jeune Nahel nous ont tous émus, cela n’excuse en rien les violences perpétrées ces derniers jours. L’attaque de L’Haÿ-les-Roses est intolérable. Quand un élu est agressé, c’est la République qui est agressée” déclare-t-elle, écharpe tricolore en bandoulière, entourée de son équipe municipale.

À Montpellier, comme dans plus de 200 villes de France, des jeunes, souvent mineurs, ont brûlé des voitures, pillé des magasins, mis le feu aux poubelles et affronté les forces de l’ordre ces dernières nuits. “Cette violence doit cesser, poursuit l’adjointe, elle nourrit la haine et le rejet. Les auteurs de ces actes sabordent leurs propres mairies, leurs écoles, leurs bibliothèques. Ils renforcent la stigmatisation de leurs quartiers. ” L’élue, qui trouve tout aussi inacceptable que des milices d’extrême droite parfois armées patrouillent dans les rues pour se faire justice, salue ensuite le travail des policiers municipaux : “Ils ont tenu la ville. Montpellier leur doit beaucoup”.

“Le métier de ces jeunes ne peut pas être casseur”

Parmi les gens présents lors du rassemblement se trouve André Deljarry, président de la CCI, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault. “Il faut que l’ordre soit respecté, que les commerçants puissent continuer à travailler. On ne peut pas massacrer leur outil de travail, il y a aussi des emplois derrière, y compris pour les gens des quartiers sensibles. Le métier de ces jeunes ne peut pas être casseur. À nous aussi de répondre à ce cri qu’ils lancent pour être mieux insérés dans la vie active. Parlons-nous pour trouver des solutions. ” Après le discours de l’élue résonne une Marseillaise, chantée par les membres du rassemblement.

“J’espère que nos maires auront compris qu’on est solidaires avec eux. J’admire leur engagement, leur courage, c’est devenu un sacerdoce”, explique Pierre, médecin, socialiste assumé, soulagé de voir qu’aucun partisan du Rassemblement National n’est venu “troubler le ralliement”. Un peu plus loin, Gilles, retraité, craint par-dessus tout “une guerre civile”, explique-t-il, avec des citoyens tentés de se défendre par leurs propres moyens pour protéger leurs bâtiments publics ou leurs magasins, jusqu’au drame. “Je suis très inquiet, notamment car le gouvernement est à mon avis incapable de gérer une telle situation de crise”.