Les derniers moments de communication avec le Titan révélés par Christine Dawood, qui a perdu son mari et son fils dans la catastrophe

Juste avant de pénétrer dans le submersible, une photo de groupe est effectuée pour immortaliser un moment qui devait être incroyable. "Mon mari plaisantait avec cette photo. 'J'ai l'air plutôt gros', disait-il avec un sourire. Il était emmitouflé dans un pantalon et une veste imperméables, des bottes, un casque, un gilet de sauvetage", explique-t-elle.

Même si son mari était prêt pour l'aventure d'une vie, elle le sentait tout de même un peu stressé. "L'embarquement n'a pas été facile pour mon mari non plus. Il traînait un peu les pieds avec ses bottes et ses chaussettes contre le froid. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là : oh mon Dieu, j'espère qu'il ne tombera pas à l'eau."

Le 18 juin dernier, le père et le fils embarquent dans le Titan. Suleman n'a que 19 ans. Pourtant, ils ont failli ne pas participer à cette tragique aventure. "Les jours précédents, il avait semblé que nous ne serions pas au départ, car notre vol avait été annulé à plusieurs reprises", poursuit-elle. "À l'époque, nous étions très inquiets. Avec le recul, j'aurais bien sûr préféré arriver en retard."

1 h 45 minutes après le grand départ, toutes les communications ont été perdues. Pendant plusieurs jours, des recherches ont été effectuées pour retrouver le sous-marin avec le résultat que tout le monde connaît. Avant l'implosion du navire, Christine a donné quelques détails à propos des conditions à l'intérieur. "Pour économiser l'énergie, toutes les lumières ont été éteintes jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond de la mer. Pendant ce temps, dans les profondeurs, les passagers pouvaient observer des créatures lumineuses. Mon mari était aussi excité qu'un enfant en bas âge à ce sujet."

Dans l'obscurité, son fils et son mari pouvaient s'occuper de différentes manières. "Pendant la descente, chacun pouvait écouter la musique qu'il avait apportée. Le capitaine avait dit à l'avance que tout était permis. Seule la musique country était interdite."

Une fois les communications coupées, le bateau a implosé. Pourtant, le PDG d'OceanGate avait rassuré la famille avant le grand départ. "Il nous a assuré que c'était plus sûr que de traverser la rue", explique-t-elle. "D'un point de vue technique, nous n'étions pas du tout conscients de la situation. Mais d'un autre côté, vous montez dans un avion sans savoir comment fonctionne le moteur, n'est-ce pas ?"

Elle avait également été convaincue par le Français Paul-Henri Nargeolet, capitaine et fin connaisseur de l'épave du Titanic, lors de plusieurs briefings de sécurité. "Le capitaine nous a alors raconté, entre autres, qu'il avait déjà effectué 37 plongées sur le Titanic et qu'il avait même été bloqué une fois pendant trois jours sans communication avec le monde extérieur. Pourtant, nous assurait-il, tout était super sûr. Dès qu'il y avait un problème, le bateau de plongée remontait automatiquement à la surface. Mon mari a trouvé tout cela très cool."

Avec tristesse, elle évoque également le plus grand rêve de son fils : "Il avait de grands projets. Bien qu'ils n'aient pas été autorisés à emporter beaucoup d'objets à bord, Suleman avait toujours un Rubik's Cube avec lui. Il voulait battre le record du monde du Rubik's Cube sous l'eau."