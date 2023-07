Guerre en Ukraine : faut-il redouter une attaque terroriste russe imminente sur la centrale nucléaire de Zaporijia ?

Le personnel évacué ?

Pour le service de renseignement ukrainien, cette hypothèse est d’autant plus probable que les forces russes seraient actuellement en pleine évacuation des trois mille membres du personnel ukrainien restant sur place. “Selon un employé de la centrale dont les propos ont été corroborés par le renseignement militaire ukrainien, les Russes auraient lancé un processus d’évacuation du personnel ukrainien et des membres de leur propre commandement supérieur, censé aboutir avant le 5 juillet”, soit ce mercredi, confirme Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD).

“Cette information, tout comme la présence de mines au sein même de la centrale, n’a pas encore été confirmée par des sources extérieures. Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi était sur place il y a trois semaines et dit n’avoir rien vu d’anormal, tout en précisant qu’il n’avait pas eu accès à toutes les zones. Il serait toutefois politiquement dangereux pour les Ukrainiens de communiquer une telle information à tort, et ils avaient déjà averti la communauté internationale sur un possible sabotage du barrage Kakhovka, qui s’est bel et bien produit”.

La Belgique, a priori à l’abri

Dès la prise de la centrale par les troupes russes le 4 mars 2022, Zaporijia s’est transformée en arme stratégique, militaire et propagandiste pour les deux camps, évoquant tous deux un danger pour l’Europe.

En mars, août et novembre 2022, elle fut la cible de bombardements provoquant dégâts et incendies, sans que furent “directement endommagés les réacteurs ni le combustible usé entreposé sur le site”, rassure sur son site internet l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). “Même si les centrales nucléaires en exploitation étaient gravement endommagées, les effets des radiations n’atteindraient pas la Belgique”, peut-on également y lire, avec une pensée pour le drame survenu à Tchernobyl en avril 1986.

“Un déroulement à la Tchernobyl n’est tout simplement pas possible”, ajoute Emmanuelle Galichet, enseignante et chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris. “D’abord, parce que les six réacteurs de Zaporijia sont à l’arrêt – dont un en arrêt à chaud – depuis le 12 septembre dernier. Il n’y a plus de fission nucléaire et ces réacteurs émettent beaucoup moins de chaleur. Tchernobyl disposait en outre de réacteurs de type RBMK utilisant du graphite comme modérateur. C’est ce graphite qui avait pris feu et projeté la matière radioactive dans l’environnement. Les réacteurs de Zaporijia viennent d’une filière différente qui utilise de l’eau sous pression, à l’image de ce que l’on trouve en France et en Belgique”.

Des effets locaux

Exit, donc, selon la chercheuse, le risque d’explosion avec nuage radioactif et contamination jusqu’en Europe occidentale. Si attaque il devait y avoir, les effets demeureraient locaux. “Dans le cas de Tchernobyl, les réacteurs n’étaient, enfin, pas situés dans des enceintes de confinement. Zaporijia, elle, est équipée d’enceintes en béton armé. Le cœur n’y est pas à l’air libre mais dans un puits de cuve en acier, surplombé d’une dalle antimissiles. On se retrouve face à un objet extrêmement bien protégé des malveillances externes”.

Quid d’un acte de malveillance interne ? La centrale est sous contrôle russe depuis un an et demi et il est tout à fait possible que le site ait été miné. Mais des informations contradictoires circulent sur les lieux où ces mines auraient été posées. Certains évoquent directement les réacteurs. “Miner les réacteurs, à l’intérieur des enceintes de confinement, moi je n’y crois pas” réagit Emmanuelle Galichet. “L’AIEA est sur place et on n’entre pas dans un cœur de réacteur comme on entre dans un immeuble. Il y a des procédures, ça se remarque, quelqu’un aurait donné l’alerte”.

D’autres thèses mentionnent la présence de camions chargés d’explosifs à proximité, et donc à l’extérieur des réacteurs. Hypothèse crédible, sachant que l’armée russe a probablement transformé Zaporijia en base militaire pour y stocker stratégiquement son armement lourd afin de le protéger des frappes ennemies. “Si la charge est à l’extérieur, le risque de brèche est encore moindre, et dans les deux cas, la structure devrait tenir le coup”, estime la chercheuse du Cnam, “sauf à y poser une bombe nucléaire. Mais pour moi, les Russes sont dans une campagne de dissuasion. S’ils le veulent vraiment, ils ont d’autres moyens de s’attaquer aux infrastructures”.

La question de l’eau

Les lieux de stockage des déchets nucléaires pourraient constituer un point vulnérable. Mais “dans le cas de Zaporijia, ces lieux de stockage sont également situés à l’intérieur des enceintes de confinement et sont donc protégés”, assure la chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. “Le risque”, poursuit-elle, “vient davantage de l’alimentation électrique de la centrale, nécessaire pour alimenter ses systèmes de refroidissement et de sûreté. Si l’apport en électricité manque trop longtemps, vous pouvez aller jusqu’à la fusion du cœur faute de refroidissement, et ça c’est compliqué. Mais le site est équipé de générateurs de secours. Avec des réacteurs à l’arrêt, cela veut dire qu’ils peuvent tenir plusieurs semaines en autonomie, le temps de rétablir l’approvisionnement initial”.

L’autre risque lié au refroidissement des cœurs de réacteurs vient de l’approvisionnement en eau. Le 6 juin dernier, la question s’est posée lors du sabotage du barrage de Kakhovka. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait alors indiqué que “l’effondrement du barrage n’entrain (ait) pas de risque immédiat pour la sûreté nucléaire”. “La procédure, quand vous êtes à l’arrêt, c’est de passer sur un refroidissement avec les bassins situés directement sur le site de la centrale”, ajoute Emmanuelle Galichet, “cela suffit largement”. Selon Volodymyr Zelensky, ces bassins auraient également été minés, ce que nient les Russes. Difficile d’y voir clair. Ces derniers jours, que ces propos soient avérés ou non, la population de Zaporijia, elle, s’est prêtée à des exercices d’évacuation à grande échelle.