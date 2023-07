“On se battra jusqu’à la mort” : l’armée israélienne jette toutes ses forces dans le camp de Jénine

À lire aussi

Opération sans date de péremption

Depuis quelques années, le camp est devenu l’épicentre d’une résistance armée décentralisée et efficace. “Cela durera jusqu’à ce que les groupes terroristes soient éliminés”, a donc expliqué le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée. Une opération ouverte, sans date de péremption, qui vise à détruire l’infrastructure des groupes armés palestiniens : “Armes, munitions, centres de contrôle.”

Dans le ciel, le bourdonnement incessant et menaçant des drones semble répondre au caquètement des chenilles de bulldozers blindés. Ces derniers font le plus de dégâts, des vidéos sporadiques envoyées de l’intérieur du camp montrent des rues éventrées et des maisons détruites pour détecter les “engins explosifs improvisés”, justifie l’armée.

Ces informations sont difficiles à vérifier : l’accès au camp est impossible, en sortir est difficile. “J’ai dû escalader cinq murs avant d’être récupéré par une ambulance pour venir travailler”, explique Qasem Bani Ghada, infirmier urgentiste à l’hôpital gouvernemental de Jénine. Ce dernier se situe juste à l’entrée du camp et fait office de refuge pour beaucoup de jeunes Palestiniens. M. Bani Ghada avait quinze ans pendant la bataille de Jénine, en 2002. Les comparaisons entre les deux affrontements pleuvent. À l’époque, les Israéliens avaient eu recours pour la toute dernière fois à des frappes aériennes sur le camp. La technologie avance et les dégâts humains diminuent avec elle. “Il y avait des milliers de blessés à l’époque, maintenant on en reçoit qu’une centaine, c’est différent”, explique M. Bani Ghada. Pour l’armée israélienne, c’est le résultat de frappes très précises, la preuve de sa supériorité technologique. Mais l’horreur est là, elle se lit sur les visages. Dans les couloirs de l’hôpital, des groupes de jeunes hommes attendent. Certains dorment. La nuit a été longue, les prochaines le seront probablement aussi. Ils sont lanceurs de pierres, peut-être, pas plus.

“Jusqu’à la mort”

De temps à autre, un homme masqué passe, mitraillette en bandoulière. “On se battra jusqu’à la mort”, dit simplement l’un d’entre eux, quand on lui demande comment les militants vivent cette invasion. Leur volonté fait écho à celle, avouée et revendiquée de la droite dure israélienne influente dans la coalition de Benyamin Netanyahou, de “nettoyer” les villes palestiniennes. Cette même droite dure avait de tout cœur appelé Tsahal à durcir ses opérations et son souhait a été exaucé.

Dès le début des affrontements, les Israéliens ont affirmé ne pas vouloir prendre contrôle de Jénine. Le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne souhaiteraient plutôt que la ville soit mise sous la responsabilité des forces spéciales palestiniennes, un contingent de près de 5 000 hommes récemment formés par les États-Unis. Une solution impossible pour la rue palestinienne, qui désavoue entièrement l’Autorité de Mahmoud Abbas.

À Jenine, les portes du complexe gouvernemental sont restées fermées. Les bâtiments sont criblés de balles, et elles ne sont pas israéliennes. Les Palestiniens dans leur ensemble soutiennent la résistance de ces jeunes qui prennent les armes pour exprimer leur colère.

À la nuit tombée, lundi, on comptait au moins huit morts, ce mardi matin, le bilan grimpait à dix morts et cent blessés dont vingt graves. Les militants palestiniens se cachent, estime l’armée. Des corps pourraient également avoir été abandonnés. “Cette fois-ci, les ambulances n’ont pas été attaquées directement, mais elles ne peuvent pas passer parce que les routes sont complètement défoncées”, explique Jovana Arsenejovic, responsable de l’équipe de Médecins sans frontières à Jénine. Dans le camp, des familles se cachent encore et se préparent à passer une nouvelle nuit sans sommeil.