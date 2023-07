Mikheïl Saakachvili, l’épine de la rose : "Me mettre en prison ne me brisera pas"

Jugé pour “abus de pouvoir”, il a réfuté ces accusations. “Un homme absolument innocent est maintenu en détention” a-t-il dénoncé. Incarcéré depuis son retour en Géorgie en 2021 après huit années passées en exil, Saakachvili avait dirigé le pays entre 2004 et 2013.

Pro-occidental et autoritaire

Avocat de formation, Mikheïl Saakachvili commence sa carrière politique en 1995 en devenant député puis ministre de la Justice, avant de démissionner en 2001 pour fonder son propre parti, le Mouvement national uni.

En 2003, alors farouche figure de l’opposition, il prend la tête du mouvement de contestation populaire qui secoue la Géorgie à la suite d’élections législatives entachées de fraudes électorales. L’issue de cette révolution des Roses lui est favorable, puisque le président alors en place, Edouard Chevardnadze, finit par démissionner sous la pression de la rue. Moins de deux mois plus tard, Saakachvili remporte l’élection présidentielle et prend les rênes de la Géorgie.

Anti-corruption, il suscite l’espoir parmi son peuple qui doit faire face à une situation économique difficile. Il est aussi un pro-occidental convaincu et tente de faire rentrer la Géorgie au sein de l’OTAN et de l’Union européenne. Réélu en 2008 avec 53 % des voix contre 96 % en 2004, Mikheïl Saakachvili perd progressivement de sa superbe et de sa crédibilité, dégradées par son rapport autoritaire aux oppositions et aux médias, qu’il n’hésite pas à réprimer. Peu après sa réélection, il doit gérer un conflit avec la Russie dans les provinces séparatistes d’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, qui se solde par la perte de contrôle sur les deux régions suite à la déclaration de leur indépendance.

Exilé en Ukraine

En 2012, Mikheïl Saakachvili est mis en cause suite à la publication de vidéos révélant des actes de tortures dans les prisons géorgiennes. Il perd les élections de 2013 et quitte le pays avant la fin de son mandat, puis s’installe en Ukraine en 2014 où il s’investit à nouveau en politique, jusqu’à être nommé gouverneur de la région d’Odessa. Il renonce alors à sa nationalité géorgienne pour obtenir le poste et échapper à des poursuites judiciaires dans son pays, lui préférant la nationalité ukrainienne, accordée par le président Petro Porochenko.

Mais cette nouvelle idylle politique est de courte durée. Saakachvili démissionne en 2016 pour fonder son propre parti politique ukrainien, avant d’être déchu en 2017 de sa nationalité ukrainienne, devenu trop encombrant pour Porochenko. Expulsé vers la Pologne, il revient en 2019 lorsque Volodymyr Zelensky lui rend la nationalité.

”Me mettre en prison ne me brisera pas”

Après ses huit années d’exil, Saakachvili rentre clandestinement en Géorgie en 2021, où il est immédiatement arrêté. Il purge depuis lors une peine de six ans d’emprisonnement. À plusieurs reprises, il a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Sa santé s’est fortement dégradée et l’homme qui pesait à l’époque 115 kg en aurait depuis perdu 60 et apparaît aujourd’hui émacié. Selon ses médecins, l’homme souffrirait d’un empoisonnement aux métaux lourds.

Le Parlement européen a fait part en février de ses “profondes inquiétudes quant à la détérioration de l’état de santé de Mikheïl Saakachvili” et a réclamé la fin de son incarcération. L’ONG Amnesty International a qualifié sa détention de “vengeance politique apparente”. Malgré son état de santé dégradé, l’ancien président géorgien s’est exprimé avec fermeté lundi lors de son procès. “Me mettre en prison ne me brisera pas, a-t-il lancé. Je vais prendre une part active dans la politique géorgienne.”