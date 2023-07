Cinq mois après le tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie, les victimes vivent dans des conditions précaires : “Notre situation est pire”

La tente d’environ trois mètres sur huit installée sur un terrain de terre est désormais leur lieu de vie. Matelas posés au sol, quelques étagères, un frigo, “qui ne fonctionne pas” précise Emine, qui vit ici depuis le mois de février après avoir passé dix jours sans logement. Devant l’entrée de la tente, une cuisine de fortune et des bâches sont étendues pour faire de l’ombre. Un logement précaire entouré de tentes de la même taille. La famille a d’abord partagé une seule tente avant de pouvoir se diviser dans plusieurs abris.

Après le froid, le coup de chaud

Après le froid glacial des jours qui ont suivi le tremblement de terre, les températures atteignent aujourd’hui fréquemment les trente degrés. Dans les tentes, la chaleur est insoutenable.

À Iskenderun, dans la province de Hatay au sud-est de la Turquie, cinq mois après le tremblement de terre, les tentes, containers, bâtiments en ruines ou détruits se mélangent pour dessiner un paysage désolant. Les secousses sismiques ont touché une zone de plus de 100 00 kilomètres carrés dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Officiellement le bilan est de plus de 50 000 victimes, alors que plus de 300 000 bâtiments auraient été détruits. Mais ces chiffres annoncés en mars n’ont pas été actualisés depuis par les autorités. Il aurait environ 2,8 millions de personnes vivant dans des habitations de fortune comme la famille de Nazli, dont la majorité sans accès à des toilettes ou des douches, selon un rapport du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) publié en mai. Fraîchement réélu, le président Recep Tayyip Erdogan a promis une reconstruction rapide en un an.

La nourriture et l’eau rationnées, problème d’hygiène, déscolarisation…

Emine, après s’être absentée quelques instants, revient avec une portion de pâtes et un saladier de haricots plats en sauce. “Voilà ce qu’ils nous donnent pour toute la famille”, déplore-t-elle. Des distributions de nourriture ont lieu le matin et le soir, mais la famille doit cuisiner, à l’aide d’un réchaud, pour nourrir tout le monde. Le repas du soir est habituellement partagé avec d’autres membres de la famille logés dans des tentes voisines. “Il y a de l’ombre donc nous mangeons ici, nous allons dans les tentes seulement le soir”, explique Nazli. L’inflation qui frappe le pays augmente encore les difficultés auxquelles la famille fait face. Elle est officiellement de 38,2 % sur un an, mais de 108,58 % selon le groupe d’économistes indépendant ENAG. Plus que la nourriture, le manque de distribution d’eau inquiète Nazli : “Il fait chaud, j’ai deux enfants et ma mère est diabétique, elle a besoin de boire beaucoup d’eau”.

Dans un premier temps, Nazli a continué de scolariser ses enfants. Mais les allers-retours sans transport en commun sont devenus trop compliqués. Il est donc difficile de garder les enfants occupés et dans la chaleur des tentes. Cette mère de deux enfants s’inquiète de l’hygiène. La température quotidienne atteint les 30 °C et les douches et toilettes ne fonctionnent pas, ou mal. “Les deux conteneurs avec des toilettes et des douches qui ont été déposés sur le campement sont devenus inutilisables en une semaine”. Nazli et son mari ont développé des infections, elle préfère désormais faire la toilette des enfants en réchauffant de l’eau dans un seau.

De ses affaires, Nazli n’a récupéré que les lits des enfants avant que sa maison dont elle était propriétaire ne soit démolie. Elle a commencé à chercher un nouveau lieu de vie, mais les loyers proposés sont largement au-dessus de ses moyens. On lui a demandé un loyer de 10 000 livres turques (352 euros) – le salaire minimum, augmenté récemment est de 11 402 livres turques net (400 euros) par mois. Avec un paiement à l’année imposé, “pour être assuré en cas de nouveau tremblement de terre”, précise Nazli.

Un sentiment d’insécurité

La famille attend donc pour l’instant de pouvoir déménager dans un conteneur. Un des avantages de ces logements est de pouvoir les fermer à clef. Puisque les tentes ne se ferment qu’à l’aide d’une fermeture éclair, la famille ne laisse jamais la tente sans surveillance durant la journée de peur de se faire voler des affaires. “Si ma mère va quelque part je reste. Si je dois aller quelque part, elle est obligée de rester ici”. La nuit non plus, Nazli ne se sent pas en sécurité. Une présence policière assurait la sécurité du campement, mais maintenant c’est leur voisin qui en a pris la charge. Vivre dans un conteneur résoudrait ce problème et leur permettrait de vivre un petit peu plus confortablement. Même s’ils sont plus petits que les tentes, ils disposent de la climatisation. “Au moins nous n’aurons pas à subir la chaleur”, espère Nazli.

Pourtant, malgré ces difficultés, la famille a exclu l’idée de reconstruire une vie ailleurs. Ils sont nés ici, ils sont chez eux ici.