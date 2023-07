En Calabre, des médecins cubains pour lutter contre le désert sanitaire: J'ai dû faire des tours de garde de plus de 36 heures d'affilée"

Le Dr Escalona annote le dossier, c'est encore un peu compliqué pour lui d'écrire en italien. " J'avais un peu peur de l'accueil des collègues italiens quand nous sommes arrivés, mais tout s'est bien passé ", explique ce spécialiste qui a déjà fait d'autres missions de coopération au Vénézuela. " Ici, à Polistena, nous sommes deux orthopédistes cubains. Mais depuis notre arrivée, deux collègues italiens sont partis à la retraite et donc le service est à nouveau en sous effectif ! "

Le système de santé à l'agonie

Comme tous les autres hôpitaux calabrais, celui de Polistena se trouve dans une situation dramatique. Les bâtiments sont vieux et défraîchis. Le service d'urgence de cette petite ville de dix mille habitants dessert toute la plaine de Gioia Tauro, une région difficile et pauvre. En Calabre, le système de santé publique est un mort debout. Plus d'un milliard et demi d'euros de dettes, des listes d'attente infinies pour les patients, dix-huit hôpitaux fermés ces dix dernières années et, surtout, un manque important de médecins qui acceptent de travailler dans les hôpitaux.

"J'ai dû faire des tours de garde, cela va vous sembler absurde, de plus de 36 heures d'affilée ", explique Francesca Liotta, la directrice du service de réanimation de l'hôpital de Polistena. Et de poursuivre : " En juillet l'année dernière, nous avons dû fermer le service de thérapie intensive, nous n'avions plus assez de personnel. L'arrivée des médecins cubains nous a vraiment donné une bouffée d'oxygène mais cela a aussi relancé l'enthousiasme pour notre métier!”

Depuis dix ans, c'est un commissaire qui gère la santé publique en Calabre. Corruptions, infiltrations mafieuses, mauvaises gestions, les maux sont nombreux. " Le commissaire qui est placé sous l'autorité du préfet doit gérer les comptes, mais avec un endettement de plus d'un milliard et demi, le renouvellement du personnel est impossible. De nombreux médecins sont partis à la retraite sans être remplacés. Rien que dans cet hôpital il manque quarante spécialistes mais c'est le même scénario dans toute la Calabre ", confirme la Docteure Liotta qui est aussi la directrice sanitaire de la structure. Clairement les jeunes Calabrais préfèrent aller travailler dans les hôpitaux privés ou partir vers le Nord de l'Italie. Les concours publics pour assumer les médecins n'attirent aucun candidat.

L'an dernier l'hopital de Polistena a fait appel à des coopératives de médecins privés. " Nous devions les payer cent cinquante euros de l'heure, détaille Francesco Moschella, directeur des urgences. C'est le salaire qu'un médecin public reçoit pour une nuit entière de garde ! Ce recours aux intérimaires privés engloutissait trois mille euros par médecin et par jour, le salaire net mensuel d'un médecin cubain ! " Voilà pourquoi le gouverneur de Calabre, Roberto Occhiuto a décidé de signer un contrat avec la coopération médicale cubaine. Le contrat prévoit que près de cinq cents médecins spécialistes viendront travailler en Calabre au cours des trois prochaines années. " Nous les payons comme des médecins publics italiens, c'était cela ou fermer les hôpitaux ", a répété le gouverneur à la presse italienne. En Calabre, on estime qu'il manque actuellement deux mille cinq cents médecins.

Les doutes sur l'embargo

Désormais, à tous les étages de l'hôpital de Polistena, mais aussi à Locri et à Gioia Tauro, des médecins cubains ont intégré les équipes médicales. Après avoir travaillé en Mauritanie et au Vénézuela, Asbel Diaz Fonseca, un chirurgien de 38 ans, n'aurait jamais pensé que la riche Europe aurait un jour besoin de lui. “L'Italie a une population vieillissante, il y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite et la formation des jeunes ne suit pas. Je ne m'en rendais pas compte avant de venir, mais travailler en Europe pour nous, c'est un rêve ! "

A travail égal, salaire égal, 4700 euros bruts par mois, beaucoup plus qu'à Cuba, mais les médecins cubains reverseraient deux tiers de leur salaire à la coopération médicale de leur pays. " Nous reversons une partie de notre salaire, confirme le docteur Fonseca. Cuba est une administration socialiste ! Nous ne travaillons pas pour l'argent, nous travaillons pour le coeur et c'est plus important.”

Cet accord entre la Calabre et Cuba a poussé les Etats-Unis à demander des comptes à l'Italie sur une possible entorse à l'embargo imposé à l'île. Michele Tripodi, le maire de Polistena, élu sur les listes du parti communiste et grand admirateur de Che Gevara, balaie ces doutes. " C'est juste de respecter les conventions internationales, mais une de nos exigences était justement de pouvoir payer ces travailleurs cubains comme si c'étaient des médecins italiens, il n'est pas question de les exploiter ! " Loin de ces questions de politique internationale, la population est ravie. Tout le monde encense les médecins venus de loin. “Si il n'y a pas de médecin, c'est terrible pour nous. Avant, nous avions peur d'aller aux urgences. Alors, qu'ils soient Cubains ou Africains, peu importe, maintenant au moins on a des médecins " estime ce retraité assis à l'ombre des arbres de la place principale de la ville. " Et on dit que leur préparation est excellente “, renchérit un autre . Ainsi les Cubains ont-ils conquis la Calabre !