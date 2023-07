Les enseignants hongrois mis au pas: une vengeance signée Viktor Orban?

La nouvelle législation réduit aussi la marge de manœuvre des établissements en matière de vie scolaire et de programmes (le conseil enseignant de chaque établissement n’aura plus qu’un avis consultatif sur les programmes pédagogiques). Surtout, elle semble mettre des sparadraps sur la pénurie d’enseignants et taillée pour casser toute velléité de poursuivre la contestation enseignante qui dure depuis un an et demi. Si des “circonstances imprévues et inévitables” – autrement dit, une grève – ont perturbé l’année scolaire, celle-ci peut être prolongée jusqu’au 15 juillet, les enseignants et les élèves pourraient alors être transférés d’une école à l’autre, avec recours facilité à des professeurs suppléants.

À lire aussi

Les profs face à l’inflation

Il y a toutefois une carotte : une augmentation des salaires de 10 % chaque année jusqu’en 2025, à la condition que “Bruxelles”, entendez l’Union européenne, débloque les milliards d’euros retenus en raison d’atteintes multiples portées à l’État de droit. C’est loin des 50 % d’augmentation immédiate réclamée par les syndicats pour faire face à l’inflation la pire de l’UE (+22 % en mai). Avec des salaires grossièrement compris entre cinq cents euros (en début de carrière) et mille euros, pour un coût de la vie devenu comparable en de nombreux points à celui de l’Europe occidentale, la situation est intenable.

Les enseignants qui rejettent leur nouveau statut doivent le faire savoir par écrit entre le 15 et le 30 septembre, et s’en iront avec un à trois mois d’indemnités. Cinq mille d’entre eux ont fait savoir qu’ils ne rempileraient pas à la rentrée. En ce début d’été, c’est donc le branle-bas de combat dans les établissements pour anticiper l’aggravation de la pénurie d’enseignants. Jusque dans le lycée Blanka Teleki où a étudié Viktor Orbán, à Székesfehérvár, qui recherche une dizaine de profs pour la rentrée.

L’impossible grève

Dans une tribune intitulée “Le pays qui a légiféré contre son propre avenir”, le média indépendant 444.hu juge que la nouvelle loi “va obliger un grand nombre d’enseignants à déserter, et ceux qui resteront seront contraints de travailler encore moins librement et avec la tête encore plus basse qu’avant”. Pour son auteur, “cette loi a été conçue en réponse aux manifestations spectaculaires d’enseignants l’automne dernier […] ”. Voilà pourquoi la “loi sur le statut” a été rebaptisée “loi de la vengeance” par le monde éducatif soutenu par les partis d’opposition. En effet, pendant un an et demi, de grandes manifestations réunissant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de professeurs et d’élèves, des chaînes humaines de plusieurs kilomètres et divers flashmobs ont tenté de faire plier leur ministère de tutelle, celui de… l’Intérieur.

Mais dans un pays où les syndicats sont marginalisés et où se mettre en grève ne va pas de soi, surtout en province, le mouvement a échoué à organiser la grande grève attendue. Les actions de désobéissance civile d’enseignants de lycées réputés de la capitale se sont soldées par l’expulsion manu militari d’une douzaine d’entre eux. Dont cinq dans le lycée francophone Kölcsey à tête de la contestation, et où onze de plus viennent d’annoncer leur départ. C’est tout le système éducatif public qui vacille.