France : les émeutes de 2023 ont été plus courtes mais beaucoup plus intenses et étendues qu’en 2005

Tout le territoire français

D’abord, ils ne se sont pas limités aux banlieues ni aux quartiers les plus pauvres, comme en 2005, touchant aussi les centres-villes de grandes agglomérations et des communes plus petites, d’ordinaire plutôt calmes comme Montargis dans le Loiret. Selon le ministre de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, cité par Le Monde, 553 communes ont été touchées cette fois sur tout le territoire français (dont 170 n’avaient pas de quartiers “politique de la ville”) soit deux fois plus qu’en 2005.

Le drame en lui-même s’est déroulé dans un endroit tout à fait différent : à Nanterre, récemment, à quelques minutes d’une station de RER A reliant la commune à Paris en un temps record et à deux pas des sièges sociaux de nombreuses entreprises, avec des cadres se promenant, un sandwich à la main, dans les rues à l’heure du déjeuner. Rien à voir avec Clichy-sous-Bois, une commune enclavée à l’époque, loin de tout, un “ghetto” en proie au deal de drogue et à l’ennui.

Des émeutes moins longues mais plus intenses

Autres différences notables : les émeutes récentes ont duré moins longtemps, une semaine, contre trois semaines en 2005. Les émeutiers étaient cette fois plus jeunes, entre 14 et 20 ans, contre une moyenne d’âge de 20 à 30 ans en 2005. Plus courtes, elles ont été en revanche nettement plus intenses : le nombre de bâtiments publics détruits ou endommagés s’élève cette fois à 2 508 (contre 233 en 2005), celui des véhicules incendiés à 12 031 (contre 10 346 en 2005). Le nombre de policiers et gendarmes engagés est passé de 11 700 en 2005 à 45 000 en 2023, et le nombre d’agents blessés est passé de 217 à plus de 800…

Sans surprise, les dégâts occasionnés seront donc plus coûteux. Leur coût en 2023 est évalué à ce stade à “au moins 280 millions” d’euros, selon la fédération professionnelle France Assureurs, qui précise que “plein” de sinistres n’ont pas encore été déclarés, tandis que les violences de 2005 avaient coûté au total 160 millions d’euros aux assureurs (204 millions à euros constants), selon France Assureurs. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, estime de son côté que la facture finale pour les entreprises pourrait s’élever à un milliard d’euros.

Les quartiers désolidarisés

La réaction des habitants des quartiers révoltés n’a pas été la même non plus. Premières victimes des bus brûlés et des écoles incendiées, ils se sont vite désolidarisés des jeunes émeutiers, contrairement à 2005 où une certaine solidarité avec les jeunes en colère avait prévalu, dans un premier temps du moins.

Avec l’avènement des réseaux sociaux, les émeutiers ont pu se filmer et partager en temps réel leurs actes, si possible spectaculaires et inédits, se livrant ainsi à une forme de surenchère permanente et un brin ludique. En 2005, la “compétition” se limitait à l’annonce du nom des quartiers en révolte au Journal Télévisé de 20h.

La réponse politique n’a pas été la même qu’il y a dix-sept ans. À l’époque, Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, avait joué les pompiers pyromanes (on se souvient de ses propos : “débarrasser la France de ces voyous”, “nettoyer au Kärcher”, “bandes de racailles”), tandis que son homologue Gérald Darmanin a privilégié l’apaisement. Le Premier ministre d’alors, Dominique de Villepin, avait décrété l’état d’urgence, autorisant les préfets à instaurer des couvre-feux, alors qu’Elisabeth Borne ne s’y est pas résolu. Cette fois, La France Insoumise a refusé d’appeler au calme alors qu’en 2005, personne, sauf une extrême gauche radicale, mais qui était très minoritaire, n’avait tenté de justifier les émeutes.