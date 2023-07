"Ceux qui voteront contre devront rendre compte à ceux qui vont mourir": l’Europe tente d'éviter de nouveaux naufrages de migrants

”Ceux qui, demain, voteront contre cette résolution devront rendre compte à ceux qui vont mourir”, a poursuivi ce médecin originaire de Lampedusa, connu pour son action en faveur des migrants auxquels il a consacré un ouvrage intitulé “Les Larmes de sel”.

600 décès, “le pire naufrage de l’histoire”

Le naufrage au large des côtes grecques de l’”Adriana” alors qu’il transportait environ 750 migrants dont 600 ont perdu la vie a bien évidemment marqué les débats. Cette tragédie qui s’est déroulée il y a un mois représente non seulement le “pire naufrage en Méditerranée” mais aussi le “pire naufrage de ce siècle à l’échelle de la planète” a rappelé la Commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson.

”Il n’y a pas de pierre tombale au-dessus de l’”Adriana”, a-t-elle dit, “que nos actions soient notre monument”. En termes d’action, la Résolution proposée par cinq groupes politiques au Parlement européen (Parti Populaire européen (PPE), Socialistes et Démocrates (S&D), Renew Europe, Les Verts et la Gauche radicale (GUE) réclame “une enquête rapide et indépendante sur tous les naufrages” et préconise la création d’une mission de recherche et de sauvetage coordonnée par l’UE mais mise en œuvre par les États membres et Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières et garde-côtes.

”Il faut une approche durable à long terme”, explique la Française Fabienne Keller, rapporteuse du Parlement européen sur le règlement relatif aux procédures d’asile et coordinatrice du groupe Renew Europe sur la résolution à l’ordre du jour.

”La mise en œuvre de cette approche coordonnée aurait déjà dû être faite il y a des années”, poursuit-elle en soulignant aussi l’importance de “mettre un terme aux activités des passeurs et des trafiquants organisés en réseaux criminels”.

À lire aussi

Inquiétudes sur le texte à la veille du vote

En exhortant les pays européens à “maintenir leurs ports sûrs, les plus proches ouverts aux navires des ONG et à ne pas criminaliser ceux qui fournissent une assistance aux migrants en détresse”, le texte met en cause directement la première ministre italienne Giorgia Meloni qui veut empêcher les bateaux humanitaires d’accoster dans les ports de la péninsule et dénonce le harcèlement judiciaire subi, notamment, par l’ONG “SOS Méditerranée”.

En l’état, le projet de résolution réclame également des informations sur le financement fourni par l’Union et ses États membres aux gardes-frontières et garde-côtes des pays tiers “y compris la Libye, la Turquie, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc” et “d’évaluer les allégations de violations graves des droits fondamentaux par les garde-côtes libyens” pour éventuellement “mettre fin à la coopération en cas de violations graves des droits fondamentaux subies par les personnes interceptées en mer”.

Il semblait acquis que cette résolution serait adoptée sans problème au vu du nombre de groupes qui la signent de la gauche à la droite du Parlement mais, mercredi en fin d’après-midi, on a appris que le groupe de droite du Parti Populaire européen allait réclamer des votes par division sur certains paragraphes. “Si des parties du texte sont rejetées, cela peut vider la résolution de sa substance” s’inquiétait Fabienne Keller qui n’avait pas connaissance des paragraphes sur lesquels cette procédure serait réclamée. Le PPE devait encore en discuter lors de sa réunion de groupe prévue dans la soirée de mercredi avant le vote de jeudi midi.