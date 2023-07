Disparition du petit Emile au Vernet: "Ça risque de recommencer"

À lire aussi

Joëlle, qui s’est aventurée ce mercredi matin avec quelques voisins pour boire son café habituel au Bistrot, le seul bar du village encore squatté par les journalistes, s’astreint à répondre à tout le monde. Parce qu’on ne sait jamais, explique-t-elle : «Y a quelqu’un qui a appelé pour dire que l’enfant était dans le sous-sol de l’église du village, alors j’y suis allée pour vérifier. Mais il n’y a pas de sous-sol… Un autre a dit qu’il était dans une tombe du cimetière. Bien sûr que j’y vais, imagine que ce soit là qu’on le trouve finalement…» Un autre «informé» a vu dans ses pensées que le petit se trouvait dans une sphère ronde avec une porte. C’est la forme donnée au monument en mémoire des victimes du crash de la Germanwings de 2015, érigé dans la montagne voisine. Alors les gens de la compagnie aérienne, toujours sur place, sont allés voir, eux aussi. Il y a aussi ceux qui préfèrent envoyer des mails, ceux qui préfèrent étaler leur science sur les réseaux sociaux, où les vidéos se sont multipliées. C’est le loup, c’est un enlèvement, c’est un accident de route… Joëlle garde son sang-froid et se désole en tirant sur sa cigarette. Ses voisins de table compatissent. Et s’inquiètent : si l’enquête n’aboutit pas rapidement, «ça risque de recommencer».

La veille en début de soirée, lorsque la terrasse du Bistrot s’était un peu dépouillée et que les gendarmes avaient libéré le terrain pour la nuit, quelques habitants du Vernet se sont réapproprié les lieux, à la fraîche. Sous le grand saule pleureur, difficile de parler d’autre chose que la désormais énigme de la disparition d’Emile, surtout après que le parquet, quelques heures auparavant, a acté l’absence d’éléments nouveaux ou d’indices orientant l’enquête vers une piste plutôt qu’une autre. Chacun se désole avant tout pour l’enfant, dont le pronostic vital, au vu du délai déjà écoulé, semble «très, très engagé» selon les mots du procureur, dans l’hypothèse d’une fuite. Tous craignent aussi pour l’équilibre du village, que la déflagration du drame pourrait à nouveau ébranler, comme après le crash. «J’espère que ça va être résolu dans les jours qui viennent, sinon ça va nous empoisonner», prédit un résident retraité. «Parce que le pire, c’est après», explique un autre, habitué du Vernet depuis des décennies. Depuis le crash, raconte-t-il, «il n’y a pas une semaine sans que des gens passent et nous demandent où est la stèle» en mémoire des victimes. Ce «tourisme de catastrophe», ce bal des curieux pèse toujours sur le Vernet, où l’on recommençait tout de même, huit ans après, à profiter de la nature merveilleuse à coups de randonnée. «Ici, on monte et à cent mètres de distance, on a de la lavande et des edelweiss», promet un autre habitant, qui voudrait qu’on en parle, aussi.

Fracture entre le Bas et le Haut-Vernet

La méfiance n’est pas dirigée que vers l’extérieur. Depuis que les vastes battues citoyennes, élan de solidarité salué par tous, suivies de celles des gendarmes, n’ont rien donné, depuis qu’en matière d’hypothèses, le parquet «ne s’interdit rien», le doute et le soupçon grignotent lentement les esprits du village de 125 habitants. Si la famille d’Emile, originaire de la Bouilladisse, près de Marseille, mais habituée du Vernet depuis une vingtaine d’années, n’a globalement jamais fait parler d’elle, la disparition du petit garçon a comme remué la terre, chargée, ici comme ailleurs, de mille histoires. Des très anciennes qui remontent à l’après-guerre, raconte l’un, des classiques dénonciations de collaborateurs. D’autres plus récentes, poursuit un autre, comme lors des dernières municipales. «Particulièrement dures : il y a des gens à qui je ne parle plus depuis», assure ce permanent du Vernet, où le maire est pourtant élu sans discontinuer depuis 1977.

Il y a aussi, plus subtile, la fracture entre le Bas et le Haut-Vernet où le petit garçon a disparu et où se concentre le travail d’enquête. Il n’y a pas de raison réelle à cette dualité, même si l’on évoque tout de même «une affaire d’eau», on se côtoie juste moins. Mais c’est vrai qu’en haut, il n’y a pas de café comme en bas, c’est moins évident pour se rencontrer. «Ce ne sont pas des tensions, c’est juste que les gens ont leurs habitudes, tempère une habitante qui est née en bas. Et puis surtout, c’est une minorité. Le Vernet, c’est juste un petit village de montagne qui, comme d’autres, a ses blessures…» Il y en a d’autres pas si loin, rappelle son mari, qui pense au destin de Lurs, une autre petite commune des Alpes-de-Haute-Provence, «détruite», soutient-il, par l’affaire criminelle Dominici en 1952.

Le Vernet va peut-être retrouver une partie de son calme, du moins médiatique. Ce mercredi 12 juillet, le procureur de la République a indiqué que les recherches, menées encore toute la journée sur un périmètre élargi autour du village, vont s’arrêter le soir même. Les dernières personnes présentes samedi en fin de journée au Haut-Vernet, là où l’enfant a été aperçu pour la dernière fois descendant quelques mètres sur une route près de chez ses grands-parents, ont été interrogées, les derniers véhicules visités. Les gendarmes vont désormais s’attacher à éplucher la masse d’informations recueillies, le terrain ayant été entièrement ratissé. «Peut-être, sans le savoir, avons-nous récolté un indice déterminant», espérait mardi le procureur, en annonçant ce «second temps» de l’enquête, «un temps plus long, d’analyse, d’examen, moins de terrain». «Nous ne sommes plus dans un tempo médiatique et il est bon de lever la pression très forte qui s’exerce sur le hameau», a donc suggéré le magistrat. Dans l’après-midi finissante, un homme tout sourire équipé d’un sac à dos s’est présenté à la terrasse du Bistrot, à l’entrée du village. «Bonjour, vous êtes du coin ? C’est par ici que le petit a disparu ?»