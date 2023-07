Une Palestine plus divisée que jamais: "On parle de solidarité, mais où étaient les Palestiniens quand Jénine a été attaquée"

La visite a fait beaucoup couler d’encre : c’est sa première depuis 2012, sa troisième seulement depuis qu’il a repris le poste après la mort de Yasser Arafat en 2006. La ville, au nord de la Cisjordanie, n’est pourtant qu’à une centaine de kilomètres de Ramallah, et l’hélicoptère présidentiel est le seul véhicule palestinien à pouvoir éviter les checkpoints israéliens.

Il ne restera finalement qu’une heure, le temps de faire un petit tour du camp et de s’adresser à une foule compacte essentiellement composée de membres de son parti, le Fatah. Il est venu les bras chargés de billets, 45 millions de dollars de la part des Émirats arabes unis et de l’Algérie destinés à la reconstruction du camp, qui passent par l’AP. Dans son discours, Mahmoud Abbas parle avec emphase de son dégoût pour Israël, et de la nécessité de résister. Mais cela sonne faux, à Jénine en particulier.

Les jeunes vivotent

Ahmad Zuweida et Wassim Abou Kamel ont grandi ensemble dans le camp de réfugiés. Ils ont tout juste vingt ans, nés tous les deux un an après la Bataille de Jénine en 2002. La famille de Wassim a fui le port de Haïfa, celle d’Ahmad la ville de Ramle, entre Jérusalem et la côte. Mais cette appartenance est de plus en plus symbolique. Quand on leur demande quelle est leur identité, la réponse est immédiate : “on est fils de Jénine”. Palestine, oui. Mais Jénine, d’abord.

Les opportunités sont maigres dans le camp, bien que la ville soit au milieu du panier à grains de la Cisjordanie. Wassim vivote en lavant des voitures ; cela ne suffisait pas pour Ahmad. À 18 ans, il a rejoint l’université Istiqlal, près de Jéricho, qui forme les officiers des forces de sécurité palestiniennes.

“C’était une erreur” dit-il maintenant. Il n’y retournera pas. Pendant l’invasion israélienne le 3 juillet, Ahmad est resté chez lui. Il a choisi de ne pas prendre les armes, mais “rester, c’est résister” dit-il, de l’audace dans les yeux. Que ferait-il si les forces de l’Autorité palestinienne venaient pour prendre le contrôle du camp, comme le souhaitent Israéliens, Américains, Jordaniens et Égyptiens ? “Alors je me battrai” dit-il gravement et sans hésitation.

Chez les Palestiniens, la seule expression démocratique est locale. On vote encore aux élections municipales, dans les universités, dans les associations professionnelles. Les scores du Fatah, parti de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, n’ont jamais été aussi bas : ce n’est pas par hasard qu’il refuse d’aller aux élections. Aux dernières, en 2006, le Hamas avait gagné. Cela avait mené à la scission avec Gaza.

Aujourd’hui, tout le monde attend ouvertement la mort de Mahmoud Abbas, fumeur invétéré de 87 ans. On spécule dans les médias, on fait des plans dans l’État-major israélien – et on se prépare à la guerre des chefs au sein même de l’Autorité palestinienne. Cette fragmentation profite à l’entreprise coloniale israélienne, qui fait aujourd’hui ouvertement partie de la politique du gouvernement : on parle de la zone C de Cisjordanie, la partie du gruyère sous contrôle entier du ministère de la défense israélien, comme de l’État d’Israël.

“Ils ne peuvent pas tous nous tuer”

Malgré les critiques, l’Autorité palestinienne tient, en grande partie grâce à la communauté internationale – et du gouvernement israélien. L’establishment militaire israélien ne veut pas gérer les villes, même si ses soldats s’entraînent et pratiquent la guérilla urbaine régulièrement. “L’Autorité palestinienne doit tenir” a dit Benyamin Netanyahou en juin à un comité parlementaire. “Quand elle est opérationnelle, elle fait le boulot à notre place”. Le 9 juillet, le gouvernement israélien a décidé d’agir pour “prévenir l’effondrement de l’AP”. Aujourd’hui, de plus en plus de Palestiniens n’hésitent plus à parler de “sous-traitant de l’occupation”.

Ahmad Tobasi, directeur artistique du Freedom Theatre dans le camp de Jénine, voit ces machinations politicardes avec un dégoût colérique. La semaine dernière, dès que les fusils se sont tus, son théâtre, une institution mondialement reconnue, a lâché des clowns dans les rues. “Notre combat à nous, c’est la résistance culturelle” dit le quadra à l’âme d’ado, casquette de baseball toujours vissée sur la tête.

Il n’hésite pas à dire sa déception de son peuple, et de sa fragmentation. “On parle de solidarité, mais où étaient les Palestiniens quand Jénine a été attaqué ? Ils auraient dû être ici. Demain, je voudrais voir 2 millions de Palestiniens marcher sur Tel-Aviv. C’est la seule façon dont on peut retrouver notre dignité. Ensemble. Ils ne peuvent pas tous nous tuer”.