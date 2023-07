En Ukraine, la détresse physique et psychologique des soignants : "Comment soigner les autres quand vous avez laissé votre famille derrière vous ?"

À lire aussi

Selon un décompte élaboré par le Ukrainian Healthcare Center (UHC), think tank basé à Kiev soutenu par des ONG suisse, américaine et britannique, 973 attaques russes visant directement les établissements ou le personnel de soins de santé ont été recensées depuis le début de la guerre en février 2022. Plus de 385 hôpitaux ou cliniques ont été entièrement ou partiellement détruits et 174 membres du personnel soignant ont perdu la vie sous le feu ennemi.

La majeure partie de ces tirs et bombardements remontent aux premiers mois du conflit, mais 25 opérations ciblées ont encore eu lieu en mai dernier et 12 en juin, le plus souvent contre des infrastructures indiquant clairement d’une grande croix rouge visible depuis le ciel leur mission médicale.

Dans un rapport fouillé publié en février dernier, l’UHC attire également l’attention sur les attaques menées contre les plus petits acteurs comme les pharmacies, les ambulances, ou encore les actes de torture pratiqués sur le personnel soignant. “Ce document démontre clairement que la Russie viole le droit humanitaire international en ciblant délibérément et largement les soins de santé ukrainiens pour s’attaquer à la population civile” peut-on y lire. “Cibler des travailleurs et des infrastructures sanitaires en état de marche dans le cadre d’un conflit armé est un crime de guerre. Quand ce crime de guerre est commis de manière générale et systématique, relevant d’une stratégie étatique, il s’agit également d’un crime contre l’humanité”.

De Beyrouth à Lviv

Logée à l’extrême ouest de l’Ukraine à une bonne heure de route de la frontière polonaise, Lviv est moins exposée que Kiev et les villes situées sur les lignes de front, même si une frappe russe inédite y a fait dix victimes jeudi dernier. Il s’agit avant tout d’une arrière-garde accueillant réfugiés et blessés. “L’arrivée sur place est presque choquante” constate le Dr. Maya Bizri. “Vous vous attendez à voir une zone de guerre et vous vous retrouvez dans une ville plutôt normale. Puis, dix minutes plus tard, les alarmes aériennes retentissent et vous filez dans les abris antiaérien”. “Ça m’a rappelé le Beyrouth des années 90” ajoute la psychiatre libanaise, fondatrice et directrice du service de psychiatrie oncologie du Centre médical de l’Université américaine de Beyrouth (AUBMC). “Les choses semblent normales à première vue, mais au fur et à mesure, vous remarquez les blessés, les amputés, les déplacés…”.

Dans son Liban natal, Maya Bizri s’est intéressée de près aux conditions de vie des travailleurs des soins de santé. “Après la seconde vague de la pandémie de Sars-Cov-2, la moitié du personnel médical souffrait de stress aigu, un tiers de choc post-traumatique” explique-t-elle. “Après l’explosion survenue dans le port de Beyrouth, les deux tiers du personnel souffraient de choc post-traumatique et 75 % des personnes que j’ai interviewées disaient vouloir quitter le pays. Aujourd’hui, je constate qu’elles se sont toutes exécutées. Ce qui pose une douloureuse question : comment faire fonctionner ou reconstruire un réseau hospitalier quand les médecins et infirmiers quittent le pays ?” Et comment anticiper ce problème dans un pays en guerre ?

Une zone de guerre

Forte de cette expérience, la psychiatre libanaise s’est rendue à Lviv en mars dernier à l’invitation de l’ONG américaine MedGlobal, dans le cadre d’un programme destiné à former les travailleurs et travailleuses des soins de santé ukrainiens à gérer leur santé mentale, celle de leurs collègues, et les troubles psychiatriques générés par un an et demi de conflit chez leurs patients.

”Même si elle n’est pas directement située sur le front, Lviv est une zone de guerre” nous explique-t-elle. “D’abord, en raison de l’afflux de patients. Les hôpitaux sont au maximum de leurs capacités, ça ne s’arrête jamais. La guerre et ses victimes vous suivent tout le temps. Puis il y a les blessures que l’on ne voit pas : la plupart des patients souffrent de trouble post-traumatique divers et varié, la seule façon de les anticiper et de les détecter est de rester hyper alerte et extrêmement bien informé. Ce qui revient à vous immerger plus encore dans le conflit et donc, à le subir vous aussi.”

”Enfin et peut-être surtout” ajoute Maya Bizri “une partie du personnel soignant fait elle-même partie des déplacés. Certains ont dû quitter leur ville, leurs biens, parfois leur famille. Comment gérez-vous le fait de venir en aide à des patients que vous ne connaissez pas quand vous avez laissé une partie de votre famille à Marioupol ? Cela engendre une forme de culpabilité”.

Les modules élaborés durant des mois pour fournir outils et techniques adaptés au personnel médical ont été testés sur place une semaine, avant d’être étendus à toute l’Ukraine. Comme souvent, dans des situations extrêmes, la question des addictions s’est rapidement imposée d’elle-même. “Un pays en guerre vous laisse peu d’échappatoires” constate le Dr Bizri “Nous avions déjà constaté en travaillant sur la Syrie que la question des addictions à différents types de substances était centrale. En Ukraine, c’est l’alcool. Il y a un gros problème d’alcoolisme au sein de la population et du personnel soignant”.