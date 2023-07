Guerre en Ukraine : “Un soldat fort et courageux a une peur bleue des psy, il préfère se réfugier dans l’alcool”

À lire aussi

Quelle est votre plus grande angoisse à l’heure actuelle ?

Le fait de ne pas savoir combien de temps nous allons encore devoir vivre et travailler dans ce contexte. Au début, nous pensions que la guerre durerait quelques mois, puis un an. Il y a encore quelques semaines, on s’attendait à ce que la contre-offensive soit un succès. Là, ça fait un an et demi, et n’avons aucune idée de quand nous allons enfin la gagner.

Dans quel état sont vos patients ?

On a souvent l’impression que la plupart des soldats et des gens souffrent de choc post-traumatique, mais ce n’est pas l’enjeu principal à l’heure actuelle. Cela se représentera surtout un problème d’ampleur à l’issue du conflit. Notre problème, aujourd’hui, ce sont les troubles de l’anxiété et les troubles dépressifs. Énormément de patients allient plusieurs troubles émotionnels parce qu’ils sont incapables de s’adapter à ce nouveau contexte, cette nouvelle réalité. Ils ont dû quitter leur maison, leur voiture, leur travail à Kherson ou Zaporijia, abandonner tout ce qu’ils possédaient. Ils n’ont plus rien, on leur demande de tout recommencer à zéro, avec ou sans leur famille. Certains voient cela comme une étape, d’autres se rendent bien compte que cela n’a rien de temporaire. Pendant un an, un an et demi, vous pouvez tolérer ce genre de chose, plus longtemps c’est trop, votre esprit se trouble.

Dans le contexte actuel, comment pouvez-vous aider les militaires traumatisés ?

Avant de les aider, il faut pouvoir y accéder, physiquement et mentalement. Notre plus grande difficulté, c’est la stigmatisation. Dans la plupart des cas, un soldat fort et courageux a une peur bleue des psychologues et des psychiatres. Il préfère se réfugier dans l’alcool, qui engendre des problèmes psychiatriques plus importants encore. Pour accéder à ces personnes, il nous faut de temps, ce que nous n’avons généralement pas. Les soldats partent du principe que nous n’étions pas là quand ils ont fait face à un événement traumatisant, que nous n’étions pas sur le front et que, par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre ce qu’ils ressentent, encore moins les aider. On fait face à des profils qui sursautent au moindre son, vérifient tous les coins de la pièce quand ils entrent, se sentent responsables de la mort de leurs compagnons d’armes. Ils ressentent énormément de culpabilité et n’ont pas besoin de médicament mais de thérapie. Tout l’enjeu consiste donc à toucher une petite base. Si un soldat demande de l’aide à un psychiatre, et que cela produit des effets, les autres finissent par suivre. Même si la plupart d’entre eux ne veulent qu’une chose : retourner au combat.

Comment vous sentez-vous, vous et vos collègues médecins ?

Je mentirais si je vous disais que je vais bien. Je ne vais pas “bien”. J’ai moi-même besoin d’un important soutien psychologique de la part de mes collègues et de mes supérieurs. Alors je vis les choses semaine après semaine, mois après mois. Et plus cela avance, plus j’ai besoin de parler de ce que je vis et ressens, l’évolution de mon état d’esprit, l’anxiété, un sentiment dépressif. Mais je ne me plains pas.