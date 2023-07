En Israël, l’extrême-droite persiste : “Ça ne fait que commencer”

Itamar Ben-Gvir devrait bénéficier directement de l’annulation de cette doctrine dite de la “raisonnabilité”. Il pourrait par exemple nommer un nouveau chef de la police en accord avec ses opinions politiques. Benjamin Netanyahou, lui, pourrait se débarrasser de certaines personnalités encombrantes, et remettre en poste Arye Deri, chef du parti ultraorthodoxe Shas et allié de longue date, démis de ses fonctions en tant que ministre de l’intérieur pour des affaires de corruption.

Trois pouvoirs entre les mains de 120 personnes

Ce n’est toutefois que l’entrée d’un menu divers et varié : un paquet de réformes sur le choix des juges, la place des conseillers juridiques aux ministères, ou encore le pouvoir de supervision de la cour suprême sur les nouvelles législations. Ses opposants y voient une façon d’inféoder le pouvoir judiciaire au pouvoir législatif. Dans le système unicaméral israélien, où les députés sont élus à la proportionnelle intégrale, cela revient à concentrer les trois branches entre les mains de 120 personnes.

Le gouvernement avance comme argument le fait que les juges – non élus – disposent de trop de pouvoir. Mais aucun autre contrepoids n’est proposé. À moyen terme, le gouvernement actuel pourrait mettre en place de nouvelles règles pérennisant son accès et son maintien au pouvoir. Il devrait aussi pouvoir mener, à terme, sa mission principale : l’annexion de facto des Territoires palestiniens (mais pas de ses habitants), ralentie historiquement par de multiples décisions de la Cour suprême. Cela explique en partie pourquoi les colons et leurs organisations pilotent les manifestations pro réformes.

Tous les gouvernements de l’histoire de l’État hébreu ont subi une mort violente – beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Mais le fait que la pression des contre-pouvoirs (la société civile, les entreprises, et même une partie de l’armée) n’ait pas entamé la discipline législative de la coalition montre le jusqu’au-boutisme de Benjamin Netanyahou. Ce dernier a promis de saucissonner la réforme, de la faire passer loi par loi. L’année politique israélienne sera longue.