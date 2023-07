De violents orages font deux morts en Italie

Avion endommagé

Milan et de nombreuses zones du nord de la péninsule ont également été touchés par de fortes pluies, des vents violents et des chutes de grêle. Ces intempéries ont provoqué le blocage de plusieurs routes par des arbres et ont causé des dommages aux habitations. Par endroits, les grêlons avaient la taille d’une balle de tennis, selon l’agence de presse italienne Ansa. Un vol Milan-New York de la compagnie américaine Delta Airlines a été pris dans la tempête peu de temps après son décollage et a dû être dévié vers Rome. L’appareil a subi des dégâts. En Vénétie, une autre personne, elle aussi âgée de 16 ans, a été gravement blessée par la chute d’une branche. Sept personnes souffrent de blessures légères.

De violentes intempéries ont aussi balayé lundi matin la ville de La Chaux-de-Fonds, dans le nord-ouest de la Suisse, causant la mort d'une personne tandis qu'une quinzaine de blessés ont été pris en charge par les services de secours. "Une rafale de 217 km/h a été relevée par notre station sur l'aérodrome de La Chaux-de-Fonds ce lundi matin, sous une cellule orageuse qui s'est renforcée soudainement en arrivant dans la région", a souligné Météo Suisse sur Twitter.

"C'est une situation typique qu'on rencontre en été lorsqu'on a de très fortes chaleurs", explique à La Libre Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Les températures extrêmement élevées des derniers jours ont amené beaucoup d'humidité dans la masse d'air. L'air plus froid arrivé en altitude provoque une déstabilisation de cet air, alors qu'il fait encore très chaud en surface. "Le conflit de masse d'air avec de l'humidité, de la chaleur et de l'instabilité sont les trois ingrédients pour booster des orages très violents, d'autant plus violents qu'on avait des températures très chaudes avant", précise-t-il.

Des risques chez nous ?

Mais malgré les images impressionnantes, il ne s'agit pas de tempête à proprement parler. "C'est un phénomène météorologique différent. Les tempêtes se produisent plutôt en automne ou en hiver quand un flux océanique profite des contrastes de températures entre les pôles et les zones tropicales. Elles se développent sur les océans et c'est un phénomène à très, très grande échelle", détaille le météorologue.

Le phénomène est susceptible de s'étendre aux Balkans, à la Croatie, à l'Autriche ou à la Pologne. La Belgique, elle, devrait être épargnée. Le pays "n'est pas menacé dans les prochains jours", assure Pascal Mormal. "En Belgique, on n'a pas une configuration propice à avoir des événements extrêmes. On peut avoir des pluies orageuses, mais on n'a pas la chaleur qui permet de booster cet élément." À quoi s'attendre donc ? "Je pense que des perturbations passeront sur le pays de temps en temps, avec des pluies qui pourraient être très fortes. De gros orages peuvent aussi arriver, comme ceux qu'on avait craints début juillet dans la région de Liège - mais qui n'ont finalement pas été importants. Mais rien à voir avec ce qu'il se passe en Italie."