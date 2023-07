Dans les villages du Bénin, le vaudou “remplace la police, la justice et la loi”

Comme son grand frère, son père et son grand-père avant lui, Israël est aussi et surtout prêtre vaudou. “Mon vrai nom, celui que m’ont donné les divinités, est Togbe Gouayo Wegnon Somadon” poursuit-il. “Ici, au Bénin, on dit que chacun est porteur d’une étoile. Pour découvrir cette étoile, nous avons ce que nous appelons le “Fâ”, notre art divinatoire, la géomancie africaine. C’est à travers le Fâ que chaque être humain vient au monde, c’est le Fâ qui détermine son destin, et c’est encore le Fâ qui lui indique quelles sont les divinités à honorer”.

Les autels divinatoires

Assis face à nous en tenue traditionnelle, le sommet du crâne couvert en toutes circonstances, Israël nous initie à son art. La chaleur de la pièce est suffocante, les 32 degrés ambiants en paraissent 40 et le vieux ventilateur fatigué qui tourne mollement au-dessus de nos têtes peine à remplir sa mission. La plupart du temps, cela n’a aucune importance : plus personne ne vit dans la maison familiale depuis des années.

Israël Degnon, prêtre vaudou ©Thaïssa Heuschen

La petite structure en béton a été transformée en “cabinet vaudou”, et toutes ses pièces ou presque accueillent de petits autels divinatoires que l’œil non aguerri pourrait aisément prendre pour un garde-manger à l’abandon ou un dépotoir. Selon la divinité honorée, on y retrouve biscuits, bonbons, beignets, cigarettes (alors que personne ne fume ou presque), poulets, bougies, fruits, sodas, huiles, fétiches et carcasses d’animaux – dans ce cas-ci quatre petits crânes de chevreaux – devant lesquels sont récitées des incantations.

Diabolisation occidentale

Face à un tel spectacle, grande est la tentation de tomber dans l’exotisme ou le cliché. Diabolisé par les Occidentaux – et notamment les missionnaires chrétiens – qui se sont empressés d’y accoler le terme “sorcellerie”, le vaudou dispose d’une réelle profondeur spirituelle et d’une utilité sociale fondamentale. “Personne ne sait ce qui se trouve au-dessus de nous” argumente Israël. “Tout juste sait-on qu’il y a quelque chose de supérieur que nous appellerons l’être suprême. Pour l’homme africain le moyen de base pour y accéder est le vaudou. Le vaudou n’est pas une personne, c’est une manière d’adorer Dieu et tout ce qu’il représente par le biais des éléments qui nous entourent”.

On retrouve donc les quatre éléments fondamentaux : terre, eau, air et feu. “La terre, c’est la fertilité, la guérison” précise-t-il. “De l’air découle l’abondance, la richesse et l’opulence. Le feu, c’est la justice, le tonnerre. Si tu enterres directement quelqu’un qui a été frappé par le tonnerre, tu risques des malheurs”.

Mayo de marque Colruyt

De chacun de ces éléments découlent des divinités que l’on contacte à l’aide de rituels pour obtenir protection ou bénédiction. Installé sur un joli siège traditionnel – contrairement à son frère vautré dans une vieille chaise d’ordinateur, et son neveu, enfoncé dans un fauteuil molletonné – Israël nous présente quelques accessoires. À côté des statues et amulettes, un bocal en verre autrefois dévolu à de la mayonnaise de marque Colruyt contient désormais un liquide inidentifiable.

Israël au centre, entouré de son frère et son neveu. ©V. Dau

Israël ne s’en empare pas, contrairement à la bouteille de Sodabi (alcool de palme déconseillé aux gosiers et estomacs sensibles) qui passe très régulièrement de main en main. “Ça aide pour la transe, c’est comme le vin de messe” précise-t-il. Comment se déroule une incantation ? “C’est assez simple : tu viens devant l’autel, tu récites la formule incantatoire et l’esprit descend” nous explique-t-il. “Quand l’esprit est là, tu fais ta demande, ton offrande, et naturellement, tu trouves satisfaction”.

Interdiction de demander la mort

Reste à définir la nature de la demande. “Je ne renie pas Dieu, je préfère simplement l’honorer à la manière de mes ancêtres, et je peux vous dire que dans le vaudou, il y a plus de rigueur sur le comportement “poursuit Israël. “En tant que prêtre vaudou, je ne peux pas comploter pour obtenir la mort de quelqu’un, ça, c’est vraiment interdit. Si je le fais, j’ai intérêt à ne pas me représenter devant mon fétiche. Je ne peux pas non plus aller draguer la femme d’autrui. Si j’essaie de faire ça, j’en récolte les conséquences”.

D’autres règles varient en fonction de divinités, certaines choses peuvent être dites, d’autres non, pareil pour les mets consommés ou les vêtements portés. Le vieux mythe cinématographique de la poupée qui permettrait d’infliger des douleurs précises à quelqu’un, en revanche, demeure une légende urbaine “qui n’a rien à voir avec le vaudou” insiste notre hôte. “Là on parle de gri-gri, de porte-bonheur, c’est autre chose. Nous utilisons le vaudou pour prier et faire des offrandes, pas pour jeter des sorts. Si tu veux souhaiter de bonnes ou de mauvaises choses à quelqu’un, tu n’as pas besoin du vaudou, tu peux le faire en y pensant, tout simplement.”

”On accuse le prêtre vaudou”

Au sein même de la société béninoise, certaines superstitions ont la vie dure. Il n’est donc pas toujours évident d’officier en tant que prêtre vaudou. “Dès que quelqu’un a mal au ventre, on pense que c’est toi, le prêtre vaudou” déplore Israël Degnon. “Si tu es impliqué dans un accident et que quelqu’un meurt ou en sort grièvement blessé, le processus vaudou pour s’en remettre et purifier son esprit est par ailleurs long et coûteux. Et tu n’as pas le choix, parce que si tu ne te purifies pas, ça se transmet à ta progéniture”. De petits coquillages et un “bâton de Moïse” font également partie des moyens utilisés pour entrer en contact avec les divinités. Il suffit, dans ce cas, de poser des questions se résolvant par “oui” ou “non”. Que l’on y croie ou non, le résultat est bluffant.

Un autel divinatoire ©V. Dau

”Nous pourrions faire cesser la pluie, mais ce n’est pas recommandé”

Théoriquement, le Vaudou trouve sa source au sein du Royaume de Dahomey (XVIIe – XIXe siècles) sur l’actuel territoire du sud-Bénin et demeure profondément ancré dans les sociétés togolaise et béninoise où il est désormais reconnu comme religion officielle. Esclavage oblige, on le retrouve également à Haïti et aux États-Unis sous des formes relativement différentes. Chacun l’interprète, le vit à sa façon, et y ajoute comme il l’entend d’autres éléments spirituels ou religieux. Pas de dogmes rigides, le syncrétisme prévaut. Israël Degnon n’est pas le dépositaire d’une approche unique.

Protège de la déforestation

”Le vaudou a une utilité sociale très importante” insiste Mathieu Yokossipé, guide touristique au Bénin et dans les pays de la région. “Dans les villages, on l’utilise au lieu de faire appel à la police, la justice ou la loi. On dit par exemple aux enfants “si tu voles, si tu trompes, tu seras puni par tel ou tel esprit. Et quand on a un conflit entre adultes, il se règle souvent de cette façon aussi”. “En cas de malhonnêteté, disons par exemple le vol d’une boite de sardines, la divinité Gou donne trois jours au voleur pour qu’il se dénonce” embraye Israël Degnon. “S’il ne se dénonce pas, la mort s’ensuit”.

Une cérémonie vaudou dans les environs de la petite ville de Comé. ©V. Dau

Nettement moins présent au nord qu’au sud du pays, le Vaudou y est “élargi aux éléments de la nature” insiste Mathieu Yokossipé. “Un arbre, une pierre, une forêt peuvent faire l’objet d’une divinification. Et là aussi, ça joue un rôle très important, parce que ça permet d’éviter un déboisement. C’est un vrai rempart contre la déforestation dans certaines zones”.

Une poule ou un enfant ?

En fin d’après-midi, nous quittons la ville pour la brousse. Après plusieurs dizaines de minutes et deux embourbements, nous voilà dans le village natal d’Israël Degnon, où doit se tenir une cérémonie vaudoue. Sous la drache, Israël et ses camarades sortent leurs fétiches. “Nous pourrions tout à fait faire cesser la pluie” insiste le prête, friand d’explications métaphysiques “mais ce n’est pas recommandé pour les cultivateurs”. À ses côtés, un groupe de percussionnistes donne le rythme, le ton et la voie de la transe.

Les gens affluent, les villageois dansent, chantent et crient. Puis viennent ces étranges costumes de paille que l’on attire, repousse et asperge d’alcool. Les plus grands d’entre eux suivent des mouvements humains et sont donc vraisemblablement portés par des villageois qui prennent grand soin de dissimuler leur présence. Pour les plus petits, de moins de 50 cm de haut et en mouvement eux aussi, aucune explication rationnelle ne permet d’expliquer les choses : y a-t-on dissimulé un enfant, un moteur, une poule ? Impossible. “L’important n’est pas d’essayer de comprendre” lance un villageois face à notre questionnement. “L’important est de croire, accepter que vous ne savez pas expliquer ce mouvement”. Tous les participants, eux, répondent la même chose : c’est le vaudou.