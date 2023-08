Guerre en Ukraine : “La situation est comparable à la guerre des tranchées de 1915”

”Pour prendre une analogie militaire, on peut comparer la situation actuelle à la première Guerre Mondiale période 1915-1916”, analyse Thibault Fouillet, directeur scientifique de l’Institut de Stratégie et de Défense (IESD). “La contre-offensive ukrainienne se déroule dans un cadre que l’on appelle en étude tactique “du fort au fort”, soit une position forte face à une position adverse tout aussi forte, une défense bien préparée faute d’effet de surprise. Une telle situation implique inévitablement pour l’Ukraine de passer par un certain nombre d’étapes préliminaires avant de pouvoir percer la ligne de front et obtenir des gains territoriaux”.

Les Ukrainiens “plus frais”

Il s’agit donc dans un premier temps de renforcer ses bases arrière, frapper la logistique ennemie, ses renforts et ses points de passage, pour diminuer sa capacité de réaction et ses possibilités de colmater les brèches que l’on parviendrait à créer dans ses lignes de défense. En d’autres termes affaiblir les forces russes avant de tenter quoi que ce soit de décisif, “faute de quoi toute infiltration serait trop risquée”, estime Michael Gjerstad, chercheur en défense et stratégie militaire à l’Institut International d’Études Stratégiques (IISS). “Les forces russes ont mis en place plusieurs lignes de défense. Depuis la mi-juin, les forces ukrainiennes ont passé leur temps à tenter d’identifier les failles de la défense adverse, tout en frappant certains points stratégiques comme les dépôts de munitions et le pont de Crimée qui leur sert de principale voie de ravitaillement.”

La ligne de front au 1er août. ©AFP

Pour le chercheur allemand, l’Ukraine disposerait actuellement d’un léger avantage humain. “L’armée vient de faire tourner ses unités, commente-t-il, les troupes de Kiev devraient donc être plus fraîches”. Ses propos ont indirectement été confirmés mardi matin par les services de renseignement britanniques, qui évoquent entre autres l’épuisement des régiments russes en place dans les environs d’Orikhiv (Zaporijia), “impliqués dans des combats intenses depuis plus de huit semaines”. Sur l’ensemble du front sud, poursuivent-ils, “il est plus que probable que les forces russes soient confrontées à une pénurie de munitions, un manque de réserves, et des difficultés pour sécuriser les flancs de leurs unités de défense”.

Percée de la ligne russe

Théoriquement, sur base des informations disponibles, il semblerait donc que l’Ukraine ait relativement bien géré la première phase de cette longue et lente contre-offensive. “Nous sommes très clairement dans un conflit de longue durée, coûteux en hommes et en ressources, commente Thibault Fouillet. D’où la nécessité des deux côtés de faire appel à une assistance militaire internationale. L’Iran, la Corée du Nord et la Chine pour les Russes ; l’Occident et en particulier les États-Unis pour l’Ukraine, qui semble ne pas avoir encore entamé ou trop entamé les moyens qui lui ont été accordés, en termes de blindés notamment.”

Serait-on sur le point d’assister à un tournant ? Selon les informations publiées lundi par nos collègues du Monde, les premières lignes de défense russes ont bien été percées en plusieurs points fin de la semaine dernière. “Désormais, toute la question est de savoir si les Ukrainiens parviendront à exploiter ces premières percées tactiques pour en faire une vraie menace, poursuit le directeur scientifique de l’IESD. Parvenir à encercler les forces russes à Bakhmout pour les forcer à reculer, et/ou couper la ligne de front en deux en perçant plus au sud. Mais cela implique de concentrer ses ressources sur des points décisifs, nous n’y sommes pas encore. Les forces ukrainiennes sont encore dans une phase intermédiaire.”

Frappes de drones sur Moscou

Chiche en rebondissements, cette guerre des tranchées a été quelque peu été éclipsée de l’actualité par l’affrontement à distance que se mènent par ailleurs Russes et Ukrainiens depuis plusieurs semaines. Mardi matin, la Russie a en effet une nouvelle fois affirmé avoir neutralisé des drones d’attaque ukrainiens envoyés sur Moscou et en mer Noire. Depuis le printemps, Kiev multiplie les attaques par drones sur la capitale russe, y faisant exclusivement des dégâts matériels. Ce qui n’a pas empêché Volodymyr Zelensky de déclarer dimanche, que la guerre reviendrait “progressivement sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires”.

”Il faut comprendre ces déclarations sur le volet politique, analyse Thibault Fouillet. Sur le plan opérationnel, l’Ukraine est très loin d’avoir les capacités de reprendre l’entièreté de son territoire et de s’aventurer sur le sol russe. Politiquement, en revanche, comme Kiev l’avait déjà fait en frappant le Crimée, il s’agit de dire à la population russe : 'Il y a une guerre et vous devrez en payer les conséquences d’une façon ou une autre'. Ces frappes sont symboliques, Kiev ne cherche pas à provoquer des destructions majeures, mais à montrer aux Russes que personne n’est à l’abri”. “Cela ne devrait pas poser trop de problèmes diplomatiques à l’Occident, conclut-il. Les alliés de l’Ukraine se sont déjà positionnés en appelant le pays à une certaine modération à l’extérieur de son territoire”.

Reste désormais à voir ce que donnera “la réunion pour la paix” qui se tiendra ce week-end à Jeddah (Arabie saoudite), en l’absence de la Russie.