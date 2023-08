En Inde, la guerre civile terrorise Manipur : “J’ai beaucoup d’amis et de proches qui pensent ne plus jamais pouvoir revenir”

Le Manipur n’est pas étranger aux violences ethniques. L’État est travaillé par des revendications séparatistes et nationalistes depuis les années 50. Ces derniers mois, le gouvernement local, dirigé par le ministre en chef Biren Singh – issu des rangs du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi – a multiplié les mesures vexatoires et les déclarations stigmatisant la communauté kukie, prenant ainsi fait et cause pour les Meiteis. Ces derniers, hindous pour la plupart, représentent 53 % des 3 millions d’âmes de Manipur. Un arrêt de la Haute Cour de Manipur, rendu le 27 mars, et ordonnant aux autorités de demander au gouvernement fédéral d’introduire des quotas pour les Meiteis dans la fonction publique a mis le feu aux poudres. L’emploi est une question sensible : plus d’un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Omerta gouvernementale

Les violences ont commencé le 3 mai. Les coupures internet ont permis de masquer des crimes et des exactions pendant un temps. Le gouvernement indien interdit aussi aux journalistes étrangers de se rendre sur place sous peine d’expulsion. Mais la diffusion sur internet le 19 juillet d’une vidéo montrant une foule issue l’ethnie meiteie forcer deux femmes kukies à parader nues dans le district de Kangpokpi a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les images montrent les victimes être agressées sexuellement. L’une a déposé plainte pour viol. Ce crime, qui a eu lieu le 4 mai, semble avoir été motivé par une fausse information selon laquelle une infirmière meitei avait été violée.

L’incident n’est que la partie émergée d’un iceberg de violences et d’affrontements sans merci. “Des groupes armés meiteis attaquent des villages kukis pour les brûler. Du coup, la population se défend”, explique Golan Naulak un habitant de Lamka, au sud-ouest de Manipur, et issu de l’ethnie kuki-zomie. Et d’ajouter : “Tous les jours, on reçoit des informations qui racontent que nos organisations de défense villageoises ont échangé des tirs avec les forces de sécurité. Tous les jours, on entend dire qu’il y a eu un mort ici ou là. Les écoles sont fermées. L’hôpital manque de médicaments. ”

À Imphal, la capitale de Manipur, les Kukis ont été forcés de fuir dès le début des violences. “J’ai beaucoup d’amis et de proches qui pensent ne plus jamais pouvoir revenir”, s’attriste Lam Khan Piang, professeur d’université à Delhi et originaire de Manipur.

Une armurerie pillée

Les deux communautés se préparent à une guerre longue. Le 3 août, une foule a pillé l’armurerie d’une caserne de la Réserve indienne, une unité paramilitaire, emportant une trentaine de fusils d’assaut, des grenades et des obus de mortier. Chaque camp utilise des armes de guerre. Un paramilitaire a été abattu par un sniper jeudi à Imphal.

L’opposition demande au gouvernement Modi de destituer le ministre en chef Biren Singh pour apaiser la crise. Cette mesure ouvrirait la voie à une reprise en main de l’État de Manipur par le gouvernement central. Ce dernier assumerait alors le commandement de la police et des paramilitaires. “C’est la seule solution pour ramener le calme. Le gouvernement de Manipur a pris fait et cause pour les Meiteis. Les groupes armés meiteis lancent leurs opérations avec l’appui tacite des forces de sécurité”, déplore Kham Khan Suan Hausing, professeur spécialiste du nord-est de l’Inde à l’université d’Hyderabad. Et l’universitaire de préciser : “Destituer le gouvernement du Manipur pose un dilemme au Premier ministre Modi. À chaque élection locale, il appelle les électeurs à voter pour la droite hindoue (BJP) en arguant qu’avoir le même parti à la tête de l’État et au niveau fédéral encouragera la coordination et le développement. Démettre Biren Singh serait un aveu de faiblesse qui aurait des répercussions sur les prochains scrutins dans le Nord-Est. ”