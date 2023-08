À Java, des maisons de briques et de plastique : “Nous voulions trouver une solution pour répondre à ce fléau omniprésent”

Les briques ? Ovy est tombée dans le moule lorsqu’elle était petite, dans l’entreprise de construction créée par ses parents il y a plus de 30 ans. Pourtant, elle ne se voyait pas du tout reprendre l’affaire familiale. “Avec Sabrina que j’avais rencontrée lors de nos études de psychologie, nous cherchions avant tout à donner un sens à nos vies”. Après une première expérience au sein d’une ONG pour Novita et différentes expériences en Chine et à Bali pour Ovy, les deux jeunes femmes ont l’idée de créer des briques éco-responsables en combattant du même coup une source de pollution majeure. “Nos familles et amis nous prenaient déjà pour des extraterrestres car on triait nos déchets et nous faisions notre compost, sourit Ovy. Mais mon père a accepté de nous laisser un espace pour que nous développions notre projet”. Après plus de 18 mois de recherches et d’essais, les deux femmes trouvent enfin une technique pour injecter sacs plastiques et différents emballages à usage unique dans les briques. À propriété et coût équivalents aux briques traditionnelles.

Pallier les carences de l’État

Dans la cour à l’arrière de leur modeste bureau situé dans le sud de Jakarta, la capitale de l’archipel de plus de 10 millions d’habitants, on trouve de gros tas de plastiques souples. “Nous en avons ici environ trois tonnes, explique Ovy Sabrina. Cela représente l’équivalent de la consommation mensuelle de 1200 familles”. Ces matériaux sont ensuite broyés et incorporés au mélange traditionnel de sable et de ciment. “En 4 ans nous avons recyclé 20 tonnes de plastiques, mais nous en aurons toujours plus que de briques” explique Ovy qui ne cache ni sa frustration ni son sentiment d’impuissance face à l’ampleur du problème.

Il faut dire qu’en Indonésie, la pollution aux plastiques a des airs de grand méchant loup auquel rien ne semble pouvoir échapper. Les chiffres en effet donnent le tournis. L’archipel de 260 millions d’habitants, 2e plus grand pollueur des océans, produit environ 7.8 millions de tonnes de plastiques par an. Une montagne de déchets dont plus de la moitié n’est ni collectée ni triée et encore moins recyclée. Résultat : plus d’un million de tonnes finit dans les océans, selon l’entreprise sociale Plastic Bank qui lutte contre la pollution des océans. En 2017, pourtant le gouvernement indonésien avait annoncé son intention de réduire de 70 % la pollution marine aux plastiques d’ici à 2025. Un objectif ambitieux mais trahi par le manque d’infrastructures et de réglementations contraignantes.

Changer d’échelle avec des habitats sociaux

“À notre niveau nous avons envie d’aller plus loin explique Novita. Nous investissons beaucoup en recherche et développement pour introduire davantage de plastique dans nos briques sans perdre en solidité”. Aujourd’hui, les briques sont composées de 20 % de plastique avec pour objectif de porter ce chiffre à 40 %. Par ailleurs, le duo veut avoir plus d’impact. “Initialement, nous avons commencé à vendre nos briques à des particuliers, des architectes… Mais nous voulons maintenant pouvoir avoir accès à des plus grands projets” explique Ovy. “Plus de projets, c’est plus de briques et donc plus de plastiques recyclés”. Les deux femmes ont ainsi créé une coalition avec trois autres acteurs locaux impliqués dans la gestion des déchets, la finance verte et la construction afin de proposer au gouvernement un projet clé en main d’habitat social et écologique. “Nous avons besoin de l’engagement du gouvernement pour pouvoir changer la donne”, explique Novita. Aujourd’hui, Rebricks emploie 9 personnes, réalise 90 000 euros de chiffre d’affaires et vient tout juste d’ouvrir une nouvelle unité de production à Semarang, capitale de la province du Centre de Java. Un projet financé en partie par l’agence américaine pour le développement international (USAID NdlR) dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique en Indonésie.

Sensibiliser

“Nous voulons grandir en tant qu’entreprise, mais nous voulons aussi développer davantage de programmes de sensibilisation”, complète Novita. Pour l’heure les deux femmes interviennent déjà dans trois écoles primaires, mais aussi chez leurs clients. “Il y a encore de nombreuses personnes qui ne se sentent pas concernées et qui ne voient pas le danger, constate Ovy. Il faut commencer dès le plus jeune âge, avec des actions très simples comme apprendre à ne pas jeter sur la voie publique et à trier”. Et construire ainsi brique après brique une conscience écologique.