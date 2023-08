L’extrême droite allemande capitule (temporairement) sur l’idée d’un “Dexit” : une “erreur rédactionnelle”

Les rédacteurs de la motion principale avaient pourtant inscrit le souhait d’une “dissolution ordonnée de l’Union européenne”. Mais la direction du parti d’extrême droite, plaidant une “erreur rédactionnelle”, a fait rectifier le tir par les délégués. En effet, la perspective de voir l’Allemagne, pays fondateur et première puissance européenne, quitter cet espace de prospérité est très impopulaire, même chez les sympathisants de l’AfD. 87 % de la population rejette cette issue, selon un récent sondage Forsa, et seulement 10 % l’approuvent. C’est bien moins que les 21 à 23 % dont est créditée la formation dans les enquêtes d’opinion. Même chose d’ailleurs sur la sortie de l’Otan revendiquée par l’AfD mais soutenue seulement par 9 % des sondés.

Vider l’UE de sa substance

Dans le préambule du programme pour les élections européennes, l’AfD dit vouloir ramener l’UE à “une communauté économique et d’intérêts”, sans que la voie institutionnelle soit tracée à part la suppression du Parlement européen où le parti vise 20 sièges contre 9 aujourd’hui. L’AfD se prononce pour une “Europe des patries, une communauté européenne d’États souverains et démocratiques”. Néanmoins, elle vise une autonomie européenne en matière de Défense, qui traduit un antiaméricanisme ouvertement assumé dans un pays qui héberge des dizaines de milliers de GI’s sur son sol.

Le terme “d’Europe des patries” fait moins référence à la formule de Charles de Gaulle qu’à ceux qui l’ont captée : le Front, et désormais Rassemblement, national de Marine Le Pen, qui elle aussi a abandonné le “Frexit” et le retour au franc, faute de potentiel électoral. La défense d’une UE ramenée à “une communauté économique et d’intérêts”, plutôt qu’un rejet total, coïncide avec l’entrée formelle de l’AfD au sein du parti Identité et Démocratie (ID), étiquette sous laquelle siègent déjà la plupart de ses élus au Parlement européen. ID rassemble, outre le RN, la Lega italienne et le FPÖ autrichien. La critique de l’euro, motif premier de la création du parti en 2013, s’est également tue.

Lisser l’image du parti pour séduire la droite classique

Cette modération démonstrative participe de l’opération séduction en direction de la droite classique européenne. La notion “d’Europe des patries”, ou sa déclinaison “d’Europe des nations”, n’est pas étrangère aux conservateurs français par exemple. Il existe aussi des convergences en matière de politique migratoire. Le chef du parti populaire européen (PPE) Manfred Weber a promis un cordon sanitaire face à l’extrême droite en vue des échéances de 2024. Mais le même Weber, issu des rangs de la CSU allemande, s’est fait vivement tancer au sein du PPE pour avoir proposé une coopération avec Fratelli d’Italia, le parti d’extrême droite de la Première ministre italienne Georgia Meloni.

Le congrès de l’AfD, organisé sur deux week-ends, a montré que ces prises de position mesurées cohabitaient avec un discours beaucoup plus catégorique. Pour la figure des plus radicaux Bjorn Höcke, l’Union européenne doit “mourir pour que la véritable Europe vive”.

Cette radicalité se retrouve parmi l’immense majorité des personnes désignées en bonne place pour obtenir un siège à Strasbourg. À leur tête, les délégués ont placé l’eurodéputé saxon Maximilian Krah. L’AfD ne craint pas son image sulfureuse. L’avocat de 46 ans a publié un livre chez un éditeur en vue de la mouvance extrémiste allemande. Il a même été suspendu par le groupe politique ID au Parlement européen à deux reprises. D’abord pour avoir soutenu publiquement Eric Zemmour, et non Marine Le Pen, pour la présidentielle française puis pour une manipulation présumée d’un appel d’offres, ce qu’il nie catégoriquement. À Magdebourg, M. Krah a ouvertement accusé les États-Unis d’être derrière le sabotage du gazoduc sous-marin Nord Stream en septembre 2022.