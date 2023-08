Soutien d'Eric Zemmour, adepte des polémiques... Qu'est-ce l'organisation Civitas, ciblée par le gouvernement français pour ses propos antisémites ?

”L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République”, a ajouté le ministre sur le réseau social. Dans les propos mis en cause, Pierre Hillard déclare que “la naturalisation des Juifs en 1791 ouvre la voie à l’immigration”, ajoutant, comme un souhait : “Évidemment, si on veut rétablir les lois de catholicité, et qu’on fait du catholicisme traditionnel la religion d’Etat, peut-être faudrait-il retrouver la situation d’avant 1789.”

Un institut régulièrement au centre des polémiques

Créée en 1999, Civitas est présidé depuis 2012 par un militant d’extrême droite belge de 53 ans : Alain Escada. L’institut s’est d’ailleurs fait connaître du grand public la même année en manifestant son engagement contre l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe.

Proche de l’extrême droite catholique, nationaliste et intégriste, Civitas avait été reconnu en 2016 comme éligible au financement des partis politiques. Le mouvement, qui a soutenu la candidature d’Eric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022, est depuis lors régulièrement au centre des polémiques. Ses membres sont de tous les combats réactionnaires : contre le mariage homosexuel, contre certaines pièces de théâtre jugées blasphématoires, contre l’immigration, contre la prétendue théorie du genre, contre la tenue de certains concerts dans les églises, ou encore contre le droit à l’avortement.

Le 13 mai dernier, plusieurs dizaines de manifestants proches de l’organisation catholique intégriste avaient empêché la tenue d’un concert à l’église Saint-Cornély de Carnac, en Bretagne. Le parquet de Lorient avait alors ouvert une enquête pour violence volontaire et entrave à la liberté d’expression.

En avril, les associations Stop homophobie et Mousse avaient également déposé plainte contre Civitas pour discrimination en raison de l’identité de genre, après l’annulation d’un concert du chanteur Bilal Hassani dans une église de l’est de la France, à Metz. Quelques mois plus tôt, Alain Escada avait par ailleurs appelé les sympathisants du mouvement à se réunir à Saint-Brévin (Loire-Atlantique) pour manifester contre le projet de centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada). Pour rappel, le maire de cette commune a fini par démissionner après que multiples menaces et l’incendie volontaire de son domicile.

Une condamnation saluée

Les propos antisémites tenus fin juillet par Pierre Hillard ont provoqué une vague d’indignation dans la sphère politique, souvent à gauche mais aussi au sein du camp présidentiel, et ont été vivement condamnés par plusieurs personnalités dont des élus de La France insoumise (LFI) et de Renaissance, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra).

”Gérald Darmanin donne une réponse claire à l’interpellation des insoumis et de la Licra. L’antisémitisme va être puni. Civitas sera dissoute et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard”, a salué Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X, en republiant le message du ministre.

Plus tôt dans la journée, Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI, avait diffusé une lettre adressée à la procureur de la République de Paris, au nom de son groupe politique, pour informer la magistrate de “propos diffamatoires publics [qui] mobilisent des informations fausses dans le but de stigmatiser et porter atteinte à des Français au motif de leur religion”.

L’UEJF a également apporté “son soutien à la démarche de dissolution initiée” par Gérald Darmanin, dans un post sur X, reprochant à Civitas d’enchaîner “les discours haineux”.