Piégé dans la toile qu’il a tissée en Russie, Vladimir Poutine emploie des méthodes de plus en plus radicales

Depuis, cet homme était en tête des ultranationalistes partisans d’une guerre totale, parmi lesquels on compte le vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev, le dirigeant tchétchène Ramzam Kadyrov et d’autres anciens du Donbass avec qui il est allé jusqu’à créer un “club des patriotes en colère”. C’en était trop pour le Kremlin, qui n’aime pas que ses critiques s’allient. Les nationalistes supportent bien la guerre et Vladimir Poutine, mais ils considèrent que le Kremlin agit de façon trop molle, qu’il a perdu du temps en n’employant pas la manière “forte” dès 2014, et après février 2022.

Peu de critiques atteignent Vladimir Poutine, qui s’est promis de rester insensible à toutes pressions extérieures. Mais celles-ci, à défaut de le convaincre, l’ont contraint à réagir. C’est ce qui a causé la perte d’Evgueni Prigojine fin juin, et désormais celle de Guirkin. Le premier est protégé par son rôle réel dans le système. Le second, qui évoluait en marge du système depuis son retour du Donbass, sera désormais jugé à l’abri des projecteurs. Son cas a été classé “secret” par les autorités, qui prennent le risque, à chaque nationaliste écarté, de voir rappliquer un “fan-club “potentiellement armé sur Moscou.

Vladimir Poutine a une autre vision de la situation que ces radicaux. Lui n’a pas seulement un pays à “protéger” mais il a surtout à un système à maintenir à flot. Rien d’altruiste dans cette mission : ce système qu’il a patiemment mis en place induit de facto un droit de vie et de mort sur sa propre personne. De quoi limiter sa marge de manœuvre et le contraindre à jouer coup après coup, en gardant toujours une cartouche de côté.

L’arrestation d’Igor Guirkin a fait croire à certains qu’une purge était en cours en coulisses depuis la tentative de mutinerie d’Evgueni Prigojine. Rien de sûr. Les arrestations menées suite à l’échappée belle des mercenaires en guise de réponse à cette trahison semblent l’avoir été a minima. Celle de Guirkin est intervenue suite à l’annonce de la création de ce qui ressemblait à un futur mouvement politique. Les deux situations sont liées parce qu’elles forment un avertissement envoyé aux “grandes gueules” du régime. Mais elles ne semblent pas préfigurer d’une purge stalinienne. Le régime y risquerait sa peau, tant les critiques sont nombreuses dans la population.

Vladimir Poutine continue pourtant son chemin vers une guerre totale hors du droit international, sans scrupule. Il parvient encore à vendre son slogan “tout se déroule selon les plans” à la population russe grâce à une machine de propagande toujours aussi redoutable. Il parvient également à mettre en valeur ceux qu’il décrit comme des alliés, qui se sont souvent contentés de ne pas prendre position sur le dossier ukrainien. Certains de ces pays sont allés jusqu’à proposer des plans de paix. La liste n’est pas exhaustive, tous n’ont pas fait la Une des médias mais les visites se succèdent à Moscou. Plusieurs pays africains, l’Indonésie, le Brésil et, bien sûr, la Chine, soutenue par la Turquie, ont proposé des plans plus ou moins réalisables. Le Kremlin apprécie ce genre d’initiatives qui lui permettent de créer une apparence d’isolement de l’Occident. Pour l’anecdote, les diplomates de ces ambassades parfois mal financées sont souvent invités aux frais de la Russie à parcourir le pays, logés dans des hôtels de luxe. Les Occidentaux, “inamicaux”, sont mis au ban de toutes les discussions.

Ces plans ont l’avantage pour le Kremlin de prôner un retour à la normale économique par un retour à la paix. En somme, une vision cynique des choses dans laquelle l’Ukraine n’a pas les moyens de se défendre et la Russie a les moyens de l’envahir. La dernière initiative de ce type est venue de Djeddah en Arabie Saoudite. Ce plan qui se voulait mondial n’a pas plu à la Russie qui y a vu une Ukraine avantagée. Moscou joue depuis des mois la carte de l’acteur de bonne foi, qui ne cherche que la paix. En y mettant comme préalable une condition impossible à satisfaire : rien ne peut se faire sans une soumission de l’Ukraine, une victoire russe.

En attendant une éventuelle victoire “diplomatique”, dans le sens russe, le Kremlin veut faire craquer les Occidentaux en se montrant sans limites. Les “cartouches” ont été clairement énoncées dès le début de la guerre. Il y a la menace d’une bombe nucléaire, agitée plus de 55 fois depuis le début de la guerre et avec le spectre d’un “accident” à la centrale de Zaporijia. Les deux sont encore sur le tapis. Il y avait celle du barrage de Khakovka, mise à exécution il y a quelques semaines, tout comme celle sur l’accord sur les céréales. Ce dernier a été balayé par Moscou qui parie désormais sur la hausse des prix alimentaires mondiaux pour mettre la pression sur le camp ukrainien et occidental. L’armée russe bombarde ainsi massivement les silos à grain.

D’un autre côté, il y a également les limites qui avaient été posées par Moscou : les attaques sur le pont de Crimée, sur Moscou, en mer Noire… Ces sujets sont plus que sensibles, l’Occident y tolère désormais les drones et missiles ukrainiens. Mais Vladimir Poutine demeure inflexible.

Le chef du Kremlin s’emploie à jouer la montre en “gelant” le front. Moscou pousse à l’Est, l’Ukraine à l’Ouest. Le front s’équilibre depuis la fin de la bataille de Bakhmout et l’annonce d’une contre-offensive de Kiev. Le Kremlin garde également en tête, sans tout miser dessus, la prochaine élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2024. Parier sur la division et les faiblesses des Occidentaux a souvent porté ses fruits depuis 2014. Mais cette fois-ci, le Kremlin a beau affirmer le contraire, il n’a pas tout son temps. L’armée russe a été grandement fragilisée par ces derniers mois de guerre et en interne, la population, qu’elle soutienne Vladimir Poutine ou non, ne rêve que de voir le conflit prendre fin.