Pour les pays du Golfe, pas facile de se sevrer de pétrodollars : “Une fois le robinet fermé, le secteur privé survivra-t-il ?"

Une dépendance persistante

Mais prendre ses distances avec les largesses offertes par l’or noir depuis plus d’un demi-siècle demeure soumis à la condition que les revenus tirés par le Royaume de la vente de barils de brut continuent de soutenir le pouvoir d’achat de la population. Chaque riyal saoudien encaissé par Zain’s Cookies comprenait ainsi une dose invisible de pétrodollars.

En effet, des pans entiers de secteurs économiques non pétroliers dans la région du Golfe sont en réalité “le résultat du recyclage des recettes pétrolières par les dépenses publiques plutôt que par la création d’une valeur indépendante”, confie Justin Alexander, un économiste spécialiste de la péninsule arabique. Dans le cas de l’Arabie saoudite, la vente de barils de pétrole représente en moyenne 75 % des recettes de l’État depuis 2010. Une large part de ces pétrodollars est ensuite injectée dans l’économie via les salaires payés aux fonctionnaires, une myriade de subventions directes et indirectes, des commandes publiques d’infrastructures mais aussi le financement du développement de nouveaux secteurs économiques.

La dépense publique constitue entre un tiers et la moitié du produit intérieur brut des pays du Golfe, le Koweït affichant le record régional à 52 %. Un lien entre économie et gouvernement qualifié de “complexe” par Justin Alexander. En d’autres termes, c’est la redistribution des revenus de l’or noir qui rend en partie possible les courses à l’épicerie, les activités de loisirs, les trajets en taxi, les cérémonies de mariage, l’achat d’un véhicule électrique ou d’une résidence…

Le doute s’empare du Qatar

Au Qatar, l’heure est à la gueule de bois. L’économie non pétrolière, en particulier le secteur de la construction, y vivait depuis 2010 littéralement “shootée” par une frénésie de dépenses publiques estimée à environ 300 milliards de dollars en vue de préparer le pays à accueillir la Coupe du monde fin 2022 (NdlR : les revenus des exportations de gaz et de pétrole attendus devraient compter pour 82 % des recettes de l’État en 2023) .

Mais l’arrêt brutal de ce “plan de recyclage” des recettes pétrolières version XXL, qui aura duré 12 ans, laisse place aux questionnements. “Une fois le robinet fermé, le secteur privé survivra-t-il ? ” s’interroge Jalal Qanas, professeur adjoint d’économie à l’Université du Qatar, le principal établissement d’enseignement supérieur du pays. “Nous devons attendre au moins un ou deux ans pour voir comment le secteur privé du pays se comportera avec moins de dépenses publiques. ” ajoute M. Qanas.

En toile de fond de cette dépendance continue se dissimule l’échec du secteur privé à convertir graduellement le “dopage” que représentent les revenus pétroliers en une économie non pétrolière prospère et autosuffisante. Selon le Fonds monétaire international, la rentabilité des entreprises des pays du Golfe a été divisée par près de quatre depuis 2007, chutant à 4,1 % en 2021.

La même année, l’Arabie saoudite a lancé un plan qui vise à encourager les entreprises à investir dans l’économie locale et créer un cercle vertueux déconnecté des revenus carbonés. Mais là encore, pas de succès sans pétrodollars : deux des plus gros contributeurs du programme ne sont autres que la compagnie pétrolière Saudi Aramco et l’entreprise pétrochimique Sabic.

Dubaï a montré l’exemple

Le découplage des économies du golfe Persique de la rente pétrolière est exagérément présenté comme proche par l’Arabie saoudite du prince héritier Mohammed Ben Salman. “J’espère que d’ici à 2030, je me moquerai de savoir si le prix du pétrole est à zéro. ” déclarait ainsi en 2017 le ministre des Finances, Mohammed Al Jadaan.

Si le qualificatif “rapide” est inapproprié, la possibilité d’y parvenir est pourtant bien réelle, juge Jalal Qanas. “Dubaï a montré l’exemple à la région et aujourd’hui, les pays du Golfe essaient tous, je ne dirais pas de copier, mais de s’inspirer de ce qu’a fait Dubaï”. Dubaï, l’un des sept émirats qui composent la Fédération des Émirats arabes unis, a en effet bâti la première économie post-pétrolière de la région. Le secteur pétrolier, à l’origine de la moitié de l’économie locale il y a 50 ans, ne compte désormais plus que pour 1 % du produit intérieur brut du pays. Mi-2022, c’est le commerce de gros et de détail, l’immobilier et la construction, l’industrie manufacturière et les activités financières et d’assurances qui représentaient 60 % du PIB de Dubaï.

