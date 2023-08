Mauvais génie politique, Benjamin Netanyahou verrait-il approcher la fin de son règne ?

Il n’en reste pas moins l’auteur de l’une des biographies les plus passionnantes et reconnues de l’homme qui incarne Israël depuis près de quinze ans (”Bibi : The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu”, éd. Hurst, 2018). En pleine crise politique israélienne, M. Pfeffer finit donc par accepter de nous accorder quelques minutes, pour revenir sur le destin hors norme de ce personnage aussi emblématique que controversé.

Un milieu familial nationaliste

Le journaliste est formel : “Impossible de comprendre Israël sans connaître l’homme qui le dirige”. Le pays a vu le jour en mai 48, Benjamin Netanyahou en octobre 49, leurs destins sont inexorablement liés. À l’époque, déjà, personne n’est d’accord sur la méthode à adopter pour pérenniser le projet étatique. David Ben Gourion, le fondateur, mène le courant sioniste socialiste. Benjamin Netanyahou, lui, naît dans une famille sioniste “révisionniste” ultranationaliste qui abhorre les socialistes en question.

Son père, Benzion Netanyahou, officie un temps en tant qu’assistant personne de Zeev Jabotinsky, leader du courant révisionniste dont descend le Likoud actuel, favorable à un “grand Israël” intégrant la Jordanie. Jabotinsky prône une approche sioniste radicale et militariste. S’il est “difficile de mesurer l’ampleur de l’impact qu’un tel environnement a eu sur (la) vision du monde actuelle” de Benjamin Netanyahou, concède Anshel Pfeffer, la question sécuritaire demeurera omniprésente tout au long de son parcours.

”Monsieur sécurité”

De la jeunesse de Benjamin Netanyahou, deux éléments restent particulièrement éclairants. Le jeune homme né à Tel Aviv passe une bonne partie de son adolescence aux États-Unis, où il développe le style oratoire spectaculaire qui fera sa réputation, boucle de brillantes études universitaires, et noue au fil du temps d’importants contacts dans les mondes culturel, politique et financier.

Lorsqu’il revient en Israël à 18 ans entre deux séjours américains pour y assurer son service militaire, en 1967, le pays sort tout juste de la “guerre des six jours” et traverse une période géopolitique et militaire agitée. Benjamin Netanyahou rejoint l’unité d’élite des forces spéciales et prend part à des opérations clé, qu’il ne cessera de mettre en avant par la suite, pour asseoir sa légitimité et construire son image de défenseur de la patrie envers et contre tous ses ennemis.

”Son idéologie a servi ses ambitions politiques et vice versa” commente Anshel Pfeffer. “Benjamin Netanyahou, c’est “monsieur sécurité”, il a toujours fondé sa rhétorique, sa politique et sa posture sur les rivaux et les ennemis d’Israël”. Lorsque son frère aîné Yoni est tué lors d’une opération visant à libérer les otages du vol Tel Aviv – Paris, par des activistes allemands et palestiniens en 1976, il y ajoute, personnellement et profondément affecté, “la lutte contre le terrorisme”.

Naissance d’un populiste

La recette fonctionne, bien qu’il ait dans un premier temps envisagé un avenir dans le monde des affaires, la carrière politique de Benjamin Netanyahou est fulgurante. Diplomate à New York, puis ambassadeur d’Israël aux Nations unies dans les années 80, le membre du Likoud s’empare d’un premier poste ministériel au début des années 90 et devient le plus jeune Premier ministre d’Israël en 1996. Le seul à ne jamais avoir connu “l’avant Israël”.

C’est la naissance de “Bibi”. Figure populaire, leader populiste, il adapte volontiers son discours à son électorat. “Son père l’a élevé dans l’élite intellectuelle” écrit Anshell Pfeffer. Diplômé du MIT et d’Harvard, “Bibi” “tue les heures en lisant des livres d’histoire, de philosophie et d’économie pendant les débats de la Knesset. Cependant, la circonscription naturelle de Netanyahou est composée en grande partie d’électeurs à faible revenu, traditionnels et religieux, dont la plupart ne sont pas allés à l’université, et le politicien qu’il est, sait en outre parfaitement utiliser les tactiques populistes et nationalistes pour obtenir leur soutien”. “Dès sa toute première campagne électorale, commente le journaliste, il n’a cessé d’utiliser la même technique : diviser les communautés pour renforcer sa position et son statut.”

Le problème Obama

Benjamin Netanyahou perd son poste de Premier ministre en 1999. Il le retrouvera en 2009, pour ne plus jamais le lâcher. Adoubé en interne, le dirigeant est particulièrement mis sous pression sur la scène internationale au début des années 2010. Chacune de ses rencontres avec Barack Obama se déroule à peu près de la même façon : le président israélien ne cesse de brandir la menace iranienne, son homologue américain exige des concessions sur la question palestinienne. Les discussions sont compliquées.

Dans son ouvrage, Anshel Pfeffer revient notamment en détail sur l’échange qu’ont eu Nicolas Sarkozy et Barack Obama à son sujet en 2011, lors d’un sommet du G20. “Je ne le supporte pas, c’est un menteur” dit le premier. “Tu en as marre de lui ? Je dois le gérer tous les jours” répond le second. Mais l’attitude des dirigeants à son égard “ne tarde pas à changer”, analyse le journaliste israélien.

La déstabilisation du Moyen Orient provoquée par le Printemps Arabe fin 2010, et ses suites malheureuses, éludent la question palestinienne, jugée moins fondamentale sur la scène régionale et internationale pour assurer la stabilité de la région. Dès le début des années 2010, les conséquences de la crise financière de 2008 mettent aussi et surtout “en avant des dirigeants plus au goût de Netanyahou qui ne viennent pas l’ennuyer sur la question palestinienne” poursuit Anshel Pfeffer.

Poutine, Trump et les amis

Ami de longue date de Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien demeure très proche de Narendra Modi (Inde), a fréquenté Javier Bolsonaro (Brésil) et fait partie des intimes de Donald Trump, dont il s’était rapproché à New York avant que celui-ci n’accède à la Présidence des États-Unis.

Difficile, d’ailleurs, de ne pas voir des similitudes entre les deux hommes politiques, tous deux inquiétés par la justice et lancés dans un processus de dévitalisation des institutions démocratiques pour renforcer leur mainmise sur le pouvoir et nettoyer leur casier judiciaire.

Médias, observateurs et opposants ont régulièrement annoncé la fin de règne de Benjamin Netanyahou, ces dernières années. En 2020, de nombreux articles de presse évoquaient “deux challenges pour sa survie” : son procès pour corruption, fraude et abus de confiance, et les nouvelles élections législatives. “Bibi” n’a gagné aucun des deux. Il n’a pas perdu non plus. Son procès est en cours et le Premier ministre s’est trouvé un dernier allié pour former une coalition et conserver son poste : l’extrême droite ultranationaliste et ultraorthodoxe. “Jamais, il ne partira de son plein gré” conclut Anshel Pfeffer.

”Bibi” est-il encore aux commandes ?

Depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement Netanyahou en coalition avec l’extrême droite, en novembre dernier, Israël fait face à la plus importante crise identitaire de son histoire. La réforme de la justice que le gouvernement est progressivement en train de faire passer en force pour atténuer son rôle de troisième pouvoir et donner les coudées franches à l’exécutif, fait encore et toujours descendre des centaines de milliers d’Israéliens dans la rue chaque semaine, dont des militaires et le puissant milieu de la technologie.

Beaucoup, désormais, se posent la même question : Benjamin Netanyahou est-il aux commandes, ou est-il relativement impuissant face à la frange la plus extrême de son gouvernement ?

”Pas sa marque de fabrique”

”Le Premier ministre se trouve dans une situation où la seule coalition qui accepte encore de gouverner avec lui ne lui laisse aucune marge de manœuvre” commente Anshel Pfeffer. “Il est coincé, parce qu’il se retrouve avec des partenaires qui ne vont pas nécessairement faire ce qu’il veut. Il a le titre, il a le bureau du Premier ministre, mais il ne semble pas avoir le contrôle de son équipe. Son image en ressort terriblement affaiblie, parce qu’à chacune de ses sorties, tout le monde se demande s’il veut vraiment cette réforme de la justice, ou s’il applique l’agenda que sa coalition lui a dicté. D’un côté, il se voit en victime de la justice avec son procès et ne porte donc pas l’institution dans son cœur. D’un autre, rien de ce qui s’est passé politiquement ces derniers mois ne porte sa marque de fabrique.”

”Évidemment qu’il a changé”

Fondamentalement pragmatique, “Bibi” s’est-il perdu en chemin ? “C’est la grande question” estime Anshel Pfeffer. “Très peu de dirigeants passent autant de temps au pouvoir. Évidemment que Benjamin Netanyahou a changé. Il a accédé pour la première fois au poste de Premier ministre à 47 ans, il en a 73. Mais je dirais que ce sont surtout les circonstances qui ont évolué.”

”De toute façon, conclut-il, la question ne tourne plus vraiment autour de lui. La crise actuelle est bien plus profonde. Beaucoup d’Israéliens ont une conception différente de ce que devrait être le pays. La question n’est plus du tout de savoir si on est pour ou contre Netanyahou.”

