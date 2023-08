Les autorités grecques face à la révolte des “Serviettes”: “C’est complètement illégal ! Et tout le monde s’en fout !”

Les plages du Grèce sont en effet de plus en plus envahies par les chaises longues et les parasols payants. Et même dans son île reculée de Kalymnos, au sud est de la mer Égée, le problème devient aigu. Sur sa petite plage préférée, Gefyra, il n’est plus possible d’installer tranquillement une serviette avant 18 heures. “C’est uniquement à ce moment-là qu’ils remballent, mais il n’y a plus de soleil !” se lamente-t-elle.

Cette année, l’accaparement de l’espace public dépasse les bornes. Les transats équipés d’un parasol ne suffisent plus, des lits à baldaquins s’alignent également en rang d’oignons, les pieds dans l’eau, sur le sable fin. Des photos montrant d’énormes fauteuils en vinyle blanc style Louis XV sur les plages des îles des Cyclades font le tour du net. Les prix pratiqués n’ont d’égal que l’esthétique de la chose : de 80 à euros 150 euros la journée… “Mais c’est complètement illégal", s’indigne Sevasti. "Et tout le monde s’en fout. On ne peut rien faire”.

Faire appliquer la loi

Mais le vent semble en train de tourner. Les habitants de l’île de Paros – dans les Cyclades – ont en effet pris le taureau par les cornes. La vue offerte par la plage emblématique de l’île, Santa Maria, submergée de transats, ou par celle de Plaka, dévastée par les bulldozers des plagistes qui ont pulvérisé des rochers pour avoir plus de place, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Spontanément, des gens se sont organisés pour manifester devant les transats et leurs occupants médusés, avec leurs serviettes dans une main et des panneaux dans l’autre. Relayée par les réseaux sociaux cette action a fait tache d’huile. Ilias Petradakis à l’origine de ce mouvement en a été le premier surpris : “On l’espérait, mais on ne s’y attendait pas. Les gens nous appellent de Crête, de l’Attique, de Calcidique de Corfou. Ils ont tous le même problème et ils veulent s’organiser pour riposter. Ils ne veulent plus se laisser faire”.

Les contestataires ne demandent pas la lune mais simplement l’application de la loi qui prévoit cinq mètres entre les transats et les premières vagues, et le libre accès aux plages qui ne peuvent par ailleurs être occupées à plus de 50 % pour ces installations. Pour Ilias Petradakis, c’est là que le bât blesse : “Nous avons fait des photos aériennes et nous avons vu qu’une partie des exploitants s’étaient adjugé jusqu’à dix fois l’espace qui leur avait été attribué. Nous ne pouvons pas l’accepter”.

La peur du gendarme

Même topo en Calcidique, l’une des plus belles régions de la Grèce continentale. “Les choses sont simples : nous n’avons plus de plages”, explique très remonté Yiannis Hologounis, un militant d’une septantaine d’années. “C’est inadmissible ! On leur donne 500 m² de plage à exploiter et ils en prennent 1200, 1500…”

Inquiet face à la dynamique du mouvement, le gouvernement du Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a été contraint de réagir. Des équipes de contrôleurs ont été dépêchées sur place. Rien qu’au cours de la dernière semaine écoulée, on a enregistré 336 verbalisations et huit arrestations au cours des 918 contrôles réalisés. “L’application de la loi nous est capitale” a martelé à la télévision le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis.

Les activistes du mouvement des serviettes restent pour leur part très dubitatifs. Ils redoutent, comme beaucoup, que la peur du gendarme disparaisse une fois les contrôleurs partis. “Dès qu’ils auront le dos tourné, ils vont remettre les transats et graisser la patte là où il faut”, lâche Sevasti. Une hypothèse qui n’est pas à exclure, quand on connaît le rapport à la loi assez “lâche” qui existe en Grèce. Mais ce mouvement aura tout de même porté ses fruits en mettant sur devant de la scène la question de la réappropriation de l’espace public illégalement occupé. Une question des plus cruciales dans le pays.

