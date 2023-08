Cinq ans après l’effondrement du pont de Gênes, les familles des victimes craignent l’oubli : "Obtenir justice est une autre affaire"

Cinq ans plus tard, dans le parc situé sous le nouveau pont inauguré en 2020, les familles des quarante-trois victimes de la catastrophe étaient réunies avec les autorités de la ville et Matteo Salvini en qualité de vice Premier ministre et ministre des Transport. Egle Possetti la présidente du comité des victimes du Pont Morandi a pris la parole, sans cacher sa déception sur le fait que le procès en cours à Gênes ne semble plus intéresser les Italiens. “Nous sommes les témoins d’un système qui a miné nos principes constitutionnels. Lors du procès c’est surtout de l’incompétence qui a émergé des débats. Alors que les intérêts économiques privés sont toujours considérés, l’État ne protège pas les intérêts publics”, a martelé cette femme qui a perdu dans la tragédie sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux. “Aujourd’hui alors que tout cela risque de tomber dans l’oubli, le système qui a provoqué cette tragédie a repris ses droits, nos proches doivent obtenir un monument à leur mémoire et surtout une loi qui protège les futures victimes d’incuries ! ”

En réponse à cet appel, Matteo Salvini, chef de La Ligue, déjà ministre de l’Intérieur au moment des faits, lui a promis que le projet de loi pour dédommager les victimes d’incuries en Italie sera présenté au Parlement en 2024.

Un procès-fleuve

Le maxi-procès a commencé en juillet 2022. Au rythme de trois audiences par semaine, les magistrats ont déjà entendu des centaines de témoignages. Le premier jugement devrait être rendu avant la fin de l’année 2024, mais en comptant l’appel et le possible pourvoi en cassation la vérité judiciaire risque de se faire attendre encore longtemps. “Parfois les enquêtes procédurières peuvent atteindre l’extinction du délit pour prescription, a d’ailleurs déclaré Nicola Piacente le procureur général en ce jour du souvenir, mais il y a des affaires qui resteront toujours dans la mémoire collective. Le jugement de l’histoire est inévitable dans ce cas et personne ne peut s’y soustraire ! ”

Cinq ans après le drame, les familles des victimes craignent l’oubli, la prescription et l’absence de jugement. “La vérité est en train d’émerger du procès, mais obtenir justice est une autre affaire” soutient Matteo Indice, un journaliste génois qui a assisté aux quatre-vingt-quatre premières audiences du procès. “Que le désastre a été provoqué à cause des coupes dans les budgets de maintenance du pont pour permettre aux actionnaires de la société des autoroutes de faire plus de profit est incontestable. Même les avocats de la défense ont des difficultés à le contester”, ajoute-t-il.

guillement Lors des audiences, des dizaines de rapports falsifiés ont été présentés aux juges, des rapports qui voulaient faire croire que le pont Morandi était plus solide que ce qu'il était en réalité

Les experts sont formels. Le pont s’est effondré parce que les haubans étaient rouillés, la corrosion était invisible à l’extérieur car les câbles étaient recouverts de béton armé mais les techniciens chargés de vérifier la solidité du viaduc connaissaient ses fragilités. “Lors des audiences, des dizaines de rapports falsifiés ont été présentés aux juges, des rapports qui voulaient faire croire que le pont Morandi était plus solide que ce qu’il était en réalité”, explique le journaliste qui reconnaît que le procès n’est pas suivi par la presse nationale.

La responsabilité des dirigeants

Cinq ans après le drame, la société Autostrade per l’Italia qui avait la gestion de la concession du pont et SPEA engineering chargée de contrôler le viaduc sont sorties du procès pénal par le biais d’un accord et le versement de trente millions d’euros. Les familles des victimes ont de leur côté reçu septante millions d’euros de dédommagement, tandis que la construction du nouveau pont a coûté plus de trois cents millions d’euros.

Cinquante-huit personnes, dirigeants et techniciens des sociétés privées et du ministère des Transports, ont été renvoyées devant les tribunaux. Les juges devront décider qui, parmi elles, savait que les automobilistes couraient un réel danger en empruntant le viaduc et qui a décidé de négliger la maintenance pour augmenter les profits des sociétés. Les familles des quarante-trois victimes craignent de voir cette vérité judiciaire s’évaporer au fil des années.