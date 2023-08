Donald Trump sera jugé comme un mafieux en Géorgie

L’annonce a été faite, tard lundi soir, par la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, qui a présenté à la presse un acte d’accusation très détaillé de 98 pages, aboutissement de deux ans et demi d’enquête. Le document retient 41 chefs d’accusation contre les dix-neuf prévenus, dont treize contre le seul Donald Trump. Ils couvrent cinq catégories d’infractions : les pressions exercées par le Président sur des responsables politiques de la Géorgie, dont son secrétaire d’État (républicain) Brad Raffensperger, pour qu’ils trafiquent les résultats du vote, mais aussi les manœuvres pour désigner des “grands électeurs” alternatifs favorables à Trump, les fausses déclarations des alliés du Président, dont Giuliani, à l’Assemblée de l’État, l’appropriation illégale de données électorales par l’équipe de Donald Trump et le harcèlement de fonctionnaires électoraux.

La procureure Fani Willis a présenté un acte d'accusation très détaillé de 98 pages. Donald Trump et dix-huit autres prévenus, dont Rudy Giuliani et Mark Meadows, tombent notamment sous le coup d'un loi qui punit les actes ou tentatives d'intimidation et d'extorsion. ©2023 Getty Images

Vingt ans de prison

S’ils font l’objet d’accusations différentes, Donald Trump et ses dix-huit acolytes sont tous poursuivis pour avoir violé le “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” (RICO), une loi fédérale de 1970 votée à l’origine pour combattre le crime organisé, mais dont le champ a été progressivement étendu pour inclure les fraudes, la corruption et jusqu’à la cybercriminalité. La version géorgienne de la loi, adoptée en 1980, punit notamment les tentatives directes ou indirectes, fructueuses ou non, d’intimidation et d’extorsion, quels que soient leur nature et leur objet. Elle permet de poursuivre, sous un chef unique d’accusation, diverses actions délictueuses avec, à la clé, des peines plus lourdes. En l’occurrence, jusqu’à vingt ans de prison.

Outre Donald Trump et celui qui est devenu son âme damnée en même temps que son avocat personnel, Rudy Giuliani, Fani Willis a inculpé trois conseillers du Président déjà cités dans le dossier qui a valu à celui-ci une troisième inculpation (le “complot contre l’État américain”) après les deux affaires liées aux paiements occultes à Stormy Daniels et les archives conservées à Mar-a-Lago : John Eastman, Sidney Powell et Kenneth Chesebro. La procureure a décidé de poursuivre également l’ancien secrétaire général de la Maison-Blanche Mark Meadows, ainsi que trois personnalités du Parti républicain en Géorgie dont son ex-président David Shafer. Des individus moins connus et des petites mains complètent le lot, parmi lesquels un associé du rappeur Kanye West.

Une accusation solidement étayée

Alors que Donald Trump continuait de dénoncer “une chasse aux sorcières” dont l’unique motivation serait de torpiller sa candidature à la présidentielle de 2024, ses avocats ont qualifié les charges retenues contre lui en Géorgie de “choquantes et absurdes”. L’accusation n’en paraît pas moins solidement étayée – plus encore que dans les autres affaires dans lesquelles l’ex-Président est impliqué. Deux “grands jurys” ont été saisis – l’un pour mener l’enquête, l’autre pour prononcer les inculpations. De nombreuses preuves matérielles existent, des e-mails aux enregistrements de conversations téléphoniques, dont celle du 2 janvier 2021 dans laquelle Trump exigeait de Raffensperger qu’il lui “trouve” 11 780 voix pour gagner en Géorgie. Quelque 75 témoins sont passés sur le gril dont Giuliani et Meadows, mais aussi Raffensperger et le gouverneur républicain de la Géorgie, Brian Kemp. Certains, comme le sénateur républicain Lindsey Graham, fervent soutien du Président, avaient pourtant tout fait pour échapper à cette heure de vérité, même remonter en vain jusqu’à la Cour suprême.

Pas plus que les trois précédentes, cette nouvelle inculpation de Donald Trump ne l’empêche pas de rester candidat à la présidentielle, ni d’être élu. Ses déboires judiciaires plongent, cependant, dans des abîmes de réflexion juristes, analystes politiques, historiens et autres experts de tout poil. Non seulement parce que le scénario est inédit, mais aussi parce que Trump est toujours le grand favori des primaires républicaines (il garde plus de 30 % d’avance sur son principal rival, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, tandis que les autres prétendants sont largués, avec 2 ou 3 % d’intentions de vote) et que, à en croire les sondages, un éventuel remake du duel Trump-Biden serait extrêmement serré. L’Amérique contemple ainsi une situation passablement folle dans laquelle un ancien Président pourrait demain se retrouver tout aussi bien à la Maison-Blanche qu’en prison.