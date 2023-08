Les agriculteurs ukrainiens minés par la destruction de leurs champs: "Pour l’instant, on ne sait même pas si on se réveillera le matin"

Des ouvriers travaillent dans un champs de tomates de la région de Kherson qui a été épargné par les mines et les inondations. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Dans le village de Posad Pokrovske, situé entre la ville de Kherson et de Mykolaïv, les habitants commencent à revenir et reconstruire leurs maisons. Les toits sont recouverts des bâches bleues de l’Onu, tandis que blocs de béton et tôles de toitures sont acheminés aux points de ravitaillement. Avant la libération de la ville de Kherson, Posad Pokrovske faisait office de zone grise où les combats acharnés entre armées russes et ukrainiennes ont transformé la bourgade en un décor apocalyptique.

"Ici, c’est maintenant devenu très fréquent qu’un agriculteur saute sur une mine, hier encore, il y a eu une victime."

Devant sa maison, Mykola, 65 ans, est assis sur un banc avec son fils, Alexander, 32 ans. Devant eux, leur garage complètement détruit et deux carcasses de voitures sont immobilisées au sol. Petit agriculteur, Mykola n’a plus posé les pieds dans ses champs depuis un an et demi. "J’ai 27 hectares de terrain où je cultive du grain. Alors que je venais de semer, la guerre est arrivée, une partie de la production a brûlé, une autre est juste morte. C’était impossible de se rendre dans les champs à cause des tirs d’artillerie. Je suis retourné voir mes champs il n’y a pas si longtemps, une partie est toujours minée, l’autre a déjà été traitée mais mon tracteur, mon semoir et ma remorque ont été endommagés, je n’ai pas les moyens de reprendre mon activité, soupire-t-il. Ici, c’est maintenant devenu très fréquent qu’un agriculteur saute sur une mine, hier encore, il y a eu une victime."

Mais les mines ne sont pas le seul problème rencontré par Mykola. Les systèmes d’irrigation des champs ont également été détruits par les bombardements russes, laissant de nombreuses terres de la région non irriguées et inexploitables. Alors, l’agriculteur survit grâce à un travail temporaire en tant que chauffeur. Son fils, lui, n’a plus de travail ; l’usine dans laquelle il travaillait a été ravagée.

Des coûts supérieurs aux revenus

D’autres agriculteurs de la région sont tiraillés entre le risque de semer dans les champs et la perte de leurs moyens de subsistance. Pour Olena, 42 ans, il était impossible d’attendre les services de déminage du gouvernement pour reprendre sa production. Grande dame blonde aux allures de businesswoman, cette exploitante agricole cultive sur plus de 267 hectares dans le village de Kotlyareve, à 12km au nord de Posad Pokrovske. Mais en un an, sa ferme familiale a perdu plus de 5 millions de hryvnia (123 000€). "Je cultive du grain, des tournesols, de l’orge et différentes autres cultures, selon la saison. Au mois de juin 2022, 180 hectares de mes terres ont brûlé à cause des bombardements, puis lorsque les troupes russes se sont retirées, tout était miné. J’ai fait appel à une compagnie privée pour traiter 150 hectares de mes parcelles, ça m’a coûté 1000 uah (25€) par hectare et ça a pris quatre mois. Il fallait que je reprenne les activités pour payer la location des terres, je ne suis propriétaire que de 20 hectares, le reste je dois payer 771 000 UAH par an (19 030€)", se désespère-t-elle.

Olena, exploitante agricole de 42 ans dans la region de Mykolaïv, remplit des contrats pour les propriétaires des terres qu'elle cultive. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Mais les coûts ne s’arrêtent pas là. Depuis la fermeture des ports de Mykolaïv, où Olena écoulait sa production, celle-ci est obligée de transporter ses grains et autres cultures vers les ports d’Odessa et du Danube. "Les transports me coûtent plus cher, les graines sont plus chères et aussi le prix du carburant qui passe de 23 UAH le litre (0,57€) à 45 UAH (1,11€). En ce moment, je produis à perte…", explique l’exploitante. En effet, depuis le début de l’invasion, les ports de Mykolaïv ont dû fermer suite aux bombardements russes et à leur proximité du Kinburn Spit où se trouvent leurs troupes. La sécurité de navigation n’y est pas garantie, les compagnies d’assurances ne veulent pas prendre le risque et les armateurs n’entreront pas dans ces eaux sans couverture assurantielle. "Maintenant je vis sur mes économies des dix dernières années". Malgré tout, depuis son petit bureau de son centre de stockage, Olena garde espoir et continue à travailler sans relâche sept jours sur sept.

La destruction du barrage de Kakhovka, le coup de massue

Si Mykola et Olena n’ont pas souffert de l’explosion du barrage de Kakhovka le 6 juin 2023, il n’en va pas de même pour d’autres agriculteurs se situant plus près du fleuve Dnipro et de la rivière Inhulets. Il y a un an, les images des champs de blés mis à feu par les bombardements russes dans la région avaient fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, Serhiy, agriculteur de 48 ans à Prybuske, dans le sud de Mykolaïv, produit à perte et n’a comme seul objectif de défricher ses champs pour quand la guerre sera terminée.

Serhiy, agriculteur de 48 ans, entretient ses remorques et tracteurs alors que c'est la saison de la tomate, la spécialité de sa ferme. ses champs étant toujours minés, il ne peut pas les exploiter. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Producteur de produits maraîchers sur 315 hectares, Sergiy a déjà perdu plus de 250 000$ (228 000€) en un an causé par les incendies, puis par l’arrêt de son activité jusqu’au déminage de ses terres. "Nous avions commencé à semer pour le maïs, puis il y a eu l’explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka qui a tout chamboulé. Je suis dépendant du système d’irrigation de la rivière Inhulets où les stations de pompage de Snihourivka et Yavkyne ont été inondées et endommagées et n’ont pas pu fournir d’eau pendant un mois. Encore une fois, ceci implique des pertes…", se résigne-t-il. Spécialisé dans la production de tomates, Serghiy a vu sa production baisser de moitié "alors que les prix du carburant, les produits chimiques, l’engrais, etc. ont augmenté. Et le pire dans tout ça, c’est que nous nous trouvons toujours dans une zone rouge où des hostilités peuvent encore avoir lieu, donc les banques ne nous accordent pas de prêts", déplore-t-il.

Un peu plus à l’Est, au bord de la rivière Inhulets se situe le petit village d’Afanasiivka où habitent Svetlana et son mari Vassily. Leur habitation donne directement sur le bassin d’eau entourant la petite communauté où 75 maisons ont été inondées suite à la destruction du barrage. Propriétaire de vaches laitières, le couple a juste eu le temps d’embarquer leurs 18 vaches, leurs canards et quelques affaires sur l’autre rive du bassin située plus en hauteur. "L’eau est montée de 6 mètres en trois jours, vous voyez là-bas, ce sont 1500 meules de foins gâtées, 12 tonnes de céréales, maïs, tourteau... Tout a été inondé et détruit. Nous venions de tout acheter pour nourrir les vaches, nous avons tout perdu. Et notre maison a également été inondée", énumère Svetlana.

"Si la guerre se terminait, on pourrait établir des plans, mais pour l’instant, on ne sait même pas si on se réveillera le matin. Aurais-je ces vaches demain, ou un autre missile les frappera et les tuera toutes ? »

Svetlana, à côté de ses vaches laitières qui paissent. Son exploitation a subi de gros dégâts suite aux les inondations entraînées par la destruction du barrage de Kakhovka. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Son plancher n’existe plus, l’eau a tout ravagé sur son passage détruisant également meubles et autres biens du couple. N’ayant pas les moyens de reconstruire, Svetlana et Vassily vivent dans leur cuisine où ils ont installé un lit et quelques affaires. "La priorité maintenant est de savoir comment nourrir nos vaches, l’herbe ne suffit pas pour qu’elles puissent produire suffisamment de lait et j’ai déjà une dette de 40 000 UAH (1000€) que je dois à mes voisins. Mon terrain de 10 hectares où je faisais pousser de la luzerne pour en faire du foin est miné, je ne peux pas y aller. Notre seul moyen de subsistance aujourd’hui, est la vente du lait à des citernes venant de Kherson. Autrefois, je vendais mon lait à 'Lactalis President', une usine française basée à Mykolaïv, qui a arrêté ses activités au mois de février 2022", explique la fermière.

À quelques centaines de mètres de sa maison, les vaches de Svetlana paissent l’herbe aux côtés du berger qu’elle peine à rémunérer. "Un peu plus tard en soirée, j’irai les traire. Si la guerre se terminait, on pourrait établir des plans, mais pour l’instant, on ne sait même pas si on se réveillera le matin. Aurais-je ces vaches demain, ou un autre missile les frappera et les tuera toutes ?". Pendant l’occupation de son village, un tir de roquette a tué 7 des vaches de Svetlana.

"Je ne sais rien faire"

Plus au nord, dans le village de Pavlo-Mar’yanivka, les agriculteurs n’ont également pas été épargnés par les inondations. L’eau est montée jusqu’à 4 mètres dans la maison familiale de Volodymyr, entourée de champs et située sur la rive droite de la rivière Inhulets. "Nos trois étables ont été inondées, de même que mes champs de tournesols. J’ai plus de 110 hectares et maintenant je ne sais rien en faire. Lorsque les Russes sont partis de la région, j’ai moi-même déminé mes terres, puis j’ai fait un prêt pour pouvoir cultiver à nouveau et tout cet investissement est parti avec les inondations. Maintenant, il nous reste plus que l’argent de la vente de mes taureaux et mes moutons que j’élevais avant l’invasion", raconte cet agriculteur de 52 ans.

Volodymyr, 52 ans, pose sur un lit installé dans son hangar. Sa maison a été détruite par les inondations causées par la destruction du barrage de Kakhovka et est inhabitable. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Vivant sur ses économies et l’aide humanitaire, il passe ses journées à réparer sa maison, dort dans son hangar tandis que sa femme et ses deux fils logent chez ses parents. "En automne, je dois absolument commencer à travailler dans les champs, mais j’attends une réponse de la 'station épidémique' qui, suite aux inondations, a pris des échantillons de mon sol, voir s’il n’y avait pas une forme de pollution empêchant son exploitation". En effet, l'eau inondant les rives du fleuve Dnipro a été contaminée par environ 150 tonnes de produits pétroliers et plusieurs types de produits chimiques dangereux qui pourraient avoir contaminé plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles.

Son voisin, Vadim, 53 ans et père de 9 enfants, a connu le même sort. Néanmoins, celui-ci propriétaire de 250 hectares, semble avoir plus de ressources que son voisin suite à plusieurs années d’un business fructueux de graines de tournesol et de blé. "Nous essayons de garder les choses normales, de continuer à travailler. C'est la raison pour laquelle je vis et plus la vie essaye de me briser, plus je résiste. Si nous semons, nous couperons. Si ça brûle, tant pis, on en sèmera plus. Mais l’épreuve la plus dure dans ma vie, c’est la perte de mon fils. J’ai perdu beaucoup dans cette guerre, mais rien n’équivaut à cela", confie Vadim. Au mois de juillet 2023, son fils de 20 ans, a marché sur une mine dans la ville de Snihourivka. Il est mort sur le coup.