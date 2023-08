Un jeune alpiniste belge de 22 ans décède en Suisse

Dramatique nouvelle pour les proches d’un jeune Belge de 22 ans. Le dimanche 12 août, les services d’urgence du canton suisse de Schwyz ont dû intervenir. Ils ont découvert un corps sur l’Ortstock, une montagne dont les deux sommets culminent à un peu plus de 2700 mètres. “Un alpiniste s’était égaré un jour plus tôt et était tombé”, a déclaré un porte-parole de la police pour Het Laatste Nieuws. “On ne sait pas jusqu’où la victime est tombée, mais elle est décédée des suites de ses blessures.”