La droite italienne se divise sur le livre homophobe et raciste d’un haut gradé

Un ouvrage chargé de relents nauséabonds

“Chers homosexuels, vous n’êtes pas normaux, faites en vous une raison !” Voilà sans doute la phrase la plus iconique du livre, celle qui a mis le feu aux poudres. Pour ce militaire, les homosexuels et les couples LGBTQ + ne sont pas normaux. “La normalité est l’hétérosexualité. Si aujourd’hui tout cela (l’homosexualité) semble normal, c’est la faute des complots des lobbys homosexuels internationaux qui ont interdit des mots qui se trouvaient dans nos dictionnaires jusqu’il y a encore quelques années et qui désormais sont des termes qui nous conduisent désormais devant les tribunaux !” Et de citer une liste de mots très offensants que l’on s’abstiendra de répéter ici.

“Quand on dépense plus pour des migrants clandestins que pour les petites pensions des citoyens. Quand on ne sait plus comment appeler une personne de couleur parce que les adjectifs qui font référence à la couleur de la peau sont devenus offensifs… Beaucoup appellent cela le civisme et le progrès. Et bien voilà, ce livre est dédié à tous les autres”, écrit encore l’auteur qui se targue d’avoir une goutte de sang de Romulus, de Jules César et de Garibaldi qui coule dans ses veines ! Dans l’ouvrage, les attaques aux défenseurs du climat se mélangent aux thèmes homophobes et racistes sans oublier des phrases plus que positives sur la Russie et ambiguës sur l’Otan et l’Ukraine, une question plutôt délicate en ce moment.

L’extrême droite divisée

“Élucubrations” a tranché le ministre de la Défense, Guido Crosetto, qui a applaudi la décision de l’État-Major de démettre de ses fonctions le général écrivain, un ancien parachutiste du bataillon des Folgore, désormais à la tête de l’institut géographique de l’armée italienne. “Nous sommes différents et pas qu’un peu” a ajouté le ministre qui est pourtant un des fondateurs de “Frères d’Italie”, le parti de Giorgia Meloni classé à l’extrême droite.

À la grande surprise du ministre Crosetto, des poids lourds de son parti l’ont attaqué pour cette prise de position l’accusant d’avoir cédé aux sirènes du politiquement correct. “Les réseaux sociaux sont remplis de commentaires de nos électeurs qui attaquent Crosetto pour avoir été trop rapide dans son jugement, en se basant sur ce qui était écrit dans la presse et sans lire le livre”, explique au journal La Repubblica un poids lourd de “Frères d’Italie” qui veut rester anonyme. “Pour nos électeurs, sacrifier le général Vannacci signifie agir sous la dictature de la gauche. Il faut donc rééquilibrer notre position en critiquant le ministre !”, ajoute-t-il.

Dans les rangs des sympathisants d’extrême droite, nombreux sont en effet ceux qui partagent les idées du gradé limogé et la crainte d’assister à une hémorragie des électeurs du parti de la Présidente du conseil des ministres est désormais tangible.

Matteo Salvini saisit l’opportunité

“Ce livre du général Vannacci, qui a été étiqueté comme un danger, moi je vais l’acheter. Parce qu’avant de juger, il est juste de le lire pour comprendre”, a contre-attaqué lundi le chef de “La Ligue”, Matteo Salvini, vice-Premier ministre du gouvernement italien. Et d’insister : “Il a le droit d’exprimer ses idées. Le général Vannacci est considéré comme dangereux, mais je vais lire le livre de cet homme qui a fait des missions en Somalie, en Irak, en Afghanistan et qui a sauvé des vies et défendu la patrie, le pays, le drapeau, nos jeunes et qui a aussi dénoncé les armes à l’uranium appauvri qui ont fait tant de mal à nos militaires. Je me refuse de penser que dans notre pays il y a un “big brother” qui te dit ce que tu peux ou ne peux pas lire” a ajouté Matteo Salvini sur le ton populiste qui est sa marque de fabrique et toujours prompt à jeter de l’huile sur le feu. Son porte-parole a ensuite confirmé que Matteo Salvini a appelé le général limogé, “un appel téléphonique très cordial.”

Le gouvernement apparaît donc clairement divisé, mais de son refuge estival dans les Pouilles où elle passe des vacances discrètes, Giorgia Meloni a choisi le silence sur l’affaire Vannacci. Du moins pour le moment.