Le changement de genre des personnes trans bientôt facilité en Allemagne : la fin d’une longue procédure “bureaucratique et traumatisante”

L’Allemagne mettra ainsi fin à une législation très critiquée, datant de 1980 et appelée “loi sur les transsexuels”, qui exige à l’heure actuelle deux expertises psychologiques et le passage devant un juge pour faire modifier son genre et/ou son prénom à l’état civil. “C’est une procédure judiciaire longue, coûteuse, bureaucratique et traumatisante”, nous explique Tessa Ganserer, l’une des deux premières députées trans à avoir été élues au Bundestag, en 2021. Cette écologiste a elle-même dû se soumettre à ces règles “dégradantes” qui, comme elle le rappelle, ont été mises à l’index par le Conseil de l’Europe en 2015.

Plus d’obligation d’examen psychologique

Dans un avenir proche, probablement dès la fin de l’année, il devrait ainsi être possible pour les personnes majeures de changer de genre et/ou de prénom via un simple RDV au service de l’état civil, sans obligation de présenter un rapport psychologique. Pour les enfants de moins de 14 ans, seuls les parents pourront en faire la demande. Les mineurs de plus de 14 ans pourront eux déposer une telle requête mais avec l’accord des parents. En cas de conflit familial, la question pourra être tranchée par un juge. Une période de carence est par ailleurs mise en place. Le changement d’identité entrera en vigueur trois mois après le dépôt de la demande et une période d’un an sera imposée durant laquelle aucune autre demande ne pourra être déposée. “Nous allons enfin garantir aux personnes transgenres le respect de leurs droits à la personnalité, comme le veut la loi fondamentale”, se réjouit Tessa Ganserer qui milite depuis des années pour cette réforme.

Certaines craintes existent

Ce texte suscite toutefois des critiques, notamment de la part d’associations féministes qui craignent le détournement de cette loi par des personnes mal intentionnées avec le risque d’agressions dans des lieux réservés aux femmes comme des saunas ou vestiaires de salles de sport. Un non-sens pour la députée Tessa Ganserer qui estime que des lois similaires dans des pays tels que le Danemark n’ont eu aucune conséquence de ce genre. “On spécule sur la manière dont des hommes pourraient abuser de cette loi et les personnes transgenres sont soudainement stigmatisées comme une menace et des délinquants potentiels”, s’insurge cette élue. “On perd complètement de vue que les personnes transgenres sont massivement désavantagées, dévalorisées, exclue et violentées dans notre société. On assiste à une inversion entre bourreau et victime”, regrette cette députée fédérale.

Plus largement, cette réforme suscite une opposition des partis de droite. Pour le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, très critique envers le débat autre du genre, cette loi “nie la biologie” et encourage un “engouement trans”. Plus modérés, les chrétiens-démocrates de la CDU/CSU, eux aussi dans l’opposition, y voient un “texte idéologique”. “L’idée de pouvoir changer de sexe chaque année est un conte de fées”, estime l’élu bavarois Alexander Dobrindt dans la presse locale. Les chrétiens-démocrates regrettent d’ailleurs le manque d’opposition des deux principales Églises sur le sujet. Si l’Église protestante n’a formulé aucune prise de position officielle, les évêques catholiques, via leur think tank du Bureau Catholique, saluent le texte mais mettent en garde contre des prises de décision trop rapides et demandent davantage de soutien et de conseil. Le gouvernement, lui, s’attend à près de 4000 changements d’identité de genre par an avec cette nouvelle loi, contre 3200 en 2021.