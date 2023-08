“Le pays s’embrase chaque année et on n'en tire aucune leçon": les Grecs impuissants regardent leurs terres partir en fumée

“Le pays s’embrase chaque année, se désole Theodoris Giannaris, un environnementaliste, et on n’en tire aucune leçon. Il va falloir changer totalement notre approche de la lutte contre le feu. On aurait dû déjà le faire”, commente cet universitaire.

Une multiplication des feux jamais vue

De fait, la différence de ces incendies passés avec ceux qui ravagent depuis cinq jours le pays est qu’ils étaient localisés à un seul endroit du pays. Mais jamais le pays entier n’a été confronté à une situation comme celle de ces derniers jours. En moins de 48 heures, les pompiers ont dû affronter plus d’une centaine d’importants départs de feu dispersés aux quatre coins du pays. Au nord-est près de la frontière greco-turque, un incendie qui ravage la région a déjà fait 19 morts. Il s’agit de migrants présumés, dont deux enfants, selon la police. Les flammes s’étendent sur plus de 110 kilomètres et la seule chose que les pompiers peuvent faire est de tenter d’éviter qu’elles ne brûlent entièrement la réserve naturelle de Dadia et ne se communiquent aux montagnes des Rhodopes, à la frontière bulgare.

Apres Rhodes, ravagée en juillet dernier, c’est également au tour des îles de Samothrace, Kythnos et d’Eubée d’être touchées. Enfin, des incendies en Béotie (Grèce centrale) ont fait un mort. Selon Theodoris Giannaris “plus de 110 000 hectares de garrigues et de terres agricoles sont partis en fumée depuis le début de l’année”. Professeur à l’Université Capodistira d’Athènes, Konstantinos Kartalis prévenait dès les incendies de l’été 2021 : “Si on ne fait rien, il y va de notre survie”. Personne ne semble l’avoir écouté.

Aux portes d’Athènes où les flammes frappent pour la seconde fois cet été, les vents violents qui ne cessent de changer de direction empêchent les pompiers de circonscrire le feu. Pour le gouvernement conservateur, cette situation est uniquement due au changement climatique “contre lequel on ne peut rien faire”, affirme le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui répète à chaque apparition publique que la priorité est “de sauver les vies humaines”.

Protéger des raffineries de pétrole et des sites militaires

Dans la grande banlieue d’Athènes, le problème devient aigu dans les municipalités d’Aspropyrgos, Menidi et Ano Liosia, qui sont en proie aux flammes depuis quatre jours. Il faut éviter que les incendies arrivent aux raffineries de pétrole d’Elefsina, à moins de 30 kilomètres de la capitale, ou aux casernes et aéroports militaires de la région.

Dans cette région, les constructions ont vu le jour dans la plus totale anarchie, aucun ministère d’aucun gouvernement ne s’est posé la question de savoir s’il était pertinent de bâtir des raffineries à moins d’une heure de la capitale ou de laisser s’étendre dans le même périmètre une zone industrielle basée sur les produits chimiques.

Dans la ville d’Aspropyrgos, un ordre d’évacuation a été envoyé à quelque 25 000 personnes en raison de la progression des incendies, mais certains habitants refusent de quitter leur habitation. La polémique enfle dans le pays. L’opposition soutenue par une majorité de Grecs fustige le Premier ministre Kiriakos Mistostakis pour avoir embauché 1500 popes et policiers mais aucun pompier cette année, alors que 4500 postes sont vacants. L’absence d’investissement pour moderniser des équipements obsolètes est également dénoncée : 85 % des camions ont plus de 10 ans, alors que les canadairs sont encore plus âgés.

Enfin, le centre de rétention pour migrants d’Amygdaleza, à 25 km au nord d’Athènes, a dû être évacué. Migrants qui font office de boucs émissaires bien commodes, certains les accusant d’être à l’origine des incendies.