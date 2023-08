Comment Poutine a tout mis en place pour démanteler Wagner: "Le timing de l’élimination de Prigojine n’a rien d'un hasard"

Non seulement le turbulent maître de la milice paramilitaire n’avait manifestement aucune intention de faire profil bas en Biélorussie. Mais il semblerait, en outre, qu’il ait activement œuvré à l’extension de la zone d’influence de Wagner sur le lucratif continent africain. Après la spectaculaire tentative d’insurrection menée il y a tout juste deux mois contre le Kremlin, il paraissait incroyable que le personnage mène encore un tel train de vie. Difficile d’imaginer Vladimir Poutine laisser son vassal renforcer son emprise sur une zone aussi stratégique.

Un timing qui n’a rien d’un hasard

Mais depuis ce mercredi, plus de Prigojine… Sergueï Lavrov (Ministre des Affaires étrangères), en revanche, a personnellement été dépêché par Moscou en Afrique du Sud pour y représenter la Russie au sommet qui réunit les principaux pays émergents (BRICS). “Le timing de l’élimination de Prigojine, deux mois jour pour jour après sa mutinerie, n’aurait rien d’un hasard, estime Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’École royale militaire (ERM). Cela s’inscrit dans un processus, une série d’événements soigneusement mis en place pour démanteler le groupe Wagner et reprendre le contrôle des activités qui intéressent le Kremlin.”

Ébranlé dans son autorité, Vladimir Poutine s’est montré méthodique et patient. “La première étape a été de retirer à Wagner tout l’armement lourd que lui fournissait l’armée, analyse Kris Quanten. Ainsi réduits à leur armement léger, les mercenaires potentiellement revanchards qui se trouveraient en Russie n’auraient plus les moyens de lancer une attaque. Et ceux qui sont en Afrique sont trop loin pour représenter une menace directe.” Deuxième étape : disperser les hommes, dans l’armée, en Biélorussie, mais aussi et surtout s’attaquer au financement des paramilitaires. “Moscou a cessé de payer le traitement des mercenaires, poursuit le professeur d’histoire militaire. Prigojine a pensé que la Biélorussie s’en chargerait, mais elle ne l’a pas fait.”

Bye bye Sourovikine

Plusieurs enquêtes ont parallèlement été ouvertes contre des proches de Prigojine. Certaines de ses sociétés ont été récupérées ou fermées, notamment au sein de son empire médiatique. Étonnamment, le principal intéressé a manifestement continué à voyager comme si de rien n’était. Mais la masse, symbole de la cruauté de Wagner depuis l’exécution d’un milicien déserteur, était vraisemblablement déjà placée au-dessus de sa tête.

Mercredi, quelques heures avant “le crash” de l’avion immatriculé RA-02795, l’agence russe Ria Novosti avait également annoncé que le général Sergueï Sourovikine était relevé de ses fonctions à la tête des forces aérospatiales. L’homme – adulé par les franges les plus extrêmes de la société russe – n’a jamais caché des sympathies pour Wagner et était soupçonné d’avoir secrètement appuyé la tentative de putsch de juin dernier. Théoriquement assigné à résidence, ce dernier n’est plus apparu en public depuis lors…

L’armée ou un nouveau chef ?

L’explosion du jet qui transportait dix personnes dont Evgueni Prigojine, peu après 19h, ressemble donc fort – si l’information n’est pas infirmée – au point d’orgue d’une solide opération de nettoyage. Se seraient également trouvés à bord, Dmitri Outkine, le “vrai” Wagner, ayant fondé la milice. Mais aussi Valéri Tchekalov, important responsable logistique de l’organisation. Que tous ces hommes aient pris ensemble un vol reliant Moscou à Saint-Pétersbourg sans s’inquiéter le moins du monde demeure incompréhensible, mais le Kremlin en a manifestement profité.

De quoi lui permettre de reprendre le contrôle de Wagner, ses hommes et ses activités sans risquer une nouvelle insurrection ? ” Nous verrons dans les jours qui viennent quelle est l’étendue du plan de Vladimir Poutine, estime Kris Quanten. Certains miliciens ont bien parlé de trahison, il y a eu des appels au soulèvement. Mais les hommes sont éparpillés, le mouvement désorganisé, et il ne dispose plus de l’armement nécessaire. Il ne faut par ailleurs pas oublier qu’il s’agit de mercenaires. Les mercenaires sont fidèles à ceux qui les paient.”

Mercredi soir, lors du crash, Vladimir Poutine était de sortie dans le sud-ouest de la Russie où il en a profité pour saluer la “loyauté” des soldats russes. Depuis plusieurs semaines, le Président multiplie les apparitions publiques. Comme pour démontrer que “Papy”, comme l’appelait Prigojine, n’est pas caché dans son bunker.