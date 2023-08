La disparition de Prigojine : un choc, mais pas une surprise, “Peut-être qu’on ne saura jamais ce qui s’est passé, c’est comme ça en Russie…”

Malgré les très nombreuses déclarations d’officiels russes et autres fuites organisées par les enquêteurs pour affirmer haut et fort que le mercenaire était bien mort, certains de ses soutiens avaient beaucoup de mal à l’admettre. Mais ils semblaient finalement se rendre à l’évidence. “La morgue a été bouclée, personne ne pouvait entrer, pas même le personnel médical. Mais une de nos sources a été acceptée. Elle a immédiatement identifié Evgueni, elle savait bien à quoi il ressemblait”, a fini par afficher le fil Telegram. “Notre source a notamment reconnu Evgueni Prigojine par l’absence d’un de ses doigts. Dmitri Outkine a été reconnu par sa grande taille et ses tatouages”.

Avant cela, le compte Télegram de Wagner avait fait état de plusieurs rumeurs qui circulaient ce jeudi : notamment celle selon laquelle le responsable de la société de location aurait disparu, depuis, quelque part sur une île en Extrême-Orient. La thèse d’une bombe placée à bord de l’avion est également évoquée. Les profils du pilote et de l’hôtesse de l’air ont été étudiés de près…

Jeudi soir toutefois, les doutes s’amenuisaient. La thèse la plus probable demeure celle d’un tir de système de défense antiaérienne mené par l’armée russe contre l’avion. La première vidéo publiée par un témoin quelques minutes après l’explosion allait déjà en ce sens. On y entendait une femme sous le choc qui expliquait que l’avion avait été touché par deux explosions. Jeudi, les proches du mercenaire ont affirmé que des éclats caractéristiques de l’explosion d’un missile de défense aérienne “S-300” avaient été observés sur le corps du patron de la société de mercenaires. L’agence de presse d’état Ria Novosti a publié dans la journée le témoignage d’un autre témoin qui affirmait lui aussi avoir vu deux projectiles toucher l’avion. Quoi qu’il en soit, malgré ce faisceau de présomptions, il est probable que la vérité ne soit jamais connue.

Le Kremlin brouille les pistes

Car le Kremlin applique une technique éprouvée. Plusieurs messages ont été subtilement passés mercredi soir pour que les membres de l’élite et éventuels rebelles au sein de l’armée comprennent que Vladimir Poutine était derrière cet assassinat. Il s’agit désormais d’éviter tout risque social et politique que pourrait entraîner l’éradication aussi voyante et radicale d’un opposant. Rarement mis dans la confidence lorsque de telles opérations sont menées par les services de sécurité, les secouristes et enquêteurs font leur travail normalement. Les agents du comité d’enquête sur le crash de l’avion sont bien sous la responsabilité immédiate du Kremlin, mais ils ne font qu’appliquer un protocole, et mènent leurs investigations naïvement, écartant évidemment d’emblée la thèse d’un assassinat politique. De nombreuses versions de l’incident pourraient donc apparaître dans la presse russe dans les jours qui viennent. Une façon de brouiller les pistes et de laisser, à jamais, les Russes dans l’inconnu. Anticipant les opérations de désinformation, le président ukrainien Volodomyr Zelensky a d’ailleurs affirmé jeudi que son pays n’avait “rien à voir” avec la mort présumée du patron de Wagner et de ses sbires.

Pour autant, le risque de contestation sociale sur le plan interne semble faible. Beaucoup de Russes considéraient comme logique, qu’une fois qualifié de traître par le Kremlin, Evgueni Prigojine en paie les conséquences. Quant au risque politique, il n’a pas forcément été calculé par le président russe. Si Evgueni Prigojine était guidé par son ego, Vladimir Poutine, lui, est avant tout guidé par son honneur et sa volonté de vengeance. Quitte à agir à l’encontre de ses intérêts de politicien.

Peu de risques de contestation

Ces dernières semaines, Prigojine bénéficiait d’un statut étrange en Russie. Il était à moitié opposant et à moitié patriote. Personne ne savait s’il était autorisé à vanter ses mérites en public. Les quelques personnes qui lui avaient manifesté leur soutien n’avaient pas été arrêtées, mais s’étaient parfois vues confisquer leur pancarte. Jeudi, peu de Russes ont ainsi osé rendre hommage publiquement aux mercenaires. À Saint-Pétersbourg, une dizaine de personnes ont déposé des fleurs et des bougies devant le centre qu’Evgueni Prigojine venait d’inaugurer, au nom de sa milice. Et les rares rassemblements annoncés pourraient ne pas avoir lieu.

Dans la région de Belgorod, non loin de la frontière ukrainienne, l’omniprésence de la guerre sur le territoire russe a donné de l’aura aux mercenaires qui s’étaient promis de venir au secours des civils de la région. Alexandre et Pavel, deux garagistes qui avaient installé un drapeau de la milice sur leur garage sont convaincus que Wagner survivra à Prigojine. Ils se sont confiés à La Libre Belgique. “Wagner, c’est comme une fleur : un commandant tombe, un autre apparaît. Ils sont trop importants pour qu’on les laisse tomber, ce sont des patriotes”, confient en chœur les deux hommes. L’exil de la société en Biélorussie, au lendemain de la mutinerie brièvement engagée par les mercenaires, pourrait n’avoir été qu’une illusion. Une façon pour Vladimir Poutine de faire croire aux partisans de la milice qu’elle survivrait. Peut-être en réalité est-elle déjà morte.

“Nous ne savons pas qui a fait ça. C’est un choc. Il est clair que c’est un attentat, une provocation”, lance Alexandre, vêtu d’un pantalon couvert d’un “Z”, symbole de l’offensive russe en Ukraine. Les deux hommes ne s’engagent cependant pas dans une accusation de l’Ukraine, pas plus que du Kremlin. “On verra. Ou peut-être qu’on ne saura jamais ce qui s’est passé, c’est comme ça en Russie… ” lance Pavel. “C’est dommage, Prigojine était un vrai patriote. Poutine est un patriote mou, à l’image de ses électeurs, les personnes âgées. Prigojine était plus radical, ce sont des trentenaires, des quadragénaires qui le soutiennent”, confient les deux hommes.

Accompagnés d’un client, ils semblent néanmoins s’empêcher de critiquer le président. “J’imagine que Prigojine est à table là-haut, avec Sobchak, celui qui a mis Poutine au pouvoir. Ce sont tous des Petersbourgeois. Je vous laisse imaginer ce qu’ils disent sur Poutine”, glisse le client, insinuant que ceux qui ont fait de Vladimir Poutine un président seraient aujourd’hui critiques de ses actions…