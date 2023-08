Guerre en Ukraine : en assassinant Evgueni Prigojine, le régime de Vladimir Poutine “montre qu’il ne se sent pas en sécurité”

“Ce que nous voyons aujourd’hui avec l’affaire Prigojine n’est que l’un des symptômes d’un phénomène que l’on observe depuis février 2022 : la déstabilisation du régime par la guerre “commente-t-elle. “Je ne suis pas du tout de celles et ceux qui diraient que le régime se consolide. Au contraire, il est assis sur une chaise de plus en plus branlante”.

En quoi la Russie est-elle déstabilisée par le conflit ?

Je vais reprendre les propos de ma collègue politiste russe Ekaterina Schulmann, selon laquelle le régime politique actuel n’a pas du tout été façonné pour faire la guerre. Il a été façonné et adapté pour faire autre chose : échanger des ressources – en termes de position, d’argent ou d’influence – contre une loyauté, une adhésion totale à ce que fait le pouvoir sur base de liens souvent très personnels. Aujourd’hui, ces ressources sont plus rares, les contraintes énormes, on demande toujours plus pour donner moins. Les priorités économiques des acteurs russes – l’enrichissement notamment – passent au second plan après les exigences de guerre. L’équilibre initial est donc ébranlé. Il faut y ajouter un second bouleversement qui nous amène à Wagner : la dilution du monopole de la violence légitime. Le fait d’avoir autorisé un acteur privé et illégal à entrer en concurrence avec ses propres forces armées sur le terrain ukrainien a généré des conflits, qui ont abouti à une mise en scène politique de l’affrontement entre les deux camps et, in fine, cette mutinerie de Wagner.

La fin spectaculaire de Evgueni Prigojine serait donc la conséquence de cette situation ?

Wagner n’a jamais été légalisé, la milice a toujours opéré en dehors des institutions. La liquidation de son leader s’est également faite en dehors des institutions. Tout comme la gestion de la mutinerie. Ce n’est pas l’armée ni la police qui ont mis un terme à la mutinerie de Wagner. Elle a été négociée, des arrangements ont été trouvés. Evgueni Prigojine n’a pas été emprisonné pour être jugé, et s’il s’agit d’un assassinat, la méthode appliquée n’est pas celle qu’aurait utilisé un État qui fonctionne, et qui peut s’appuyer avec confiance sur ses institutions. En agissant de la sorte, le régime vient de montrer à tout le monde qu’il ne se sent pas en sécurité.

Le système va naturellement essayer de rééquilibrer les choses, mais je n’y vois pas la fin d’un cycle. Je mets en regard l’affaire Wagner et la législation adoptée juste avant l’été par le parlement russe, qui autorise les gouverneurs de région à créer des compagnies militaires régionales sous leur autorité. Ce qui signifie que même si Wagner meurt, on ne va pas du tout vers un recentrage du monopole de la violence légitime. Chaque région russe pourrait désormais avoir une milice quasi-privée. Il est étonnant qu’on laisse se créer d’autres armées non-étatiques juste après une mutinerie, mais le pouvoir prend beaucoup de décisions étonnantes depuis le début du conflit.

Comment l’expliquer ?

Le système, que Poutine avait veillé à garder très centralisé, se décentralise par la force de la guerre et ce phénomène semble s’accentuer. Les régions de Russie frontalières de l’Ukraine, par exemple, sont un peu laissées à l’abandon pour gérer les attaques de drones ou les incursions de groupes armés. Le système judiciaire s’adapte aux besoins de la mobilisation. Les choses changent tellement vite que le régime politique russe n’a pas le même visage d’un mois à l’autre. La part d’incertitude dans les décisions du Kremlin est extrêmement élevée, alors que nous entrons bientôt dans une année électorale.

Les élections constituent-elles réellement une menace ?

Jusqu’à maintenant, l’État est resté suffisamment procédurier pour accorder une certaine importance à la façade. Une loyauté sans faille de ses agents est cruciale pour le pouvoir. Or, on assiste à des défections et des mécontentements au niveau régional. Une élection reste un enjeu important même si elle complètement manipulée. Pour ce faire, le régime a besoin de disposer d’une grande capacité contrôle, difficile à garantir quand le système est dans la turbulence de la guerre.

Le coup de force contre Wagner serait donc un signe de faiblesse ?

Un pouvoir très répressif est un pouvoir qui n’arrive plus à obtenir la loyauté par d’autres moyens. Quand tout le monde est derrière vous, vous n’avez pas besoin de répression. Avant, le contrat social – ressources contre loyauté – fonctionnait très bien. Aujourd’hui, le Kremlin doit faire de gros efforts pour le faire tenir.