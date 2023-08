Budget 2024, loi sur l’immigration,… Rentrée complexe pour Emmanuel Macron

”Les mêmes problèmes qu’avant les vacances”

Pas de grand retour fracassant en perspective pour autant, mais plutôt une reprise teintée de points d’interrogations. “Nous sommes dans une situation confuse, presque bizarre”, analyse Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), enseignant à Sciences Po. “Paradoxalement, nous retrouvons les mêmes problèmes qu’avant les vacances, à savoir l’absence d’une majorité absolue à l’Assemblée et l’absence d’un cap clair pour ce deuxième mandat. Le chef de l’État évoque ici ou là ses objectifs pour l’école, son envie de restaurer l’autorité, de réguler l’immigration, d’instaurer le renouveau des services publics ou son souci de l’écologie. Il nous dit dans son interview au Point qu’il veut “faire nation” mais c’est le rôle de tout président de la République ! Bref, les perspectives de cette rentrée ne sont toujours pas claires, c’est kaléidoscopique si je puis dire. Et dans le même temps, c’est bien lui, Emmanuel Macron, qui continue d’imprimer son tempo, d’aiguiller l’actualité et de rythmer la vie publique. Il ne baisse pas la garde”.

Le président a même réussi à enrayer sa chute de popularité très importante consécutive à l’adoption au forceps de la réforme des retraites. Sa cote de confiance reste stable en août pour le deuxième mois consécutif, à 29 %, dans le baromètre Elabe pour Les Echos.

Le président, les insoumis et les nationalistes à la même table

Soucieux de jouer les présidents rassembleurs, Emmanuel Macron a convié les principaux responsables de parti mercredi 30 août à Paris pour une après-midi et un dîner de travail. Tous, y compris La France insoumise et le Rassemblement national, habituellement exclus au motif de ne pas appartenir à “l’arc républicain”. “Notre nation traverse un moment que je juge inédit. Je considère que ma responsabilité est de proposer à toutes les forces politiques représentées dans nos assemblées d’essayer d’agir ensemble” déclare-t-il au Point pour justifier ce qu’il présente comme une “grande initiative politique”. Jordan Bardella (RN), ÉricCiotti (LR), Manuel Bompard (LFI), Fabien Roussel (PCF), Marine Tondelier (EELV), Olivier Faure (PS) ont fait savoir qu’ils iront.

”En réalité, Emmanuel Macron est obligé de prendre une telle initiative, il n’a pas tellement d’autres choix car il est exposé à la fois au risque d’une motion de censure lors de l’examen du budget 2024 et du projet de loi sur l’immigration, et au risque de l’adoption du budget à coups de 49-3, comme l’an dernier”, estime Bruno Cautrès. “Or même s’il en a effectivement le droit constitutionnel, il sait bien que sur le plan politique, aucune grande démocratie européenne n’adopte le budget de la nation sans discussions préalables avec les parlementaires”. L’idée d’organiser une telle conversation, poursuit le politologue, reste néanmoins “habile sur le plan tactique car il pourra si besoin s’abriter derrière le fait qu’il a tendu la main aux partis d’opposition et que ces derniers ne l’ont pas saisie”.

Reste que l’on voit mal pourquoi des convergences émergeraient soudain de cette réunion de rentrée, à l’heure où chaque parti affûte sa stratégie et peaufine sa posture.

Immigration, budget : l’automne sera chaud

Sur le budget 2024 comme sur le projet de loi sur l’immigration, les deux grands textes dont l’examen au Parlement marquera l’automne, les LR menacent de renverser le gouvernement avec une inédite motion de censure. Cet été, le président du Sénat Gérard Larcher a pointé des “risques d’accidentologie” au cours de l’examen du budget. Car certains parlementaires républicains, jugeant insuffisant les efforts pour réduire la dépense publique et les déficits, menacent de joindre cette fois leurs voix aux autres oppositions pour faire tomber le gouvernement.

Quant au projet de loi immigration, les parlementaires de la Nupes ont déjà dit qu’ils ne voteraient pas le texte “dégueulasse”, selon eux, du gouvernement, lequel prévoit notamment une carte de séjour temporaire pour les métiers en tension, mais aussi la facilitation des expulsions des étrangers délinquants.

Chacun compte bien tenir son rang d’opposant en chef, tout en préparant la campagne pour les élections ­européennes de juin 2024. “Seul le Rassemblement National opte pour une stratégie de fond de cour, avec une Marine Le Pen plus silencieuse que jamais face à une actualité qui parle pour elle” souligne Bruno Cautrès.

Une fin de mandat à la Chirac ?

Pour l’exécutif, le danger pourrait bien venir aussi de l’intérieur. Certains ténors de la majorité présidentielle semblent vouloir jouer leur petite musique. À l’image du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui a organisé “sa” rentrée politique dans son fief nordiste de Tourcoing, en présence de ses proches et de plusieurs ministres.

Celui qui se pose en rempart contre Marine Le Pen et tient une ligne “populaire” ne cache vraiment plus ses ambitions pour 2027. Bruno Le Maire et Edouard Philippe, qui publiera un livre sur l’éducation début septembre, pourraient eux aussi être tentés de s’émanciper progressivement du président. “Nous allons certainement revivre la même chose qu’à la fin de l’ère Chirac”, estime Bruno Cautrès. “Plus Emmanuel Macron se rapprochera de 2027, moins il aura d’autorité morale et politique pour canaliser les ambitions personnelles de ses lieutenants. Il va connaître ce que ses prédécesseurs ont connu avant lui, une compétition en interne féroce et passionnante des différents prétendants à sa succession”. Vive la rentrée !