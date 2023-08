L'Ukraine a un mois et demi pour mener à bien sa contre-offensive: "On assiste clairement à un moment clé"

Selon l’armée de l’air ukrainienne, les vingt-huit missiles et quinze des seize drones lancés durant la nuit par les forces russes sur l’ensemble du territoire ont toutefois été interceptés par le système de défense antiaérien. Deux personnes ont perdu la vie à Kiev suite à la chute de débris au sol, deux autres ont succombé à un bombardement sur Donetsk, et les régions d’Odessa et Mykolaïv ont été touchées sans que des victimes soient a priori à déplorer.

Une escalade du conflit

Côté russe, on n’est pas en reste. De multiples attaques de drones ukrainiens ont ciblé les zones de Moscou, Briansk, Orel, Kalouga, Riazan et Sébastopol (Crimée) selon l’armée, qui indique les avoir neutralisés et évité les dégâts. Celle-ci ne mentionne cependant pas l’attaque de drones menée contre l’aéroport de Pskov, situé à 800 km de l’Ukraine, où plusieurs avions-cargos ont pris feu.

Mercredi, Moscou préférait mettre en avant la destruction de quatre bateaux militaires ukrainiens circulant en mer Noire, transportant, affirment les Russes, des membres des forces spéciales ukrainiennes, sans que l’information ne soit confirmée. “On voit que ce qui était encore exceptionnel il y a quelques mois – un drone sur Moscou, une frappe sur un navire en mer Noire – est désormais banalisé, analyse Thibault Fouillet, Directeur scientifique de l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD). On assiste à une escalade progressive du conflit, poursuit-il. Ce qui se manifeste d’ailleurs dans la livraison d’armes. Au premier jour du conflit, les Occidentaux fournissaient des armements dits “défensifs”. Aujourd’hui, la livraison de chars ou d’avions ne constitue plus un tabou”.

Une percée importante sur le front

D’un point de vue strictement opérationnel, pour ce spécialiste français en stratégie militaire, ces frappes ont un impact relativement limité dans l’immédiat. Sur le front, en revanche, on assiste très clairement “à un tournant”. Mardi, l’Ukraine annonçait triomphalement avoir réalisé une toute première percée dans la très solide première ligne de défense russe et “libéré” le petit village de Robotyne.

Situé dans l’oblast de Zaporijia, le lieu est anecdotique en soi, mais ouvre potentiellement la voie à Melitopol, Berdiansk… et la mer d'Azov, ce qui permettrait littéralement aux forces ukrainiennes de couper la ligne de front en deux. “Plusieurs infiltrations dans la première ligne de défense avaient déjà eu lieu, commente Thibault Fouillet. Mais cette percée est une première, car il s’agit pour la première fois d’un élargissement des positions ukrainiennes au-delà de la première ligne de défense, particulièrement valorisée en termes d’ouvrages défensifs passifs (mines,… ). Cette fois, c’est franchi et c’est consolidé, on peut continuer à progresser. Toute la question est désormais de savoir si les forces ukrainiennes vont avoir un rythme et un effet d’entraînement suffisamment important pour créer un effet de souffle et prendre les Russes de court sur les deuxième et troisième lignes”.

La course avant l’hiver

Après une longue phase de reconnaissance et de tâtonnement, il s’agit désormais pour les forces de Kiev d’aller le plus vite possible. “Elles veulent éviter à tout prix que les Russes aient le temps de réorganiser et renforcer leurs lignes, avance Thibault Fouillet. L’espoir, ici, c’est que l’usure en hommes et en matériel soit suffisamment importante pour que les lignes suivantes ne soient plus aussi bien défendues. Les Russes, eux, vont naturellement chercher à faire l’inverse : colmater la brèche et forcer les Ukrainiens à faire une pause pour leur faire perdre du temps, empêcher une réelle avancée avant l’hiver, et transformer cette prise tactique en opération beaucoup trop coûteuse en hommes et en moyens, comme ce fut le cas pour les troupes de Moscou à Bakhmout.”

Le temps presse, la “Raspoutiza” – littéralement “le temps des mauvaises routes” – approche. “Difficile de dire quand précisément, estime le chercheur de l’IESD. Tout dépend de la météo, mais beaucoup d’observateurs laissent jusqu’à la mi-octobre à la contre-offensive ukrainienne pour aboutir. Encore un bon mois et demi, après quoi il va falloir s’arrêter pour éviter de s’épuiser, passer l’hiver dans des conditions d’infériorité et subir une contre-offensive par la suite. On assiste donc clairement à un tournant, un moment clé pouvant aboutir de trois façons différentes : soit l’Ukraine continue à percer, soit elle fait du surplace et y laisse trop de troupes, soit elle se retire et retente le coup par après”.

